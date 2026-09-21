Eligieron a “la mejor aerolínea del mundo” en 2026: una compañía asiática lo logra por sexta vez

La aerolínea asiática fue elegida como la mejor del 2026 en los World Airline Awards (REUTERS/Caroline Chia/File Photo)

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Singapore Airlines fue elegida como la mejor aerolínea del mundo de 2026 en los World Airline Awards de Skytrax, una distinción que la compañía asiática obtuvo por sexta vez en los 25 años de historia del certamen. La empresa recuperó el primer lugar que en 2025 había ocupado Qatar Airways, según los resultados divulgados tras la ceremonia celebrada en Londres.

El reconocimiento vuelve a situarla al frente de una clasificación en la que las compañías asiáticas y de Oriente Medio concentran los primeros puestos. Qatar Airways quedó segunda y Cathay Pacific Airways conservó la tercera posición, mientras que All Nippon Airways (ANA), Turkish Airlines y Emirates completaron los seis lugares iniciales.

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La lista proviene de una encuesta internacional de satisfacción de pasajeros realizada por Skytrax, consultora de aviación del Reino Unido. El premio principal se entregó en el hotel Langham de Londres, con representantes de aerolíneas y tripulaciones de cabina presentes.

Singapore Airlines recupera el primer puesto y suma otros dos premios

La compañía de Singapur había ganado previamente el galardón máximo en 2023, 2018 y en tres ocasiones durante la década de 2000. Con esta victoria, superó nuevamente a Qatar Airways, una de las firmas con mayor presencia histórica en estos premios: había encabezado el ranking nueve veces en los últimos 15 años.

Goh Choon Phong, director ejecutivo de Singapore Airlines, afirmó a CNN que la distinción es un “testimonio de la dedicación y el profesionalismo” de los trabajadores de la aerolínea. Además del premio principal, la compañía recibió los reconocimientos a la mejor clase económica y al mejor servicio de catering a bordo.

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El resultado consolida el peso de las aerolíneas de Asia en la experiencia de viaje, un segmento donde los servicios de cabina, las salas VIP, la conectividad y la atención al pasajero se convirtieron en factores centrales de competencia. Edward Plaisted, director ejecutivo de Skytrax, sostuvo que la calidad ofrecida a los pasajeros mantiene una trayectoria de mejora incluso en un período difícil para el sector.

“La experiencia del pasajero, impulsada principalmente por la creciente competencia en el sector, mejora constantemente”, declaró Plaisted a CNN. El ejecutivo añadió que haría falta un hecho de gran magnitud, como los atentados del 11 de septiembre de 2001, para provocar una alteración profunda en ese proceso.

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La aerolínea de Singapur recuperó el primer puesto del ranking de Skytrax y desplazó a Qatar Airways, líder en 2025 (REUTERS/Edgar Su)

Los premios reflejan la disputa por los pasajeros de mayor gasto

La edición de este año se desarrolló en un escenario de presiones operativas y financieras para la aviación comercial. Entre los asuntos que sobrevolaron el encuentro estuvieron el conflicto con Irán, la invasión rusa de Ucrania, el aumento del precio del petróleo, las demoras en la entrega de aeronaves y las tensiones internacionales vinculadas con Estados Unidos.

En ese contexto, las categorías de servicio adquirieron relevancia. Qatar Airways fue distinguida como la mejor aerolínea de Oriente Medio y obtuvo premios por su clase ejecutiva, su conexión Wi-Fi y su sala VIP de clase ejecutiva. Cathay Pacific recibió los galardones a la mejor tripulación de cabina y a la mejor sala de primera clase.

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También hubo reconocimientos para empresas fuera del top 10. STARLUX, de Taiwán, alcanzó la categoría de cinco estrellas de Skytrax y ganó por la limpieza de cabina. Air France obtuvo el premio a la mejor primera clase, EVA Air fue reconocida por la clase turista superior y Bangkok Airways fue elegida como mejor aerolínea regional del mundo y de Asia.

Por regiones, Ethiopian Airlines encabezó África; LATAM fue la primera de Sudamérica; Turkish Airlines lideró Europa y Air Canada fue la ganadora de Norteamérica. La compañía canadiense sumó, además, el premio al mejor servicio de comidas en salas VIP de clase ejecutiva. Las cinco aerolíneas de bajo costo destacadas fueron AirAsia, Scoot, Vueling, Eurowings e Iberia Express.

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Mark Nasr, vicepresidente ejecutivo de Air Canada, señaló a CNN que el aumento de los costos de combustible obliga a las empresas a buscar pasajeros dispuestos a pagar tarifas más altas por servicios diferenciados. Para el ejecutivo, el auge de los viajes de lujo y las expectativas de esos clientes elevan la competencia por el segmento premium.

LATAM lideró el ranking en la región de Sudamérica (REUTERS/Iván Alvarado)

El top 10 de las mejores aerolíneas del mundo en 2026

Los resultados oficiales de los World Airline Awards muestran pocos cambios en la cúpula respecto de 2025. Singapore Airlines avanzó del segundo al primer puesto; Qatar Airways cedió el liderazgo y Turkish Airlines subió una posición. Korean Air fue la única compañía del top 10 que retrocedió tres lugares frente a la edición previa.

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Así, el top 10 quedó conformado de la siguiente manera:

Singapore Airlines Qatar Airways Cathay Pacific Airways ANA All Nippon Airways Turkish Airlines Emirates Air France Hainan Airlines Japan Airlines Korean Air