La Concacaf llegará con cuatro equipos al Mundial Sub-20 y con Canadá como campeón regional

Costa Rica disputará su quinta Copa Mundial Femenina Sub-20 y enlazará su tercera clasificación consecutiva tras avanzar a las semifinales del torneo de Concacaf 2025. (Cortesía: Concacaf)

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La Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA comenzará el 5 de septiembre en Polonia con 24 selecciones y cuatro representantes de Concacaf: Canadá, Costa Rica, México y Estados Unidos, que buscarán trasladar al escenario global sus resultados en el Campeonato Femenino Sub-20 de Concacaf 2025 y, en el caso estadounidense, alcanzar un cuarto título que sería récord.

El torneo se disputará en cuatro ciudades: Bielsko-Biała, Katowice, Lodz y Sosnowiec. Será además el primer gran certamen mundial femenino organizado en Polonia.

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Según Concacaf, Estados Unidos es el único de los cuatro clasificados de la región que ya ganó este Mundial: lo hizo en 2002, 2008 y 2012. Canadá, Costa Rica y México intentarán conquistar por primera vez el trofeo.

Estados Unidos busca un cuarto título y Canadá llega como campeón regional

Estados Unidos jugará su 12ª Copa Mundial Femenina Sub-20 y figura entre las tres selecciones que participaron en todas las ediciones del torneo. Su clasificación llegó tras alcanzar las semifinales del Campeonato Femenino Sub-20 de Concacaf 2025, después de cerrar el Grupo A con nueve puntos y tres victorias en tres partidos.

La selección estadounidense integrará el Grupo D junto a Japón, Nueva Zelanda e Italia. Su calendario comenzará el 6 de septiembre ante Italia en Lodz, seguirá el 9 de septiembre frente a Japón en la misma ciudad y cerrará la fase de grupos el 12 de septiembre contra Nueva Zelanda en Sosnowiec.

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El conjunto norteamericano, único campeón regional en esta cita, abre su recorrido ante Italia y busca una cuarta corona tras sus consagraciones de 2002, 2008 y 2012. (Cortesía: Fedefutbol CRC)

Canadá llegará a Polonia como campeón del Campeonato Femenino Sub-20 de Concacaf 2025. El equipo derrotó 3-2 a México en la final y sumó así su tercer título regional, después de los obtenidos en 2004 y 2008.

En ese partido decisivo, Adriana Blanchin se convirtió en la jugadora más joven en marcar en una final del torneo de Concacaf, con 17 años, 10 meses y 29 días. La arquera Noelle Henning ganó el Guante de Oro tras registrar 16 salvadas, una cifra que igualó la más alta entre todas las porteras de la competencia.

Canadá disputará su décima participación en el Mundial Sub-20 femenino y quedó encuadrado en el Grupo B con Brasil, Inglaterra y Tanzania. Debutará el 5 de septiembre ante Inglaterra en Bielsko-Biała, jugará el 8 de septiembre contra Brasil en la misma sede y terminará la primera fase el 11 de septiembre frente a Tanzania.

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México llega como subcampeón y Costa Rica encadena su tercera clasificación seguida

México disputará su 11ª Copa Mundial Femenina Sub-20 tras terminar como subcampeón regional en 2025. El equipo ganó el Grupo B con puntaje perfecto, acumuló nueve unidades y luego eliminó a Costa Rica con un 4-0 en semifinales.

La delantera Montserrat Saldívar terminó como máxima goleadora del campeonato de Concacaf con ocho tantos. En Polonia, México compartirá el Grupo A con la selección anfitriona, Argentina y Benín.

Su primer partido será el 5 de septiembre ante Benín en Katowice. Después enfrentará a Polonia el 8 de septiembre en la misma ciudad y cerrará la fase de grupos el 11 de septiembre contra Argentina.

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Sheika Scott firmó una de las actuaciones destacadas de Costa Rica en Concacaf 2025 al marcar cinco goles en el 9-0 sobre Guyana durante la fase de grupos. (Cortesía: Fedefutbol CRC)

Costa Rica jugará su quinta Copa Mundial Femenina Sub-20 y encadenará su tercera presencia consecutiva, luego de haberse clasificado también para las ediciones de 2022 y 2024. El boleto a Polonia quedó asegurado al terminar entre las semifinalistas del Campeonato Femenino Sub-20 de Concacaf 2025.

Una de las actuaciones más destacadas del equipo en ese torneo fue la de Sheika Scott, que marcó cinco goles en la victoria 9-0 sobre Guyana durante la fase de grupos. Con esa producción, se convirtió en apenas la segunda jugadora en conseguir esa marca en el certamen.

Costa Rica integrará el Grupo E junto a Corea del Norte, Colombia y Portugal. Debutará el 7 de septiembre ante Colombia en Lodz, jugará el 10 de septiembre contra Corea del Norte en la misma ciudad y disputará su último partido de la fase de grupos el 13 de septiembre frente a Portugal en Sosnowiec.

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