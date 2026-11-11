Costa Rica

El exitoso musical mexicano “Mentiras” llegará por primera vez a Costa Rica en 2027 junto a otros dos espectáculos

Después de 17 años de trayectoria en México, la producción tendrá su primera presentación internacional en territorio costarricense. La programación incluirá Mentidrags y un espectáculo inspirado en las canciones de Disney, con funciones en julio y octubre

Mentiras, el Musical, obra creada por el dramaturgo mexicano José Manuel López Velarde, llegará a Costa Rica en octubre de 2027, en lo que sus organizadores anuncian como su primera presentación internacional. (Archivo)
Mentiras, el Musical, obra creada por el dramaturgo mexicano José Manuel López Velarde, llegará a Costa Rica en octubre de 2027, en lo que sus organizadores anuncian como su primera presentación internacional. (Archivo)
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Costa Rica recibirá en 2027 tres producciones de teatro musical que combinarán canciones de los años ochenta, espectáculos de arte drag y clásicos de Disney. Entre las principales novedades destaca la llegada de Mentiras, el Musical, una obra mexicana que, según sus organizadores, se presentará por primera vez fuera de su país de origen después de 17 años de trayectoria.

El anuncio fue realizado por la Escuela Superior de Música Costa Rica (ESMCR), institución que celebrará su 15.º aniversario con una programación que también incluirá Mentidrags y Fantasía Mágica, tres espectáculos que tendrán como escenario el Auditorio Nacional, en San José.

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Las presentaciones están previstas para julio y octubre de 2027, con un total de 10 funciones distribuidas entre las tres producciones.

La institución será responsable de la producción general de Mentiras y Mentidrags en el país, mediante una propuesta que integrará música en vivo, actuación, comedia y elementos escénicos.

Mentiras, el Musical llega después de 17 años

Creada por el dramaturgo mexicano José Manuel López Velarde, Mentiras, el Musical desarrolla una historia ambientada en el universo de las canciones románticas que marcaron la década de los ochenta.

La trama reúne a personajes como Daniela, Lupita, Dulce, Yuri y Emmanuel, cuyas relaciones personales y secretos construyen una historia que combina humor, intriga y situaciones inesperadas.

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La propuesta recupera temas asociados con artistas latinoamericanos que alcanzaron popularidad durante aquella época y los incorpora dentro del desarrollo de los personajes.

De acuerdo con los organizadores, Costa Rica será el primer país fuera de México donde se presentará oficialmente esta producción.

Las funciones están programadas entre el 14 y el 17 de octubre de 2027, período durante el cual se realizarán tres presentaciones.

Mentidrags presentará una versión con arte drag

La programación también contempla Mentidrags, una adaptación del universo creado por López Velarde que incorpora elementos del arte drag, la comedia y una propuesta visual diferente.

El espectáculo retoma aspectos de la historia original y los desarrolla mediante interpretaciones escénicas que combinan música, caracterización y humor.

Al igual que Mentiras, contará con tres funciones entre el 14 y el 17 de octubre, también en el Auditorio Nacional.

Ambos montajes forman parte de la apuesta de la ESMCR por producir espectáculos de gran formato y ampliar las oportunidades de participación del talento artístico costarricense.

Mentidrags presentará una adaptación del universo de Mentiras, incorporando el arte drag, la comedia y la interpretación musical.
Mentidrags presentará una adaptación del universo de Mentiras, incorporando el arte drag, la comedia y la interpretación musical.

Los clásicos de Disney también tendrán su espacio

La tercera producción anunciada es Fantasía Mágica, un espectáculo dirigido al público familiar que reunirá canciones e historias inspiradas en reconocidas películas de Disney.

La propuesta buscará recrear musicalmente personajes y relatos de distintas generaciones mediante una presentación escénica.

La dirección musical estará a cargo del maestro español Pepe Herrero, quien participará como director invitado.

Este espectáculo se presentará los días 24 y 25 de julio de 2027, con cuatro funciones.

Audiciones y venta de entradas

La Escuela Superior de Música también anunció oportunidades para artistas interesados en participar en estas producciones.

Las audiciones de Mentiras y Mentidrags fueron programadas a partir del 3 de noviembre de 2026, mientras que para Fantasía Mágica se contempla un proceso de selección del elenco coral.

Los interesados pueden consultar los requisitos en Mentiras Costa Rica y Escuela Superior de Música Costa Rica.

Andrés Gómez, director general de la institución, destacó la importancia de vincular la enseñanza artística con experiencias profesionales.

“Creemos que la formación artística no puede quedarse únicamente en las aulas. El conocimiento debe ponerse en práctica en escenarios reales”, expresó.

Las entradas estarán disponibles mediante Special Ticket. Los precios, horarios específicos y otros detalles serán comunicados posteriormente por los organizadores.

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