Honduras

Honduras decomisa más de 3.1 toneladas de cocaína en nueve días y detectan cambio en rutas del narcotráfico

Más de 3.1 toneladas de cocaína fueron decomisadas en seis operaciones antidrogas ejecutadas entre el 20 y el 28 de agosto en tres puntos del territorio hondureño: Marcovia, Choluteca; Güinope, El Paraíso; y El Progreso, Yoro.

Más de 3.1 toneladas de cocaína fueron decomisadas en Honduras durante seis operaciones ejecutadas en nueve días. (Foto: Policía Nacional)
Más de 3.1 toneladas de cocaína fueron decomisadas en Honduras durante seis operaciones ejecutadas en nueve días. (Foto: Policía Nacional)
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Los operativos permitieron incautar 3,194 kilos de cocaína, una cantidad que representa aproximadamente el 75 % de los 4,272 kilos contabilizados en las 14 grandes operaciones antidrogas registradas durante 2026, de acuerdo con el recuento de Proceso Digital.

La ofensiva comenzó el 20 de agosto en la playa El Inquieto, en Marcovia, Choluteca, donde las autoridades reportaron el decomiso de 648 kilos de cocaína. La operación representó uno de los primeros grandes golpes de una serie de incautaciones que se concentraron posteriormente en la zona sur del país.

Un día después, el 21 de agosto, las autoridades realizaron un nuevo operativo en los manglares de Marcovia y decomisaron otros 746 kilos de cocaína, convirtiéndose en el segundo cargamento de mayor volumen dentro del registro de grandes incautaciones de 2026.

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La actividad antidrogas continuó el 24 de agosto, cuando fueron asegurados 20 kilos de cocaína en la playa El Inquieto. Posteriormente, el 27 de agosto, se reportó una nueva incautación de 20 kilos en el mismo sector.

La DNPA ejecutó el operativo tras recibir información de inteligencia sobre el traslado de drogas en la zona norte de Honduras.
Los mayores decomisos se concentraron en Marcovia, Choluteca, durante diferentes operativos realizados en agosto. (Foto: Policía Nacional)

En conjunto, las cuatro operaciones desarrolladas en Marcovia dejaron un saldo de 1,434 kilos de cocaína, equivalentes a más de 1.4 toneladas de droga decomisada en una misma zona durante apenas una semana.

El golpe de mayor magnitud ocurrió el 28 de agosto en El Progreso, Yoro, donde las autoridades encontraron 1,240 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna. El cargamento se convirtió en el decomiso individual más grande registrado durante 2026 dentro del recuento de grandes operaciones.

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Ese mismo día, en Güinope, El Paraíso, fueron asegurados otros 520 kilos de cocaína, elevando a 3,194 kilos el volumen de droga decomisado en las seis operaciones realizadas durante los últimos nueve días.

Con estos resultados, el acumulado de los grandes decomisos registrados en el país durante 2026 ascendió a 4,272 kilos de cocaína, es decir, más de 4.2 toneladas. Antes de la escalada registrada en agosto, las autoridades habían decomisado 1,078 kilos en ocho operaciones realizadas entre enero y julio.

El registro incluye operaciones desarrolladas en diferentes puntos del territorio nacional, entre ellos Puerto Cortés, Choluteca, Juticalpa, Pimienta y Potrerillos. Dentro de este mapa, Choluteca sobresale por la cantidad de operativos efectuados en municipios y sectores como El Triunfo, Pavana, Guasaule, Namasigüe y Marcovia.

Las autoridades investigan un posible cambio en las rutas utilizadas por el narcotráfico internacional. (FOTO: X / DIPAMPCO)
Las autoridades investigan un posible cambio en las rutas utilizadas por el narcotráfico internacional. (FOTO: X / DIPAMPCO)

Agosto concentra los mayores decomisos

Las cifras reflejan que agosto se convirtió en el mes de mayor impacto dentro del registro de 2026, tanto por la cantidad de operaciones como por el volumen de droga asegurada.

Los 3,194 kilos decomisados en nueve días representan cerca de tres cuartas partes de los 4,272 kilos contabilizados en las 14 operaciones de mayor impacto del año.

Además, durante este período fueron detectados cargamentos de 648, 746, 520 y 1,240 kilos, cantidades considerablemente superiores a varios de los decomisos registrados en los primeros meses del año.

El director de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, Ever Mejía, explicó que las estructuras dedicadas al narcotráfico internacional estarían modificando sus rutas de operación debido a la presión ejercida sobre las organizaciones criminales que utilizan el Caribe y el océano Atlántico para movilizar cargamentos.

Según el funcionario, parte del trasiego estaría desplazándose hacia las fronteras terrestres y la zona del Pacífico, una situación que explicaría la concentración de recientes operaciones en departamentos como Choluteca y El Paraíso.

Según las autoridades, parte del trasiego estaría desplazándose hacia fronteras terrestres y la zona del Pacífico. (FOTO: SEDENA)
Según las autoridades, parte del trasiego estaría desplazándose hacia fronteras terrestres y la zona del Pacífico. (FOTO: SEDENA)

Mejía señaló que en las últimas 72 horas se habían contabilizado 560 kilos de droga decomisados en diferentes acciones, principalmente en El Paraíso y Choluteca. Uno de los cargamentos habría ingresado al país por la frontera terrestre con Nicaragua y tendría como destino la zona occidental de Honduras, específicamente la frontera con Guatemala.

El funcionario explicó que esta situación evidencia una “mutación” en las rutas del narcotráfico, debido a que las organizaciones criminales estarían buscando nuevas vías para movilizar sus cargamentos ante el incremento de los controles en el Caribe.

Mejía estimó que uno de los cargamentos recientemente decomisados tendría un valor superior a 100 millones de lempiras y que, una vez colocado en el mercado estadounidense, la droga podría superar los 7 millones de dólares.

A los 520 kilos asegurados en la operación principal se sumaron otros 40 kilos localizados en dos acciones diferentes desarrolladas recientemente en Marcovia, Choluteca.

Los operativos recientes han dejado más de 4.2 toneladas de cocaína decomisadas en las grandes operaciones registradas durante 2026. (Foto: Policía Nacional de Honduras)
Los operativos recientes han dejado más de 4.2 toneladas de cocaína decomisadas en las grandes operaciones registradas durante 2026. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

El director de Lucha contra el Narcotráfico calificó las incautaciones como un fuerte golpe a las estructuras criminalesdedicadas al tráfico internacional de drogas y destacó la importancia de mantener los operativos en las distintas rutas utilizadas para el traslado de estupefacientes.

Las autoridades también atribuyen parte de los resultados a la cooperación internacional, particularmente al intercambio de información y apoyo recibido de agencias de Estados Unidos, Colombia y otros países de Centroamérica.

De acuerdo con Mejía, esta coordinación permite fortalecer las capacidades de las instituciones hondureñas encargadas de combatir el narcotráfico internacional, además de facilitar la identificación de estructuras y rutas utilizadas para el traslado de cargamentos.

Sin embargo, el funcionario manifestó preocupación por el crecimiento del microtráfico dentro de Honduras, al considerar que las organizaciones criminales no solamente operan mediante grandes cargamentos destinados al mercado internacional, sino que también mantienen estructuras dedicadas a la distribución interna.

En Güinope, El Paraíso, fueron asegurados otros 520 kilos de cocaína el 28 de agosto. (Honduras). (Foto: EFE/Gustavo Amador/Archivo)
En Güinope, El Paraíso, fueron asegurados otros 520 kilos de cocaína el 28 de agosto. (Honduras). (Foto: EFE/Gustavo Amador/Archivo)

Como ejemplo, mencionó una operación desarrollada en San Marcos de Colón, donde fueron capturados siete presuntos integrantes de una estructura criminal, incluido quien sería el supuesto líder, además de personas encargadas de seguridad, operaciones financieras y actividades relacionadas con el lavado de activos.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y, según Mejía, se les dictó auto de prisiónmientras continúa el proceso correspondiente.

Los recientes decomisos marcan así un cambio en la dinámica de las operaciones antidrogas en Honduras, con grandes cargamentos detectados principalmente en la zona sur y las fronteras terrestres, mientras las autoridades buscan determinar hasta qué punto las organizaciones criminales están modificando sus rutas para evadir los controles establecidos.

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