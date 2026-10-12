Costa Rica comprará 40 ambulancias para Bomberos y destinará USD 3.2 millones a la Cruz Roja

La Cruz Roja Costarricense atraviesa una situación financiera crítica que mantiene en riesgo la operación de decenas de sus comités en el país. Crédito: Cruz Roja

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El Gobierno de Costa Rica anunció nuevas medidas para reforzar la atención de emergencias en el país, entre ellas una transferencia de aproximadamente ₡1,500 millones (USD 3.2 millones) a la Cruz Roja Costarricense y la adquisición de 40 ambulancias para el Cuerpo de Bomberos, en momentos en que la institución humanitaria atraviesa una de las situaciones económicas más delicadas de los últimos años.

La Cruz Roja ha advertido recientemente que 66 de sus 134 comités tienen dificultades económicas y podrían verse obligados a reducir servicios o incluso cerrar a mediano plazo si la institución no logra asegurar nuevas fuentes de financiamiento.

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Para sostener la atención básica nacional requiere alrededor de ₡25,000 millones (USD 54 millones), de los cuales aproximadamente un 40% procede de recursos públicos y el restante 60% debe obtenerse mediante ingresos privados, donaciones y otras fuentes.

Cruz Roja atraviesa una crítica situación económica

La situación financiera ha comenzado a tener consecuencias concretas. Los comités de San Pablo y San Rafael de Heredia dejaron de operar recientemente dentro de un proceso de reorganización, mientras otras seis sedes de esa provincia permanecen en condición crítica. A julio de 2026, la institución registraba un faltante cercano a ₡943 millones (USD 2 millones) de los recursos requeridos para mantener sus operaciones durante el año.

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La presión económica también viene de años anteriores. La institución cerró 2025 con un déficit preliminar cercano a ₡1,400 millones (USD 3 millones), en un escenario marcado por un aumento en la cantidad y complejidad de las emergencias atendidas y recursos que no crecieron al mismo ritmo.

La Cruz Roja atiende cerca de 500,000 llamadas de emergencia al año, alrededor de una por minuto, mientras enfrenta mayores costos asociados a accidentes de tránsito graves, hechos violentos y otras emergencias que requieren personal, vehículos y equipamiento especializado.

Uno de los casos que refleja las dificultades es precisamente Orotina. El comité opera actualmente con una sola ambulancia y cuatro funcionarios, distribuidos entre turnos diurnos y nocturnos, y atiende en promedio unas 17 emergencias diarias. Según información divulgada recientemente por Teletica, cerca de 35,000 personas dependen de su cobertura y la sede había advertido que, sin nuevas fuentes de recursos, su continuidad podría verse comprometida.

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Gobierno anuncia ₡1,500 millones para la institución

Ante esta situación, la presidenta Laura Fernández explicó que, aunque la Cruz Roja es una entidad de naturaleza privada y no depende administrativamente del Poder Ejecutivo, cumple una función pública esencial que justifica el apoyo estatal.

“El hecho de que sea una entidad privada no significa que el fin público que cumple a mí no me preocupe”, manifestó.

Fernández informó que instruyó al Ministerio de Hacienda para tramitar una modificación presupuestaria con el objetivo de aportar recursos que permitan respaldar la continuidad de las operaciones.

El ministro de Hacienda confirmó posteriormente que la modificación contempla alrededor de ₡1,500 millones para la Cruz Roja.

El jerarca recordó que se trata de recursos públicos y, por tanto, deberán ser utilizados conforme a los controles y procedimientos establecidos en la legislación costarricense.

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La institución incluso lanzó recientemente una campaña de recaudación ante las dificultades de sus comités y ha insistido en la necesidad de contar con fuentes sostenibles para evitar que los problemas económicos terminen afectando la cobertura de emergencias.

El Gobierno anunció una modificación presupuestaria por aproximadamente ₡1,500 millones para respaldar la continuidad de los servicios de la Cruz Roja. Crédito: Captura transmisión Presidencia de la República

Bomberos comprará 40 ambulancias

En paralelo al apoyo económico destinado a la Cruz Roja, el Instituto Nacional de Seguros (INS) anunció que el Cuerpo de Bomberos está adquiriendo 40 nuevas ambulancias para ampliar su participación en la atención prehospitalaria.

La presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, explicó que las unidades ya fueron adjudicadas y que la expectativa es incorporarlas al servicio de los costarricenses en febrero de 2027.

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Bomberos ya ofrece atención prehospitalaria en el país, aunque actualmente en una escala menor a la desarrollada por la Cruz Roja.

El financiamiento provendrá del 4% de las primas de seguros que ya se destinan al Cuerpo de Bomberos, por lo que, según aseguró la funcionaria, la ampliación del servicio no implicará un cobro adicional para la población.

“Este servicio que le vamos a dar a todos los costarricenses no le va a costar un cinco más a los costarricenses”, agregó.

El Cuerpo de Bomberos incorporará 40 nuevas ambulancias para ampliar su participación en la atención prehospitalaria en Costa Rica. Crédito: Bomberos de Costa Rica

Servicio podrá desplegarse desde 79 estaciones

Uno de los elementos que facilitará la expansión es la infraestructura existente. El Cuerpo de Bomberos dispone actualmente de 79 estaciones, por lo que el INS sostiene que no será necesario desarrollar una nueva red de instalaciones para poner a funcionar las unidades.

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Actualmente, el servicio prehospitalario ya opera desde cuatro estaciones de Bomberos, experiencia que servirá como base para ampliar la atención.

El planteamiento gubernamental también busca hacer más eficiente la asignación de recursos durante determinadas emergencias.

La presidenta ejecutiva del INS puso como ejemplo los accidentes de tránsito en los que actualmente pueden coincidir unidades de Bomberos y Cruz Roja. En situaciones donde una persona queda atrapada dentro de un vehículo, Bomberos realiza las maniobras especializadas de extracción, por lo que una mayor capacidad prehospitalaria podría permitir redistribuir recursos y disminuir duplicidades.