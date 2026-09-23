En Panamá condenan a un hombre a 10 años de prisión por el delito de hurto pecuario agravado

El hurto pecuario produce una lesión patrimonial de miles de dólares para los productores, y afecta la seguridad jurídica sobre la propiedad de los animales. (PGN)

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A 10 años de prisión fue condenado un hombre por su vinculación al delito de abigeato, cometido en perjuicio de una finca dedicada a la actividad ganadera, ubicada en Chilibre, provincia de Panamá.

La sentencia la logró la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Cuarta de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana.

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La información judicial manifiesta que en el juicio oral la Fiscalía sustentó la teoría del caso mediante pruebas testimoniales, documentales y periciales.

Entre ellas, información relacionada con las operaciones ganaderas, documentación de subasta ganadera, registros de traslado y comercialización de reses, cheques y documentación bancaria, logrando que el Tribunal concluyera que estos elementos permitieron acreditar la participación penal del acusado.

El individuo fue declarado penalmente responsable como autor de hurto pecuario, con la agravante relacionada con su condición de trabajador o administrador de la actividad ganadera.

Dos hombres cargan una res atada con una soga en la caja de una camioneta, mientras un tercero ilumina con una linterna el campo nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como pena accesoria se le impuso la inhabilitación para ejercer oficio, actividad o comercio relacionado con la administración, custodia, traslado o comercialización de ganado por 10 años, una vez cumplida la pena principal.

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De acuerdo con los hechos acreditados durante el juicio oral, el hoy condenado mantenía funciones relacionadas con el manejo, alimentación, traslado y control de las reses en una finca ubicada en Najú, corregimiento de Chilibre.

Aprovechando esa posición y el acceso que mantenía sobre los animales, realizó actos de disposición y comercialización de ganado sin autorización de su propietario.

La investigación de los fiscales permitió acreditar operaciones realizadas entre el 31 de julio de 2020 y el 26 de febrero de 2021, mediante las cuales el condenado intervino en la venta y comercialización de reses identificadas como hurtadas, recibiendo pagos producto de dichas operaciones.

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En julio las autoridades de la Fiscalía Regional de la provincia de Veraguas logró que el Tribunal de Apelaciones de Coclé y Veraguas emitiera una condena de 96 meses (8 años) de prisión para un hombre 44 años de edad, por el delito de hurto pecuario agravado en perjuicio de un empresario y ganadero.

El hoy condenado intervino en la venta y comercialización de reses identificadas como hurtadas, recibiendo pagos producto de dichas operaciones. - crédito Colprensa

La Fiscalía demostró durante el juicio la culpabilidad del condenando mediante pruebas testimoniales, científicas y documentales.

Al individuo también se le impuso como pena accesoria luego de cumplida la condena principal, la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período de 2 años.

Los hechos se dieron en el corregimiento de Guarumal, distrito de Soná, específicamente en la finca Dos Bocas, donde el condenando era el capataz de la finca, aprovechando su cargo para apoderarse de cuatro cabezas de ganado raza cebú, valoradas cada una en $850.00, para luego ser comercializadas.

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En los últimos años, la presión de gremios como la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) y las estadísticas del Ministerio Público sobre miles de cabezas de ganado sustraídas han impulsado reformas sucesivas al Código Penal y al Código Procesal Penal.

Estos cambios han elevado la severidad de las sanciones, han ampliado el alcance de las conductas punibles, incluyendo a quienes adquieren o comercializan ganado hurtado, y han reforzado la respuesta frente a redes organizadas dedicadas al hurto, traslado y comercialización clandestina de reses.

La presión de gremios como la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) han impulsado reformas sucesivas al Código Penal y al Código Procesal Penal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paralelamente, la prensa nacional ha documentado un aumento en condenas significativas, con penas que van desde 8 hasta 15 años de prisión en casos emblemáticos ocurridos en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera, Veraguas y otras zonas ganaderas.

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Mientras, las cifras oficiales muestran que entre 2019 y 2023 se hurtaron 3,970 reses, en tanto que el 2024 cerró con 1,003 bovinos sustraídos y que solo entre enero y febrero de 2025 se reportaron 174 animales hurtados.

El hurto pecuario produce una lesión patrimonial de miles de dólares para los productores, afecta la seguridad jurídica sobre la propiedad de los animales y amenaza la sostenibilidad de proyectos ganaderos, especialmente en explotaciones de tamaño mediano y pequeño.