Este es el videojuego que ha invertido hasta USD 1.000 millones en diez años y hoy muestra fallas en programación

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A medida que los desarrolladores intentaban mostrar la jugabilidad, surgieron errores notables. (YouTube Star Citizen)

El videojuego que ha acumulado un presupuesto de USD 1.000 millones en financiamiento colectivo, Star Citizen, sigue sin convencer tras más de una década de desarrollo.

En una reciente demostración en vivo, el equipo de desarrolladores experimentó fallos técnicos frente a miles de espectadores, alimentando aún más la incertidumbre sobre el futuro de uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la industria del videojuego.

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Star Citizen: el colapso técnico durante una transmisión en vivo

Durante una transmisión oficial realizada en el canal de YouTube de Star Citizen, el objetivo era presentar los avances de la esperada actualización Siege of Orison. Sin embargo, el resultado estuvo lejos de lo planeado.

A medida que los desarrolladores intentaban mostrar la jugabilidad, surgieron errores notables: desde un rendimiento deficiente y problemas de lag al disparar, hasta congelamiento de personajes y una desincronización evidente entre los jugadores.

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En una reciente demostración en vivo, el equipo de desarrolladores experimentó fallos técnicos frente a miles de espectadores. (YouTube Star Citizen)

Estos problemas no solo afectaron la experiencia de juego, sino que quedaron expuestos ante la comunidad de seguidores y potenciales usuarios, quienes llevan más de 10 años esperando el producto final. La reacción de los desarrolladores tampoco pasó desapercibida; frases como “tápense los ojos” fueron pronunciadas en vivo por parte del equipo.

La situación rápidamente trascendió la plataforma de YouTube. En Reddit, usuarios se volcaron a debatir el desempeño del equipo de desarrollo, criticando no solo los fallos técnicos sino también la actitud mostrada durante la transmisión.

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Un participante comentó: “En mi opinión, algunos miembros del equipo se comportaron de manera extremadamente inmadura y poco profesional durante la transmisión en directo. Si eso refleja la cultura empresarial de CIG, entonces no es de extrañar que la compañía siga teniendo problemas tan graves”.

La imagen es una captura dividida en cuatro cuadrantes (matriz de 2x2) que muestra una transmisión en vivo del videojuego Star Citizen. (YouTube Star Citizen)

Críticas y dudas tras una década de desarrollo y financiamiento millonario

La controversia en torno a Star Citizen no es nueva, pero el episodio reciente ha revivido las dudas sobre la dirección y la gestión del proyecto. Con más de USD 1.000 millones recaudados a través de campañas de financiamiento colectivo, el juego ostenta el título de uno de los desarrollos más costosos de la industria.

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Cabe señalar que este presupuesto ha creado expectativas elevadas entre la comunidad, que espera avances acordes con la inversión realizada.

Sin embargo, las demostraciones públicas han mostrado repetidamente problemas técnicos y un producto lejos de considerarse terminado. La ausencia de una fecha de lanzamiento definida refuerza la preocupación de los seguidores, que observan cómo el desarrollo se extiende sin señales claras de finalización.

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La editora y los responsables del proyecto se enfrentan al desafío de recuperar la confianza y ofrecer resultados concretos que justifiquen tanto la inversión como la espera.

En la pantalla se aprecia la interfaz táctica del juego con datos de munición, salud del personaje y el objetivo de la misión activo: "RETAKE PLATFORMS FROM NINE TAILS". (YouTube Star Citizen)

La reacción de la comunidad y el futuro incierto de Star Citizen

La transmisión fallida no solo dejó al descubierto los problemas del juego, sino que también amplificó el debate sobre la transparencia y la profesionalidad del equipo de desarrollo. En foros y redes sociales, las críticas se centraron tanto en los aspectos técnicos como en la gestión comunicacional durante el evento.

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La presión por mostrar avances tangibles se ha intensificado, especialmente cuando el desarrollo ya suma más de 10 años y la comunidad sigue sin respuestas claras sobre la fecha de lanzamiento.

Actualmente, Star Citizen continúa en fase de desarrollo activo, pero persiste una sensación de escepticismo entre los jugadores y los inversores. La estabilidad del motor gráfico, la calidad final del producto y la capacidad de cumplir con las expectativas depositadas son cuestiones que siguen abiertas.

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Para muchos, el episodio reciente es un recordatorio de los riesgos que implica apostar por proyectos de largo plazo en la industria del videojuego, donde incluso los presupuestos más altos no garantizan un resultado exitoso.