Costa Rica

El dúo centroamericano en Miss Universo 2026: Jasmine Blandford y Mariale Acosta encuentro de reinas afrodescendientes 

Lejos de la típica rivalidad de pasarela, Jasmine Blandford (Miss Nicaragua) y Mariale Acosta (Miss Costa Rica) se han convertido en la sensación viral de Miss Universo 2026

Jasmine Blandford (Miss Nicaragua) y Mariale Acosta (Miss Costa Rica) demuestran su cercanía durante las actividades oficiales de Miss Universo 2026 en San Juan.
Jasmine Blandford (Miss Nicaragua) y Mariale Acosta (Miss Costa Rica) demuestran su cercanía durante las actividades oficiales de Miss Universo 2026 en San Juan.
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La concentración oficial de la 75ª edición de Miss Universo ha comenzado en San Juan, Puerto Rico, y entre más de un centenar de aspirantes de todo el planeta, dos embajadoras de Centroamérica han acaparado los reflectores, los flashes y las tendencias digitales.

Se trata de Jasmine Blandford, Miss Nicaragua, y Mariale Acosta, Miss Costa Rica, quienes lejos de alimentar viejas rivalidades fronterizas, han forjado una complicidad que los seguidores del concurso ya bautizaron en redes sociales como la alianza más magnética de la temporada.

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Desde su llegada a la «Isla del Encanto», Jasmine y Mariale han demostrado una química natural. Los fanáticos no han tardado en señalar su asombroso parecido físico, su porte escénico y una energía compartida que rompe cualquier molde tradicional de competencia.

En lugar de mantener distancias tácticas, ambas reinas decidieron unir fuerzas, compartiendo momentos espontáneos, risas y cálidos saludos dirigidos a sus respectivas aficiones, demostrando que la verdadera hermandad regional trasciende cualquier banda oficial.

A través de plataformas como TikTok, las reinas han deleitado a los internautas con videos virales al compás de Good Looking (Nena Qué Bien Te Ves) y el clásico La negra tiene tumbao de Celia Cruz. En cada baile, su despliegue de carisma y sincronía reafirma que la belleza centroamericana tiene ritmo, soltura y una frescura que arrasa en el universo digital.

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Jasmine Blandford y Mariale Acosta protagonizaron su primer encuentro juntas durante el arranque de la concentración de Miss Universo 2026 en San Juan, Puerto Rico, donde se dejaron ver compartiendo con mucha cercanía, sonrisas y orgullo centroamericano.

La conexión entre Jasmine y Mariale no es casualidad; responde a paralelismos biográficos e históricos que las unen de manera singular. Ambas comparten el hito de ser las segundas mujeres afrodescendientes en representar a sus países en la historia de Miss Universo, un hecho emblemático que ocurre exactamente 16 años después de que las pioneras Marva Wright (Costa Rica) y Scharllette Allen (Nicaragua) abrieran ese camino en la edición de 2010.

Esa herencia compartida late con fuerza en el corazón caribeño de la región. Jasmine lleva con orgullo las tradiciones y el legado cultural de la Costa Caribe Sur nicaragüense, mientras que Mariale defiende y promueve la identidad y los aportes de la comunidad afrocostarricense.

Por lo que, la presencia conjunta en Puerto Rico visibiliza la riqueza multicultural centroamericana, presentándose ante millones de espectadores con autenticidad, elegancia y un mensaje de representatividad que desafía los estándares convencionales de los certámenes de belleza.

Las reinas de belleza de Miss Universo Costa Rica y Nicaragua comparten un momento juntas, mostrando su carisma y elegancia mientras se preparan para el escenario.

Resiliencia ante los ataques y activismo con propósito

El camino hacia la corona universal también ha exigido fortaleza de carácter. Ambas participantes han tenido que encarar lamentables ataques en línea marcados por comentarios ofensivos, burlas y manifestaciones de racismo y xenofobia.

Sin embargo, en lugar de ceder al desánimo, han respondido con dignidad y trabajo constante. En un gesto aplaudido por las comunidades digitales, Mariale alzó su voz de forma pública para repudiar los ataques dirigidos hacia Jasmine, sellando un pacto de protección mutua que sentó un precedente de sororidad en el concurso.

Esa empatía conecta directamente con el activismo que define a cada una. Jasmine impulsa iniciativas de apoyo a familias y niños impactados por la violencia armada, una causa profundamente ligada a su historia personal tras perder a su padre durante la infancia. Mariale, por su parte, utiliza activamente sus plataformas sociales para promover la inclusión, el respeto a los derechos humanos y la erradicación del discurso de odio.

Pese a los debates y polémicas que suelen rondar la logística y preparación de las delegaciones, la atención del público sigue fija en el carisma arrollador de esta dupla. La gran gala final se celebrará el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Allí, bajo las luces del icónico escenario caribeño, Jasmine y Mariale buscarán la ansiada corona, respaldadas por el cariño de sus pueblos y el ejemplo vivo de que la unión centroamericana brilla con luz propia.

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