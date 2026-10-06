Interinato perfecto: ¿Seguirá Bryan Ruiz al frente de la Selección de Costa Rica?

Con un gran papel y todo un país pidiendo su continuidad, la decisión de Bryan Ruíz está en la incógnita (Cortesía: Más Deportes CR).

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El paso de Bryan Ruiz por el banquillo de la Selección Nacional de Costa Rica fue tan breve como efectivo. Asumió el mando en un momento crítico, con un equipo golpeado en lo anímico y con la presión directa de no descender en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Dos partidos después, el balance es perfecto: seis puntos de seis posibles, cinco goles anotados y la portería invicta. Lo más importante es que logró salvar la categoría, asegurando la permanencia de Costa Rica en la Liga A. Con la tarea cumplida, se abre el debate sobre si el capitán histórico debe asumir el proceso de manera definitiva.

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Antes de la llegada de Ruiz, la Selección acumulaba un año entero sin conocer la victoria. El equipo mostraba dudas, falta de ritmo y poca claridad en su juego. En apenas una semana de trabajo, Bryan logró darle un giro a la situación. La victoria 3-0 frente a Nicaragua en Managua y el triunfo 2-0 ante Haití en el estadio Ricardo Saprissa demostraron una idea de juego más ordenada, con futbolistas que mostraron otra disposición en el campo.

Más allá del resultado numérico, el cuerpo técnico interino introdujo variantes tácticas y de nombres que funcionaron de inmediato. Bryan apostó por jugadores que entendieron la responsabilidad de vestir la camiseta tricolor, devolviéndole la confianza a una afición que venía golpeada por los últimos tropiezos internacionales.

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Con un estilo directo y exigente, Bryan Ruiz logró un rendimiento perfecto de dos victorias en su breve paso por la Sele (Cortesía: Más Deportes CR).

El mensaje clave: compromiso y un grupo estable

En sus declaraciones tras el triunfo ante Haití, Ruiz dejó clara cuál fue la clave de este breve éxito: el nivel de exigencia. Para el estratega, la Selección necesita futbolistas completamente enfocados, que pongan al equipo patrio como su prioridad absoluta. Su mensaje fue directo al señalar que quien no esté dispuesto a dar su máximo esfuerzo, no debería quitarle tiempo al proceso nacional.

Para lograr resultados a largo plazo, considera fundamental consolidar un grupo donde el 80% de los integrantes se mantenga de forma constante, generando química interna y un sentido de pertenencia similar al que vivió la generación del Mundial de 2014.

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A pesar del entusiasmo del público y de los buenos números, Bryan mantiene la cabeza fría. El extitular de la Sele reconoció que dirigir a la representación nacional es un sueño que tiene como entrenador, pero enfatizó que no tiene prisa ni buscará forzar su nombramiento. Para él, las decisiones deben tomarse con madurez, evaluando si las condiciones están dadas para ambas partes.

Ruiz fue claro al señalar que evaluará la propuesta de los dirigentes considerando el bienestar del fútbol costarricense y la tranquilidad de su familia. Si la Federación considera que es el momento adecuado y el proyecto es sólido, aceptará el reto. De lo contrario, no tiene problema en dar un paso al costado, continuar con su formación como director técnico y esperar una oportunidad futura.

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Visiblemente emocionado, Bryan Ruiz reflexiona sobre el presente y futuro de La Sele. El capitán histórico, ahora en el banquillo, enfatiza la importancia de la disciplina y la creación de un grupo sólido para devolverle a Costa Rica el protagonismo perdido.

De momento, la pelota está ahora en el campo de los dirigentes de la Federación Costarricense de Fútbol. El interinato de Bryan Ruiz demostró que el talento nacional existe y que con las pautas correctas el equipo puede responder en momentos de presión. Dejó una base sembrada y un mensaje claro para el vestuario.

La duda que rodea a la afición es si la dirigencia apostará por la continuidad de un ídolo que arrancó con pie derecho o si buscará un perfil de mayor experiencia en los banquillos para iniciar el camino hacia las próximas competencias internacionales. Por ahora, Ruiz cumplió con crecer en su misión y dejó abierta la puerta para el futuro.

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