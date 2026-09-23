Reino Unido y Estados Unidos acordaron una alianza en inteligencia artificial para proteger infraestructura crítica

El primer ministro británico, Andy Burnham, estrecha la mano del presidente estadounidense, Donald Trump, durante una reunión al margen de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026. REUTERS/Toby Melville/Pool

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El Reino Unido y Estados Unidos profundizarán su cooperación en inteligencia artificial aplicada a la defensa mediante una nueva alianza destinada a proteger infraestructura crítica y detectar amenazas contra instalaciones y sistemas esenciales. El primer ministro británico, Andy Burnham, hizo el anuncio este martes durante su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

“Estoy anunciando hoy que estamos desarrollando una nueva asociación de defensa en IA con Estados Unidos para proteger nuestra infraestructura nacional crítica”, declaró Burnham ante los líderes internacionales.

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El acuerdo reunirá al Grupo de Trabajo para la Entrega Rápida de Inteligencia Artificial británica con la oficina de inteligencia artificial y tecnología digital del Departamento de Defensa estadounidense. El objetivo será acelerar el desarrollo de herramientas que puedan utilizarse de manera compatible entre ambos países y aplicarse a tareas de seguridad.

La cooperación estará vinculada tanto con la detección temprana de amenazas como con la protección de activos estratégicos. Entre los ámbitos mencionados figuran las rutas marítimas y el espacio aéreo, dos áreas cuya seguridad resulta relevante para las cadenas de suministro y las comunicaciones internacionales. El Gobierno británico señaló además que ambos países avanzaron recientemente en pruebas conjuntas de nuevas tecnologías militares autónomas.

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El Reino Unido y Estados Unidos profundizarán su alianza estratégica para aplicar inteligencia artificial en la defensa de infraestructura crítica. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Londres quiere llevar la IA al centro del G20

Burnham también anunció que la inteligencia artificial ocupará un lugar prioritario durante la presidencia británica del G20 en 2027. El encuentro de los líderes del grupo está previsto para noviembre en Manchester, ciudad donde el actual primer ministro ejerció como alcalde.

“Voy a poner la inteligencia artificial en el centro de la presidencia británica del G20 el próximo año”, afirmó.

El primer ministro británico Andy Burnham anunció en la ONU la integración de organismos tecnológicos de defensa de ambos países. (REUTERS/Eduardo Munoz)

La propuesta de Londres apunta a que las principales economías establezcan criterios comunes sobre el desarrollo de sistemas cada vez más avanzados. Burnham sostuvo que el objetivo será alcanzar “un único conjunto de principios y estándares globales” que permita mejorar la transparencia, el acceso a la tecnología y la preparación ante sus riesgos.

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Reino Unido considera que la IA puede contribuir al crecimiento económico, pero también sostiene que su expansión plantea desafíos que requieren coordinación entre gobiernos y empresas tecnológicas.

Burnham presentó además a su país como un posible punto de encuentro entre Washington, Beijing, la Unión Europea y otras potencias. “En un mundo dividido, tenemos la capacidad de unir a las personas”, afirmó, antes de señalar que Londres pretende asumir ese papel comenzando por la inteligencia artificial de frontera.

Rusia y la amenaza de la desinformación

El Gobierno británico situará a la inteligencia artificial como el tema central de la cumbre del G20 que albergará Manchester en 2027. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El discurso británico también incluyó una advertencia sobre las operaciones de desinformación atribuidas por Londres a Rusia. Burnham acusó a organismos rusos de utilizar distintos mecanismos digitales para influir en el debate público británico y de otros países aliados.

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“Las agencias rusas han utilizado todos los medios a su disposición para difundir mentiras y desinformación y aprovecharse de los temores de la gente”, sostuvo.

El primer ministro mencionó el uso de bots y sitios web falsos, además de campañas destinadas, según su Gobierno, a amplificar determinados discursos políticos e intentar intervenir en procesos electorales británicos.

En ese contexto anunció la creación del National Center for Information Defense, una estructura que trabajará junto con los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y empresas de redes sociales. Su tarea será identificar, atribuir y obstaculizar operaciones informativas consideradas ataques de Estados hostiles.

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Londres promoverá un marco global único de principios y estándares para regular la transparencia y los riesgos de la inteligencia artificial. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Burnham afirmó que el Reino Unido utilizará la experiencia acumulada durante los últimos años para colaborar con otros gobiernos. “Sé que este es un desafío compartido”, señaló.

El primer ministro vinculó ambos anuncios al crecimiento de los riesgos asociados con tecnologías capaces de producir, analizar y distribuir información a gran escala. Según su planteo, las herramientas de inteligencia artificial pueden utilizarse tanto para reforzar la protección de sistemas esenciales como para multiplicar la velocidad y el alcance de campañas de manipulación informativa.

Reino Unido ya cuenta con un instituto dedicado a evaluar sistemas avanzados de IA y organizó en 2023 una cumbre internacional centrada en la seguridad de esta tecnología. El país se presenta además como uno de los principales mercados mundiales del sector.

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La nueva alianza con Estados Unidos y la agenda prevista para el G20 forman parte de una estrategia más amplia de Londres para coordinar políticas de inteligencia artificial con otras potencias, mientras busca mantener la cooperación tecnológica y de seguridad con Washington.