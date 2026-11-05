Costa Rica

Hacienda detecta irregularidades en el 70% de comercios inspeccionados en Costa Rica: sanciones superan el millón de dólares

Las autoridades realizaron operativos encubiertos en 534 establecimientos de las siete provincias, entre ellos supermercados, restaurantes, bares y tiendas. La mayoría de los incumplimientos estuvo relacionada con la falta de emisión y entrega de facturas electrónicas.

El Ministerio de Hacienda detectó incumplimientos tributarios en 375 de los 534 comercios inspeccionados en diferentes regiones de Costa Rica. Crédito: Ministerio de Hacienda Costa Rica
El Ministerio de Hacienda detectó incumplimientos tributarios en 375 de los 534 comercios inspeccionados en diferentes regiones de Costa Rica. Crédito: Ministerio de Hacienda Costa Rica
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El Ministerio de Hacienda de Costa Rica detectó incumplimientos tributarios en aproximadamente 7 de cada 10 establecimientos comerciales inspeccionados como parte de una serie de operativos realizados en las siete provincias del país. Las irregularidades identificadas derivaron en sanciones que, en conjunto, superan los ₡475 millones (USD 1 millón) según informó la institución.

De acuerdo con los resultados oficiales, las autoridades fiscalizaron 534 negocios, de los cuales 375 presentaron incumplimientos relacionados con sus obligaciones tributarias, principalmente en la emisión y entrega de facturas electrónicas.

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Las inspecciones formaron parte de una estrategia para combatir la evasión fiscal y verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en diferentes actividades comerciales.

Entre los establecimientos intervenidos figuran bares, restaurantes, licoreras, cantinas, supermercados, minisúper, pulperías, tiendas y outlets, seleccionados mediante herramientas de análisis de riesgo e inteligencia tributaria.

Hacienda aclaró que los negocios inspeccionados fueron escogidos porque presentaban posibles irregularidades, como niveles bajos o nulos de facturación en relación con sus ventas declaradas.

Compras encubiertas permitieron descubrir irregularidades

Uno de los principales mecanismos utilizados por las autoridades fue la realización de compras encubiertas, acompañadas de inspecciones presenciales para comprobar si los establecimientos cumplían sus obligaciones de facturación.

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Mediante estas diligencias, los funcionarios determinaron que 331 comercios no emitieron ni entregaron el comprobante electrónico correspondiente al momento de realizar una transacción.

Esta cifra representa aproximadamente el 62% del total de negocios fiscalizados, convirtiéndose en uno de los principales incumplimientos detectados durante los operativos.

El Ministerio recordó que la factura electrónica debe emitirse y entregarse en cada operación comercial, independientemente de que el consumidor la solicite.

Este documento permite respaldar las compras, comprobar que una transacción fue registrada y facilitar eventuales reclamos, cambios o solicitudes de garantía.

Además, constituye una herramienta fundamental para que las autoridades tributarias verifiquen los ingresos reportados por los establecimientos.

Entre los negocios fiscalizados figuran restaurantes, bares, supermercados, pulperías, licoreras y tiendas, seleccionados mediante análisis de riesgo tributario. Crédito: Ministerio de Hacienda Costa Rica
Entre los negocios fiscalizados figuran restaurantes, bares, supermercados, pulperías, licoreras y tiendas, seleccionados mediante análisis de riesgo tributario. Crédito: Ministerio de Hacienda Costa Rica

Viceministro califica los resultados de alarmantes

El viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal Porras, expresó su preocupación por la cantidad de negocios que incumplieron sus obligaciones.

“Que el 70% de los establecimientos fiscalizados presenten incumplimientos es una cifra alarmante, que evidencia la importancia de mantener y fortalecer las acciones de control para combatir la evasión fiscal”, manifestó.

El jerarca también recordó que todos los comercios deben respetar las disposiciones tributarias y aseguró que el Gobierno continuará desarrollando operativos.

“Todos los comercios tienen la obligación de cumplir con sus deberes tributarios y continuaremos ejerciendo una fiscalización firme para garantizar el cumplimiento de la ley”, agregó.

El viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal Porras, calificó de “alarmante” el porcentaje de establecimientos que incumplen sus obligaciones de facturación. Cortesía: Semanario Universidad
El viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal Porras, calificó de “alarmante” el porcentaje de establecimientos que incumplen sus obligaciones de facturación. Cortesía: Semanario Universidad

Otras irregularidades detectadas por Hacienda

Además de verificar la emisión de comprobantes, los inspectores revisaron la utilización de la versión 4.4 de facturación electrónica y la aceptación de los documentos por parte del sistema validador institucional.

Durante las inspecciones también identificaron facturas con claves correspondientes a fechas anteriores a las operaciones comerciales, una situación que puede generar inconsistencias en los registros tributarios.

Asimismo, encontraron establecimientos que utilizaban varias identificaciones tributarias en un mismo local y contribuyentes que no pudieron ser ubicados en el domicilio fiscal registrado ante Hacienda.

Estas situaciones forman parte de los hallazgos que serán considerados dentro de las acciones de control tributario.

Hacienda anuncia más fiscalizaciones

Tras los resultados obtenidos, el Ministerio de Hacienda anunció que continuará intensificando las inspecciones y los controles en sectores comerciales identificados mediante sus herramientas de análisis de riesgo.

La institución busca detectar posibles prácticas de evasión fiscal, fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias y proteger los ingresos públicos.

Los resultados evidencian que, entre los negocios seleccionados por posibles riesgos tributarios, persisten incumplimientos importantes relacionados con la facturación electrónica, pese a que su utilización es obligatoria en las operaciones comerciales sujetas a este requisito.

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