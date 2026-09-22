Laura Fernández promete cerrar el paso a narcotraficantes que salgan de Colombia y anuncia alianza con Abelardo de la Espriella

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, y su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, sostuvieron su primer encuentro bilateral este 22 de septiembre en Barranquilla. Crédito: Captura Presidencia de la República

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció este martes una nueva etapa de cooperación con Colombia para combatir el narcotráfico y evitar que las organizaciones criminales perseguidas en territorio colombiano trasladen sus operaciones al país centroamericano.

La declaración se produjo durante su primera reunión bilateral con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, celebrada en Barranquilla, donde ambos mandatarios abordaron estrategias conjuntas contra el crimen organizado transnacional y las redes dedicadas al tráfico internacional de drogas.

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En una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación, Fernández aseguró que los dos gobiernos comparten el objetivo de intensificar las acciones policiales y ampliar la colaboración entre sus instituciones de seguridad.

“Colombia y Costa Rica dan un paso al frente para avanzar en una lucha sin cuartel que nos une como mandatarios”, manifestó la gobernante costarricense.

La presidenta insistió en que su administración buscará impedir que las organizaciones criminales afectadas por las operaciones antidrogas en Colombia encuentren nuevas oportunidades para establecerse en Costa Rica.

“No significa que Costa Rica vaya a recibir a la basura que usted está limpiando”

Uno de los momentos de la comparecencia ocurrió cuando Fernández expresó su preocupación por el posible desplazamiento de estructuras criminales como consecuencia de las operaciones de seguridad desarrolladas por el Gobierno colombiano.

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La mandataria señaló que Costa Rica debe anticiparse a cualquier intento de estas organizaciones de trasladar sus actividades al territorio nacional.

“Esa limpieza que está realizando de Colombia no significa que Costa Rica vaya a recibir a la basura que usted está limpiando de su patria”, afirmó Fernández al dirigirse a De la Espriella.

La gobernante sostuvo que su administración continuará reforzando las acciones para evitar que el país se convierta en un espacio para la producción, el tránsito o la facilitación de actividades relacionadas con el narcotráfico.

“Nosotros como pueblo costarricense vamos a cerrar nuestras filas para hacer aún mayores esfuerzos para evitar que el flagelo del narcotráfico se posicione en Costa Rica”, agregó.

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Estas declaraciones se producen después de que Fernández calificara el encuentro como urgente y manifestara, antes de viajar a Colombia, su preocupación por la posibilidad de que organizaciones criminales perseguidas en ese país busquen establecerse en territorio costarricense.

Laura Fernández aseguró que Costa Rica reforzará sus esfuerzos para impedir que organizaciones criminales desplazadas de Colombia trasladen sus operaciones al territorio costarricense. Crédito: Captura Presidencia de la República

Intercambio de inteligencia y fortalecimiento de Guardacostas

Durante la reunión, ambos presidentes abordaron la necesidad de profundizar el intercambio de información e inteligencia policial, así como fortalecer la cooperación aérea y marítima para enfrentar las actividades de las organizaciones criminales.

De la Espriella explicó que su Gobierno trabaja en una estrategia de seguridad regional que contempla una mayor articulación con Costa Rica y otros países aliados mediante el denominado Escudo de las Américas, iniciativa de cooperación contra el narcotráfico impulsada por Estados Unidos.

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El mandatario colombiano señaló que la persecución de estas organizaciones debe trascender la interceptación de cargamentos de estupefacientes y concentrarse también en sus estructuras económicas.

“Tenemos que perseguir de manera decidida a las organizaciones criminales, desmantelar sus estructuras y especialmente golpearlos donde más les duele: el bolsillo en sus finanzas”, expresó.

En ese sentido, planteó fortalecer las investigaciones sobre lavado de dinero, identificación de patrimonios criminales y movimientos financieros utilizados para financiar operaciones ilícitas.

Otro de los asuntos discutidos fue la posibilidad de que Colombia contribuya al fortalecimiento de las capacidades del Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica.

Los mandatarios anunciaron una ruta de cooperación en inteligencia, seguridad marítima y combate a las finanzas del narcotráfico. - crédito Armada de Colombia

De la Espriella ofreció compartir la experiencia y los conocimientos desarrollados por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (COTECMAR), entidad colombiana dedicada al diseño, construcción, reparación y modernización de embarcaciones.

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La propuesta forma parte de las oportunidades de cooperación identificadas durante el encuentro, aunque no se anunciaron detalles sobre eventuales adquisiciones, montos de inversión o plazos de ejecución.

La visita de Fernández representa su primer viaje oficial al exterior desde que asumió la Presidencia de Costa Rica en mayo de 2026. La reunión había sido anunciada por ambos gobiernos como parte de una agenda de trabajo prevista para el 22 y 23 de septiembre.

Al concluir su intervención, la presidenta costarricense destacó la posibilidad de establecer nuevos mecanismos de cooperación entre ambas administraciones.

“Hoy trazamos una ruta de apoyo bilateral”, afirmó Fernández, al reiterar que su Gobierno buscará fortalecer las alianzas internacionales para enfrentar las estructuras vinculadas con el narcotráfico.

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