Mientras Estados Unidos negocia con Irán, los hutíes de Yemen atacaron con misiles balísticos otro petrolero saudí

FOTO DE ARCHIVO: Explosiones en la cubierta del petrolero Sounion, de bandera griega, en el Mar Rojo, en esta imagen distribuida el 29 de agosto de 2024. Medios Militares Hutíes/Distribución vía REUTERS. ESTA IMAGEN HA SIDO PROPORCIONADA POR UN TERCERO./Foto de archivo

Guardar

Los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron misiles balísticos contra el petrolero saudí NCC Ghazal en el mar Rojo, obligándolo a dar media vuelta, en el marco del bloqueo naval que el grupo impuso contra Arabia Saudí el 20 de julio, según afirmó el portavoz militar de la insurgencia, Yahya Saree, en un comunicado difundido este martes.

El NCC Ghazal, abanderado en Arabia Saudí, realizaba un trayecto entre los puertos de Yanbu y Yeda, ambos en la costa saudí del mar Rojo, según varios portales de monitoreo marítimo. Saree indicó que los rebeldes dispararon “un número de misiles balísticos” tras ignorar el buque las llamadas de advertencia, aunque no precisó en qué punto de la ruta se produjo el ataque.

PUBLICIDAD

La Agencia Británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó el mismo martes de que el capitán de un petrolero reportó haber oído una explosión mientras navegaba por el sur del mar Rojo. La UKMTO precisó que la tripulación y el buque estaban a salvo y que no se registraron daños medioambientales, aunque Reuters no pudo verificar de inmediato si ese aviso correspondía al incidente reclamado por los hutíes.

Los hutíes declararon el bloqueo naval contra Arabia Saudí el 20 de julio, en respuesta a lo que describieron como un asedio saudí a Yemen, acusación que Riad ha rechazado. El grupo ya había reivindicado el 23 de julio ataques contra otros dos petroleros saudíes, el Encelia y el Layla, en aplicación de esa misma medida.

PUBLICIDAD

La iniciativa ha generado alarma en los mercados energéticos mundiales, dado que dificulta la capacidad de Riad para exportar su crudo por el mar Rojo. Esa ruta cobra especial peso ahora que Irán impuso un bloqueo paralelo en el estrecho de Ormuz tras la reanudación de hostilidades en la guerra de Oriente Medio, cortando la otra salida marítima del reino.

Un barco frente al puerto de Adén, donde el tráfico se mantuvo estable después de que los hutíes, alineados con Irán, anunciaran que sus fuerzas habían llevado a cabo ataques con misiles y drones contra petroleros saudíes, en Adén, Yemen, el 23 de julio de 2026. REUTERS/Stringer

El portavoz hutí subrayó el “compromiso” del grupo con garantizar el cumplimiento del embargo, “adhiriéndose al principio de responder al embargo —de Riad— con una escalada integral”, según la nota difundida en redes sociales. El Gobierno yemení reconocido internacionalmente sostiene que los hutíes actúan en favor de Irán y que el episodio no obedece únicamente a la dinámica interna del conflicto yemení.

PUBLICIDAD

En paralelo al incidente en el mar Rojo, el portavoz del Ministerio de Defensa saudí, Turki al-Maliki, informó el martes por la noche de que las defensas aéreas del reino “interceptaron y destruyeron varios drones que intentaron atacar instalaciones petroleras” en el este del país. Al-Maliki atribuyó los ataques a “milicias vinculadas a Irán” que operan desde territorio iraquí, en lo que constituía la segunda jornada consecutiva con acusaciones en ese sentido.

La Resistencia Islámica en Irak, red paraguas de milicias chiíes respaldadas por Irán, calificó el lunes las acusaciones saudíes de “fabricaciones” destinadas a “justificar su incapacidad de responder a los dolorosos golpes yemeníes”. Arabia Saudí y otras naciones del Golfo ya habían señalado a esas mismas milicias por ataques previos durante la guerra de Oriente Medio, aunque los grupos no habían reivindicado ninguna acción en la región desde la reanudación de las hostilidades.

PUBLICIDAD

Un barco frente al puerto de Adén, donde el tráfico se mantuvo estable después de que los hutíes, alineados con Irán, anunciaran que sus fuerzas habían llevado a cabo ataques con misiles y drones contra petroleros saudíes, en Adén, Yemen, el 23 de julio de 2026. REUTERS/Stringer

Arabia Saudí encabeza desde 2015 una coalición militar contra los hutíes en apoyo del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, y ejerce desde entonces el control del espacio aéreo y marítimo del país. La semana pasada, esa coalición llevó a cabo operaciones contra objetivos militares hutíes en la gobernación yemení de Hodeida, en respuesta a los ataques del grupo contra buques mercantes en el mar Rojo.

El actual intercambio de golpes entre ambas partes representa la primera vez en años que se enfrentan directamente, poniendo en riesgo la tregua alcanzada en 2022 en el conflicto previo, que se había mantenido pese a haber expirado formalmente. La escalada se enmarca en un contexto regional más amplio, impulsado por la reanudación de los ataques estadounidenses contra Irán y los bombardeos iraníes posteriores contra posiciones e intereses de Washington en la región.

PUBLICIDAD