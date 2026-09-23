Cuba

Informe documentó un circuito de represión contra jóvenes cubanos que abarca desde la vigilancia digital hasta el exilio

La investigación de Ciudadanía y Libertad detalla cómo el régimen monitorean las plataformas virtuales para reprimir a las nuevas generaciones mediante citaciones judiciales, persecución familiar y cortes de conexión en la isla

Ilustración de un hombre joven sentado mirando un teléfono inteligente que le ilumina la cara mientras varias sombras oscuras lo rodean.
La organización Ciudadanía y Libertad presentó ante la ONU un informe sobre la represión contra los jóvenes en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un informe de Ciudadanía y Libertad presentado ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación sostiene que el régimen cubano aplica un circuito de represión contra jóvenes que incluye vigilancia, citaciones, procesos penales, prisión, represalias familiares y destierro.

El documento, titulado “Juventud, poder y redes sociales en Cuba, reunió testimonios de jóvenes que residen en la isla y de personas que salieron del país. La investigación se basó en dos consultas virtuales realizadas el 28 de abril y el 9 de junio de 2026, con participantes entre los que había creadores de contenido, estudiantes, activistas, periodistas independientes, familiares de presos políticos y manifestantes del 11 de julio de 2021. Las identidades fueron anonimizadas por razones de seguridad.

PUBLICIDAD

El informe identifica 12 patrones que, según sus autores, no operan de manera aislada. El punto de partida es la falta de vías legales para crear asociaciones independientes. Las organizaciones juveniles y estudiantiles reconocidas por la dictadura son descritas como estructuras subordinadas al Partido Comunista de Cuba, sin espacio para grupos autónomos ni iniciativas de debate que escapen de los parámetros oficiales.

La investigación reunió testimonios de activistas, estudiantes y creadores de contenido mediante consultas virtuales en 2026. (REUTERS/Ricardo Arduengo)
La investigación reunió testimonios de activistas, estudiantes y creadores de contenido mediante consultas virtuales en 2026. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Las redes sociales se convirtieron en el principal espacio de asociación juvenil

Ante las restricciones para organizarse de forma presencial, los jóvenes trasladaron parte de sus vínculos, debates y denuncias a internet. El informe señala que esa actividad digital se convirtió en el principal blanco de la vigilancia.

PUBLICIDAD

Los testimonios recogidos describen intervenciones de líneas telefónicas, cortes selectivos de conectividad, intentos de acceso a cuentas de mensajería, cancelaciones de servicios y citaciones vinculadas con publicaciones en redes. Una creadora de contenido relató que, tras varios meses de videos sobre la vida cotidiana en Cuba, recibió presiones que alcanzaron a su madre, hermana, tías y amistades, además de una causa penal.

El documento sostiene que la vigilancia puede comenzar durante la adolescencia, incluso sin una convocatoria pública o una afiliación política formal. Según el reporte, la expresión pacífica en internet, incluida aquella de carácter religioso o comunitario, puede ser tratada por las autoridades como una actividad subversiva.

La investigación también describe el uso de citaciones, denominadas “entrevistas” por los participantes, como una herramienta de intimidación.

Las publicaciones en redes sociales pasaron a ser el blanco principal de la vigilancia y los cortes de conectividad. (EFE/Yander Zamora)
Las publicaciones en redes sociales pasaron a ser el blanco principal de la vigilancia y los cortes de conectividad. (EFE/Yander Zamora)

El informe sitúa las protestas del 11 de julio de 2021 como un punto de quiebre para una generación que protagonizó las mayores movilizaciones registradas en Cuba en décadas. La Fiscalía General de la República reconoció en 2022 que procesó a 790 personas por aquellas manifestaciones, entre ellas 55 jóvenes de 16 a 18 años.

Según el documento, 16 de esos adolescentes recibieron condenas de privación de libertad. Cinco años después, la organización Prisoners Defenders registraba, al cierre de agosto de 2026, 1,339 personas presas por motivos políticos en Cuba. De ese total, 38 habían sido detenidas cuando eran menores de edad y 14 continuaban en esa condición.

La presión alcanza a familias, estudios y empleos

La investigación describe una extensión de las represalias hacia el entorno de quienes cuestionan al régimen. Madres, hermanos, parejas, amistades y otros familiares aparecen en los testimonios como destinatarios de citaciones, vigilancia, actos de repudio, presiones laborales o exclusiones educativas.

El documento registra casos de familiares convocados por la Seguridad del Estado, de amistades detenidas por mantener contacto con activistas y de un hermano menor excluido de una escuela de arte. La finalidad atribuida a esas prácticas es aumentar la presión emocional sobre los jóvenes y forzar su autocensura.

Ilustración de dos manos esposadas que manejan un teléfono inteligente, situadas junto a la bandera de Cuba sobre un fondo marrón.
Las autoridades vigilan la expresión pacífica en internet desde la adolescencia de las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cadena también incluye la exclusión del ámbito laboral y universitario, además de procesos judiciales que los participantes consideran fabricados o sin garantías suficientes.

El informe vincula la represión contra la juventud con la crisis demográfica de Cuba. De acuerdo con datos recogidos por sus autores, la población residente cerró 2025 en 9,434,593 personas, 313.414 menos que el año anterior. El saldo migratorio negativo fue de 245,264 personas en un año, mientras que el 26.7% de la población tenía 60 años o más.

Para el estudio, la salida del país funciona en algunos casos como una alternativa impuesta entre la cárcel y el exilio. También mencionan regulaciones migratorias, restricciones para salir de la isla y amenazas contra personas que ya viven fuera del país.

Temas Relacionados

Cubapresos políticosrepresiónONUCiudadanía y LibertadJuventud, poder y redes sociales en Cuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump habló del apagón en Cuba desde la ONU y sugirió con ‘dejar a Rubio en la isla’

El presidente estadounidense usó la segunda cumbre del Escudo de las Américas para hablar sobre la crisis eléctrica cubana y sugirió con enviar al secretario de Estado Marco Rubio a la isla

Trump habló del apagón en Cuba desde la ONU y sugirió con ‘dejar a Rubio en la isla’

“¡El problema no es EE.UU., es la mala gestión!”: La Habana Vieja explota tras un mes sin agua y a oscuras

La interrupción del suministro, agravada por los apagones y el deficiente bombeo, llevó a vecinos de Plaza Vieja a detener una cisterna y reclamar una distribución equitativa entre las calles afectadas

“¡El problema no es EE.UU., es la mala gestión!”: La Habana Vieja explota tras un mes sin agua y a oscuras

El arte no pide permiso: Esta es la canción que rompió el silencio en Cuba

Cuba canta, pero no siempre con la melodía que espera el poder. En los últimos años, músicos dentro y fuera de la isla llevaron a sus letras reclamos que durante mucho tiempo quedaron fuera del debate público

El arte no pide permiso: Esta es la canción que rompió el silencio en Cuba

17 haitianos llegaron a Cuba tras una semana a la deriva en una barca reforzada con bambú y lonas

El grupo, integrado por 14 hombres, una mujer y dos menores, fue atendido en Playa Siboney, Santiago de Cuba, después de que el mal tiempo desviara la ruta que tenía como destino Estados Unidos

17 haitianos llegaron a Cuba tras una semana a la deriva en una barca reforzada con bambú y lonas

El “asere” cubano podría ser incorporado oficialmente al Diccionario de la Lengua Española a fines de 2026

La expresión obtendría reconocimiento lexicográfico tras décadas de presencia en conversaciones informales y entre comunidades migrantes originarias de la isla

El “asere” cubano podría ser incorporado oficialmente al Diccionario de la Lengua Española a fines de 2026

TECNO

La alternativa a las copias de seguridad en WhatsApp: mueve chats usando un código QR

La alternativa a las copias de seguridad en WhatsApp: mueve chats usando un código QR

Netflix presenta nuevo proyecto de ‘Las Guerreras K-pop’ donde el público participará de la trama

Qué son los residuos electrónicos y cómo evitar que contaminen el ambiente

Cuáles son las diferencias entre un iPhone 18 Pro Max, Google Pixel 11 Pro XL y Galaxy S26 Ultra en rendimiento

California estrena la primera ley con sanción real para influencers que ocultan cobros por publicidad política

ENTRETENIMIENTO

Kelly Osbourne rinde homenaje a Ozzy Osbourne en la Semana de la Moda de Londres

Kelly Osbourne rinde homenaje a Ozzy Osbourne en la Semana de la Moda de Londres

Crece la disputa por la herencia de Dolly Parton tras el despido de su sobrino

Presley Gerber habría recibido ketamina bajo prescripción médica pese a sus problemas de adicción

Jimmy Kimmel revela el insólito encuentro que tuvo con Matthew McConaughey en el baño de los Emmy

George Clooney está devastado por la muerte de Presley Gerber, el hijo de su mejor amigo

MUNDO

Irán registra las primeras cancelaciones de vuelos horas antes de la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses

Irán registra las primeras cancelaciones de vuelos horas antes de la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses

Reino Unido y Estados Unidos acordaron una alianza en inteligencia artificial para proteger infraestructura crítica

Corea del Sur instó a Estados Unidos y al régimen de Pyongyang a retomar el diálogo para poner fin a décadas de tensión

El jefe adjunto de la OTAN advirtió que Putin asume más riesgos a medida de que se prolonga la guerra en Ucrania

Trump y Takaichi dialogaron sobre China en una reunión previa al viaje de Xi Jinping a Estados Unidos