Costa Rica crea grupo policial especializado para reforzar lucha antidrogas en sus puertos

Costa Rica conformó el Grupo Táctico Portuario (GRUTAP), una nueva unidad especializada del Ministerio de Seguridad Pública. Cortesía: MSP

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Costa Rica dio un nuevo paso en su estrategia contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional con la creación del Grupo Táctico Portuario (GRUTAP), una unidad policial especializada que tendrá como objetivo reforzar la vigilancia, prevención e intervención en los principales puertos del país.

La nueva estructura forma parte de la Operación Soberanía, implementada desde 2023 como una de las principales estrategias estatales para combatir el tráfico internacional de drogas mediante terminales marítimas y la cadena logística vinculada al comercio exterior.

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El GRUTAP operará bajo el Ministerio de Seguridad Pública y fue desarrollado con apoyo técnico del Gobierno de Estados Unidos, particularmente de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos (INL) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

La unidad tendrá entre sus principales funciones la detección de actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico, contrabando y otras amenazas que utilizan los puertos y las rutas comerciales internacionales como mecanismo para movilizar mercancías ilegales.

El Ministerio de Seguridad Pública explicó que la creación del grupo busca generar una nueva capacidad operativa que permita responder de forma especializada a los riesgos vinculados con las terminales portuarias.

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Capacitación con instructores de Estados Unidos

La preparación del nuevo equipo incluyó una capacitación especializada impartida por instructores de la CBP, quienes se desplazaron a Costa Rica para entrenar a los agentes.

Las jornadas se desarrollaron en la Academia Nacional de Policía, ubicada en Pococí, Limón, así como en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y zonas cercanas.

La formación fue diseñada específicamente para las necesidades operativas de Costa Rica, según las autoridades.

El modelo adoptado toma como referencia la experiencia del Anti-Terrorism Contraband Enforcement Team (ATCET), una estructura utilizada por la CBP en Estados Unidos para detectar contrabando y amenazas dentro de los sistemas de transporte y comercio internacional.

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Sin embargo, el esquema fue adaptado a la legislación, competencias policiales y condiciones operativas costarricenses.

De acuerdo con la información oficial, esta capacitación representa un esfuerzo particular de la CBP debido a que fue diseñada de manera específica para un país socio.

El modelo de GRUTAP toma como referencia buenas prácticas del Anti-Terrorism Contraband Enforcement Team de Estados Unidos, adaptadas a la realidad costarricense. Cortesía: MSP

Varias policías integran el esfuerzo

La conformación de GRUTAP involucra además a diferentes cuerpos policiales que participan en las operaciones de seguridad del país.

Entre ellos se encuentran la Fuerza Pública, Policía de Fronteras, Servicio Nacional de Guardacostas, Servicio de Vigilancia Aérea, Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y Policía de Control de Drogas (PCD).

La integración de estas unidades pretende facilitar el intercambio de inteligencia, mejorar la capacidad de reacción y fortalecer los controles sobre mercancías, embarcaciones y personas que ingresan o salen de las zonas portuarias.

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Las autoridades consideran que la cooperación entre distintas policías es clave debido a la complejidad de las estructuras criminales que utilizan las cadenas de suministro internacional para ocultar cargamentos ilícitos.

El narcotráfico mediante contenedores representa uno de los principales desafíos para Costa Rica debido a su posición geográfica y al volumen de mercancías que transitan por sus puertos hacia mercados internacionales.

Por ello, el nuevo grupo busca combinar inteligencia policial, inspección especializada, coordinación institucional y conocimiento del funcionamiento logístico de los puertos.

Operación Soberanía suma una nueva herramienta

La Operación Soberanía fue creada en 2023 con el propósito de fortalecer la presencia policial en las terminales marítimas y disminuir el uso de los puertos costarricenses para el envío de drogas hacia otros países.

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La creación de GRUTAP representa una nueva etapa dentro de esa estrategia.

Además del combate directo contra los cargamentos de drogas, las autoridades buscan proteger el comercio legítimo, las mercancías y las personas que participan en la actividad portuaria.

La participación estadounidense ha sido clave en el diseño del modelo y en la capacitación del personal que integrará el grupo.

La INL participó en la coordinación interinstitucional y en el desarrollo conceptual de la unidad, mientras que la CBP aportó su experiencia operativa y metodologías especializadas.

El Gobierno costarricense considera que este tipo de cooperación permite incorporar prácticas utilizadas en otros países y adaptarlas a las necesidades locales.

El grupo fue desarrollado en el marco de la Operación Soberanía, iniciada en 2023 para combatir el tráfico de drogas en los principales puertos del país. Crédito: AMP Terminals

Puertos bajo mayor vigilancia

Con la creación del GRUTAP, Costa Rica pretende aumentar la capacidad de detectar movimientos sospechosos antes de que las cargas ilícitas abandonen el territorio o ingresen a la cadena logística internacional.

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La formación realizada en Moín permitió a los agentes entrenarse directamente en un entorno portuario real, donde enfrentaron escenarios relacionados con inspección, identificación de riesgos y coordinación operativa.

El objetivo final es que la unidad pueda actuar de manera permanente como un equipo especializado dentro de la estrategia nacional contra el narcotráfico.

La creación del grupo también refleja el creciente énfasis de las autoridades costarricenses en la seguridad portuaria como uno de los principales frentes de lucha contra el crimen organizado.

La cooperación con Estados Unidos continuará siendo uno de los componentes de ese esfuerzo, especialmente en áreas relacionadas con capacitación, inteligencia, controles fronterizos y detección de contrabando.

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