Mundo

Reino Unido y Estados Unidos acordaron una alianza en inteligencia artificial para proteger infraestructura crítica

El primer ministro británico Andy Burnham anunció en la Asamblea General de la ONU una cooperación con Washington para desarrollar capacidades aplicadas a defensa, detección de amenazas y protección de rutas marítimas y espacio aéreo

El primer ministro británico, Andy Burnham, estrecha la mano del presidente estadounidense, Donald Trump, durante una reunión al margen de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026. REUTERS/Toby Melville/Pool
El primer ministro británico, Andy Burnham, estrecha la mano del presidente estadounidense, Donald Trump, durante una reunión al margen de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026. REUTERS/Toby Melville/Pool
Guardar

El Reino Unido y Estados Unidos profundizarán su cooperación en inteligencia artificial aplicada a la defensa mediante una nueva alianza destinada a proteger infraestructura crítica y detectar amenazas contra instalaciones y sistemas esenciales. El primer ministro británico, Andy Burnham, hizo el anuncio este martes durante su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Estoy anunciando hoy que estamos desarrollando una nueva asociación de defensa en IA con Estados Unidos para proteger nuestra infraestructura nacional crítica”, declaró Burnham ante los líderes internacionales.

PUBLICIDAD

El acuerdo reunirá al Grupo de Trabajo para la Entrega Rápida de Inteligencia Artificial británica con la oficina de inteligencia artificial y tecnología digital del Departamento de Defensa estadounidense. El objetivo será acelerar el desarrollo de herramientas que puedan utilizarse de manera compatible entre ambos países y aplicarse a tareas de seguridad.

La cooperación estará vinculada tanto con la detección temprana de amenazas como con la protección de activos estratégicos. Entre los ámbitos mencionados figuran las rutas marítimas y el espacio aéreo, dos áreas cuya seguridad resulta relevante para las cadenas de suministro y las comunicaciones internacionales. El Gobierno británico señaló además que ambos países avanzaron recientemente en pruebas conjuntas de nuevas tecnologías militares autónomas.

PUBLICIDAD

El Reino Unido y Estados Unidos profundizarán su alianza estratégica para aplicar inteligencia artificial en la defensa de infraestructura crítica. (REUTERS/Eduardo Munoz)
El Reino Unido y Estados Unidos profundizarán su alianza estratégica para aplicar inteligencia artificial en la defensa de infraestructura crítica. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Londres quiere llevar la IA al centro del G20

Burnham también anunció que la inteligencia artificial ocupará un lugar prioritario durante la presidencia británica del G20 en 2027. El encuentro de los líderes del grupo está previsto para noviembre en Manchester, ciudad donde el actual primer ministro ejerció como alcalde.

Voy a poner la inteligencia artificial en el centro de la presidencia británica del G20 el próximo año”, afirmó.

El primer ministro británico Andy Burnham anunció en la ONU la integración de organismos tecnológicos de defensa de ambos países. (REUTERS/Eduardo Munoz)
El primer ministro británico Andy Burnham anunció en la ONU la integración de organismos tecnológicos de defensa de ambos países. (REUTERS/Eduardo Munoz)

La propuesta de Londres apunta a que las principales economías establezcan criterios comunes sobre el desarrollo de sistemas cada vez más avanzados. Burnham sostuvo que el objetivo será alcanzar “un único conjunto de principios y estándares globales” que permita mejorar la transparencia, el acceso a la tecnología y la preparación ante sus riesgos.

Reino Unido considera que la IA puede contribuir al crecimiento económico, pero también sostiene que su expansión plantea desafíos que requieren coordinación entre gobiernos y empresas tecnológicas.

Burnham presentó además a su país como un posible punto de encuentro entre Washington, Beijing, la Unión Europea y otras potencias. “En un mundo dividido, tenemos la capacidad de unir a las personas”, afirmó, antes de señalar que Londres pretende asumir ese papel comenzando por la inteligencia artificial de frontera.

Rusia y la amenaza de la desinformación

El Gobierno británico situará a la inteligencia artificial como el tema central de la cumbre del G20 que albergará Manchester en 2027. (REUTERS/Eduardo Munoz)
El Gobierno británico situará a la inteligencia artificial como el tema central de la cumbre del G20 que albergará Manchester en 2027. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El discurso británico también incluyó una advertencia sobre las operaciones de desinformación atribuidas por Londres a Rusia. Burnham acusó a organismos rusos de utilizar distintos mecanismos digitales para influir en el debate público británico y de otros países aliados.

Las agencias rusas han utilizado todos los medios a su disposición para difundir mentiras y desinformación y aprovecharse de los temores de la gente”, sostuvo.

El primer ministro mencionó el uso de bots y sitios web falsos, además de campañas destinadas, según su Gobierno, a amplificar determinados discursos políticos e intentar intervenir en procesos electorales británicos.

En ese contexto anunció la creación del National Center for Information Defense, una estructura que trabajará junto con los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y empresas de redes sociales. Su tarea será identificar, atribuir y obstaculizar operaciones informativas consideradas ataques de Estados hostiles.

Londres promoverá un marco global único de principios y estándares para regular la transparencia y los riesgos de la inteligencia artificial. (REUTERS/Eduardo Munoz)
Londres promoverá un marco global único de principios y estándares para regular la transparencia y los riesgos de la inteligencia artificial. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Burnham afirmó que el Reino Unido utilizará la experiencia acumulada durante los últimos años para colaborar con otros gobiernos. “Sé que este es un desafío compartido”, señaló.

El primer ministro vinculó ambos anuncios al crecimiento de los riesgos asociados con tecnologías capaces de producir, analizar y distribuir información a gran escala. Según su planteo, las herramientas de inteligencia artificial pueden utilizarse tanto para reforzar la protección de sistemas esenciales como para multiplicar la velocidad y el alcance de campañas de manipulación informativa.

Reino Unido ya cuenta con un instituto dedicado a evaluar sistemas avanzados de IA y organizó en 2023 una cumbre internacional centrada en la seguridad de esta tecnología. El país se presenta además como uno de los principales mercados mundiales del sector.

La nueva alianza con Estados Unidos y la agenda prevista para el G20 forman parte de una estrategia más amplia de Londres para coordinar políticas de inteligencia artificial con otras potencias, mientras busca mantener la cooperación tecnológica y de seguridad con Washington.

Temas Relacionados

Reino UnidoEstados UnidosInteligencia artificialÚltimas Noticias AméricaONUAsamblea General de la ONU

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Arabia Saudita, Egipto, Pakistán y Turquía reclamaron diálogo frente al repunte de hostilidades en Medio Oriente

Los cuatro países reafirman su coordinación diplomática en la Asamblea General de la ONU mientras persisten los ataques hutíes contra Riad y persiste la fragilidad del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos

Arabia Saudita, Egipto, Pakistán y Turquía reclamaron diálogo frente al repunte de hostilidades en Medio Oriente

Deportaciones, cambios de identidad y militarización: un informe documentó nuevas denuncias sobre niños ucranianos bajo control ruso

Los testimonios incluyen menores separados de sus padres, sometidos a restricciones para mantener contacto con sus familias y expuestos a cambios en su educación, idioma y entorno cultural

Deportaciones, cambios de identidad y militarización: un informe documentó nuevas denuncias sobre niños ucranianos bajo control ruso

El Brent cae un 1,09% ante las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El referencial europeo cerró en 99,25 dólares por barril en Londres, mientras el WTI perdió 1,24% después de que Washington y Teherán mantuvieran una reunión de tres horas en Nueva York

El Brent cae un 1,09% ante las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Detienen a dos turistas alemanes que colgaron sus propios cuadros en la sala de la Mona Lisa del Louvre

El personal de seguridad interceptó a los hombres luego de que fijaran dos piezas de aproximadamente 30 por 40 centímetros sobre las paredes del recinto. El hecho ocurrió durante la jornada del sábado en París

Detienen a dos turistas alemanes que colgaron sus propios cuadros en la sala de la Mona Lisa del Louvre

Una filtración de agua obligó a retirar de forma preventiva el Baco de Caravaggio en Florencia: cuál es su estado

Una tormenta que dejó casi 45 milímetros de lluvia en una hora provocó el ingreso de agua por la claraboya de la sala 90 de la galería florentina del Uffizi, según confirmó la institución tras las inspecciones correspondientes

Una filtración de agua obligó a retirar de forma preventiva el Baco de Caravaggio en Florencia: cuál es su estado
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de septiembre? Estas son las líneas con marcha lenta por lluvia

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de septiembre? Estas son las líneas con marcha lenta por lluvia

Feid bailó al ritmo de Aria Vega y ella no dudó en responder, causando que sus seguidores los ‘shippearan’

Profesor que estaría adscrito a Fecode denunció que presunta persecución por haber votado por De la Espriella: “Me tiene cansado”

Efectos del huracán Polo llegan a la CDMX: se desata fuerte tormenta en todas las alcaldías

Los cuatro equipos más caros que hoy estarían fuera de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga Mx

DEPORTES

Con novedosos cambios, se confirmó la nueva edición de la Messi Cup: los clubes argentinos que participarán

Con novedosos cambios, se confirmó la nueva edición de la Messi Cup: los clubes argentinos que participarán

El Tribunal de Disciplina de la AFA rechazó el reclamo de Vélez y Boca jugará los cuartos de final de la Copa Argentina

Quiénes son los tenistas argentinos que comienzan la gira asiática esta semana

El sentido mensaje de Colapinto a Messi por su despedida de la selección argentina: “No te vayas nunca”

La sugestiva frase de Kylian Mbappé sobre sus raíces africanas en plena carrera por el Balón de Oro

ENTRETENIMIENTO

George Clooney está devastado por la muerte de Presley Gerber, el hijo de su mejor amigo

George Clooney está devastado por la muerte de Presley Gerber, el hijo de su mejor amigo

George Lucas revela que renunció a tres películas de ‘Star Wars’ antes de retirarse del cine: “Me estaba quedando sin tiempo”

Clavicular, influencer del ‘looksmaxxing’, responde tras ser acusado de violación

Taylor Swift anuncia “Patient Zero”: todo sobre el nuevo sencillo de la cantante

PewDiePie dejará de hacer vlogs familiares para proteger la privacidad de su hijo: “Es un buen momento para parar”