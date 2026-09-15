Nicaragua: el frijol sube en Estelí en medio de menor ingreso y sequía regional

El mercado Alfredo Lazo de Estelí aún tiene frijol rojo de primera, pero los comerciantes reportan una menor llegada de grano que el año pasado. (FOTO: SDE Honduras/ARCHIVO)

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Aunque el mercado Alfredo Lazo todavía dispone de frijol rojo de primera, los comerciantes reportan una menor llegada de grano respecto del año pasado. En Estelí, el quintal se vende en C$2,700 (USD 73.72), mientras la libra oscila entre C$30 (USD 0.82) y C$32 (USD 0.87), en un contexto marcado por la sequía regional.

Según datos de 100% Noticias, el precio del quintal aumentó aproximadamente C$500 (USD 13.65) ante la falta de lluvias. El medio señaló que podrían producirse nuevos aumentos si continúan las condiciones secas durante los próximos meses.

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Radio ABC Stereo informó que los vendedores consultados consideran que las existencias actuales permiten atender la demanda. Algunos de ellos indicaron que el abastecimiento posterior dependerá del comportamiento de las siguientes cosechas.

Los comerciantes expresaron opiniones distintas sobre la disponibilidad futura del grano. Mientras algunos descartan una escasez inmediata, otros consideran que la reducción de la entrada de frijol ya se refleja en los precios.

La oferta que permanece en el mercado procede de la cosecha del ciclo de primera. La evolución de las lluvias y los resultados de las próximas siembras pueden influir en la cantidad de producto que llegue a los puestos de venta.

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La sequía afecta cultivos y reservas de alimentos en Centroamérica

El precio del frijol rojo en Estelí subió a C$2,700 el quintal y la libra se vende entre C$30 y C$32 por la sequía. (Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena/ ARCHIVO)

La situación del frijol en Estelí coincide con un deterioro agroclimático regional asociado al fenómeno de El Niño. Los períodos secos afectan los cultivos de granos básicos, la ganadería y las reservas alimentarias de comunidades rurales en distintos países.

Honduras mantiene 103 municipios bajo alerta roja por sequía. Las afectaciones reportadas incluyen daños en las siembras de granos básicos y en la actividad ganadera.

La inseguridad alimentaria en Honduras pasó de 1.4 millones de personas en diciembre de 2025 a 1.9 millones en agosto de 2026. El dato corresponde a un período con dificultades relacionadas con el acceso al agua y la producción agrícola.

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El Salvador declaró alerta roja por sequía meteorológica ante la prolongación de los períodos sin lluvias. Guatemala también activó la máxima alerta en 15 municipios de la Región Trifinio.

Una evaluación de Oxfam realizada en 354 comunidades de Guatemala, El Salvador y Honduras determinó que numerosos hogares perdieron casi toda su producción de maíz y frijol. Las reservas de alimentos de esas familias alcanzan para tres semanas o menos.

La organización relevó la situación de comunidades expuestas a la reducción de las cosechas de granos básicos. Sus datos reflejan que los efectos de la sequía también alcanzan la disponibilidad de alimentos en los hogares rurales.

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Costa Rica mantiene alerta amarilla en 54 cantones y alerta verde en otros 17. Las organizaciones regionales advirtieron que el déficit de lluvias y el estrés hídrico podrían afectar a más de 832,000 personas en ese país.

Los vendedores del mercado Alfredo Lazo sostienen que las existencias actuales de frijol permiten atender la demanda, aunque el abastecimiento posterior dependerá de las próximas cosechas. (Foto: cortesía)

El MAG presentó la semilla Vencedor para áreas secas e intermedias

El Ministerio Agropecuario de Nicaragua presentó el frijol rojo Vencedor, una variedad que, de acuerdo con la institución, requiere poca agua, tolera temperaturas elevadas y resiste la sequía y las principales plagas.

El MAG indicó que la semilla puede rendir más de 22 quintales por manzana. Esa cifra forma parte de las características divulgadas por el Ministerio para promover el cultivo en territorios con menor disponibilidad de agua.

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Los productores del Banco Comunitario de Semillas Los Alpes desarrollaron la variedad mediante un proceso de fitomejoramiento participativo. Los especialistas del Ministerio Agropecuario brindaron acompañamiento técnico durante ese trabajo.

La institución recomendó sembrar Vencedor en zonas secas e intermedias de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Nueva Segovia, Madriz, Chinandega, León, Managua, Carazo, Granada, Masaya, Boaco, Chontales y Rivas.

La recomendación incluye departamentos en los que las condiciones climáticas pueden limitar la producción de frijol. El Ministerio señaló que la variedad puede adaptarse a temperaturas elevadas y a períodos con menos agua.

Oxfam informó que hogares de Guatemala, El Salvador y Honduras perdieron casi toda su producción de maíz y frijol, y sus reservas de alimentos alcanzan para tres semanas o menos. (La Prensa)

La presentación de la semilla coincide con las preocupaciones de los comerciantes sobre el desarrollo de los siguientes ciclos agrícolas. La variedad fue difundida como una alternativa para productores de las zonas indicadas.

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Las autoridades no detallaron el acceso ni el precio de la nueva variedad

Todavía no hay información pública sobre la cantidad de productores que recibirían la semilla Vencedor, su costo ni el sistema de distribución previsto para los departamentos donde el MAG recomendó su siembra.

La institución tampoco presentó datos sobre el desempeño de la variedad en escenarios reales de sequía. Las condiciones de lluvia, el acceso a insumos y las prácticas de cultivo pueden influir en el rendimiento de la producción.

A la vez, las autoridades no han divulgado un balance de pérdidas agrícolas, comunidades afectadas o posibles efectos sobre la seguridad alimentaria en Nicaragua. Esa falta de datos dificulta establecer el impacto del déficit de lluvias en el país.

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Mientras se conocen esos detalles, los vendedores de Estelí señalan que el mercado conserva producto para atender la demanda actual. El comportamiento de las reservas y de las próximas cosechas podrá incidir en la disponibilidad posterior.