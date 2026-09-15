Pagar por WhatsApp, Instagram y Facebook ya es una realidad: así es Meta One y las funciones que trae

Meta presentó Meta One, un servicio de suscripción que amplía las funciones y el uso de inteligencia artificial en Instagram, Facebook y WhatsApp. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

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un nuevo servicio de suscripción que amplía las funciones y el uso de inteligencia artificial en Instagram, Facebook y WhatsApp. La propuesta se suma a la publicidad como fuente de ingresos de la compañía, en momentos en que la empresa eleva sus inversiones en centros de datos y Meta presentó Meta One,La propuesta se suma a la publicidad como fuente de ingresos de la compañía, en momentos en que la empresa eleva sus inversiones en centros de datos y modelos de IA.

El servicio ya se implementa de forma gradual a nivel global y acumula más de 15 millones de suscripciones y pruebas hasta el momento, con más de 50 funciones distribuidas en planes de producto individual y paquetes combinados. La experiencia gratuita en las aplicaciones y en Meta AI se mantiene sin cambios.

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Qué es Meta One y qué funciones incluye

Meta One no reemplaza el uso gratuito de las aplicaciones: desbloquea capacidades adicionales de personalización, conexión y creación con inteligencia artificial.

Es un servicio de suscripción con planes escalonados para usuarios individuales, creadores y negocios, que combina funciones exclusivas de Instagram, Facebook y WhatsApp con mayor acceso a herramientas de IA generativa, como Restyle y los modelos Muse.

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Meta One ofrece funciones de personalización, conexión y creación con inteligencia artificial, con acceso a herramientas como Restyle y los modelos Muse. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Entre los beneficios generales figuran fuentes personalizadas para mensajes e historias, notificaciones cuando determinadas personas ven una historia, vistas previas de mensajes directos, superreacciones animadas y supercorazones, además de la posibilidad de extender la duración de las historias hasta 48 horas, el doble del período habitual.

Cuáles son los planes de suscripción de Meta One

Los planes de producto individual ofrecen funciones puntuales de personalización:

Instagram Plus (USD 1,99 al mes) : fuentes personalizadas para mensajes directos e historias, notificaciones de visualización de historias y vistas previas de mensajes directos.

WhatsApp Plus (USD 1,49 al mes) : temas e íconos exclusivos, stickers con efectos especiales, tonos de llamada personalizados y la posibilidad de fijar hasta 20 chats.

Facebook Plus (USD 1,99 al mes): personalización para Messenger, más estadísticas de Reels y súper reacciones para publicaciones y videos.

Por encima de estos planes individuales existen dos paquetes combinados:

Core (USD 5,99 al mes.) : reúne las funciones de Instagram Plus, WhatsApp Plus y Facebook Plus, y amplía el uso de Restyle, los efectos de voz y la generación de imágenes y videos con Meta AI.

Premium (USD 19,99 al mes.): incluye todo lo anterior con el mayor margen de creación de contenido con Meta AI en toda la familia de aplicaciones.

WhatsApp Plus suma temas e íconos exclusivos, stickers con efectos especiales, tonos personalizados y la opción de fijar hasta 20 chats por USD 1,49 al mes. (REUTERS/Dado Ruvic)

Según la compañía, más de la mitad de los suscriptores de las primeras pruebas usaron tanto las funciones de expresión como las de IA, y Restyle junto con los efectos de voz figuraron entre las principales razones de suscripción.

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Cuáles son los planes para creadores y negocios

Meta One también contempla cuatro niveles dirigidos a creadores y negocios, orientados a consolidar la presencia de una cuenta mediante un perfil mejorado, un botón de “Seguir” en los Reels e invitaciones automáticas dirigidas a quienes interactúan con el contenido:

Essential (USD 10,99 al mes) : insignia de verificación, protección contra suplantación de identidad, canal verificado en WhatsApp Business y mayor acceso a Meta Business Agent, capaz de responder a clientes las 24 horas.

Advanced (USD 37,99 al mes) : programación de publicaciones y Reels con mayor anticipación, enlaces en el contenido orgánico, analíticas exportables, acceso de equipo sin compartir contraseñas y más créditos de difusión en WhatsApp.

Expert ( USD 109 al mes) y Max (USD 379 al mes): pensados para equipos que operan a mayor escala, con los niveles más altos de acceso a funciones y a la capacidad de Meta Business Agent.

Meta One incluye planes para creadores y negocios con verificación, protección contra suplantación, herramientas de analíticas, programación de publicaciones y acceso a Meta Business Agent. (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Próximamente se sumará Edits Plus, con más almacenamiento en la nube y acceso ampliado a un asistente para analizar estadísticas de Instagram.

Meta advirtió que los planes, beneficios, precios y disponibilidad pueden variar según la región, la aplicación y la cuenta, y que las funciones específicas para cada usuario se conocen al iniciar el proceso de suscripción.

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