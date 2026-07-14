Costa Rica

Ferias científicas reúnen a más de 22,000 estudiantes en todo Costa Rica

Los proyectos más sobresalientes avanzarán en agosto a la fase circuital de un programa nacional impulsado por el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y las universidades públicas

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Más de 22,000 estudiantes participan este año en la etapa institucional de las Ferias de Ciencia, Tecnología e Innovación en centros educativos de todo el país. Crédito: MEP
Más de 22,000 estudiantes participan este año en la etapa institucional de las Ferias de Ciencia, Tecnología e Innovación en centros educativos de todo el país. Crédito: MEP

Más de 22,000 estudiantes de todos los niveles educativos participan en la etapa institucional de las Ferias de Ciencia, Tecnología e Innovación, un programa que convierte las aulas en espacios de investigación y creatividad, donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas desarrollan proyectos para resolver problemas de sus comunidades mediante el método científico.

Durante esta primera fase, el estudiantado trabaja en investigaciones, experimentos y propuestas tecnológicas que nacen de la observación de su entorno, el planteamiento de preguntas y la búsqueda de soluciones innovadoras. Cada proyecto es acompañado por docentes y personas tutoras, quienes orientan el proceso investigativo desde la formulación de la idea hasta la presentación final.

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Las ferias representan uno de los principales espacios de divulgación científica del sistema educativo costarricense. Además de exponer los resultados de sus investigaciones, los participantes deben defender sus proyectos ante un jurado calificador y compartir los conocimientos adquiridos con la comunidad educativa, fortaleciendo habilidades de comunicación, argumentación y trabajo en equipo.

De acuerdo con el Ministerio de Educación Pública (MEP), la iniciativa busca que el aprendizaje trascienda la teoría y permita al estudiantado aplicar el conocimiento para analizar situaciones reales de su entorno, formular hipótesis, recopilar información y proponer alternativas de solución sustentadas en evidencia.

Los proyectos presentados incluyen investigaciones, experimentos y propuestas innovadoras desarrolladas mediante la aplicación del método científico. Crédito: MEP
Los proyectos presentados incluyen investigaciones, experimentos y propuestas innovadoras desarrolladas mediante la aplicación del método científico. Crédito: MEP

Marjorie Valverde Rojas, asesora nacional de Ciencias del MEP, destacó que las ferias constituyen una herramienta para desarrollar competencias fundamentales que trascienden el ámbito académico.

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“Este espacio potencia el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación efectiva y el trabajo colaborativo, mientras el estudiantado busca respuestas y soluciones innovadoras a situaciones de su entorno mediante la investigación”, señaló la funcionaria.

El programa también pretende despertar el interés por las disciplinas STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— en edades tempranas, fomentando habilidades que posteriormente pueden traducirse en carreras científicas y tecnológicas, consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

Las Ferias de Ciencia, Tecnología e Innovación se desarrollan mediante un proceso competitivo compuesto por cuatro etapas consecutivas: institucional, circuital, regional y nacional. En cada una de ellas los proyectos son evaluados según criterios relacionados con el rigor científico, la creatividad, la metodología empleada, la innovación y el impacto de las propuestas.

Los trabajos mejor calificados en la fase institucional obtendrán el pase a la etapa circuital, programada para agosto, donde competirán con iniciativas provenientes de otros centros educativos del mismo circuito escolar. Posteriormente, los proyectos seleccionados avanzarán a las etapas regional y nacional, donde se reconocerán las investigaciones más destacadas del país.

La organización del programa recae en una comisión interinstitucional integrada por representantes del Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y las cinco universidades públicas: la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN). La coordinación general está a cargo del MICITT.

Las iniciativas son evaluadas por jurados calificadores que valoran aspectos como la creatividad, el rigor científico y el impacto de las propuestas. Crédito: MEP
Las iniciativas son evaluadas por jurados calificadores que valoran aspectos como la creatividad, el rigor científico y el impacto de las propuestas. Crédito: MEP

La participación conjunta de estas instituciones busca fortalecer la cultura científica nacional y acercar al estudiantado a los procesos de investigación que se desarrollan tanto en el sistema educativo como en las universidades públicas.

Año tras año, las ferias se convierten en un escaparate para proyectos relacionados con áreas como la salud, el ambiente, la robótica, la inteligencia artificial, la agricultura, la sostenibilidad, la ingeniería, las ciencias sociales y el desarrollo tecnológico. Muchas de estas investigaciones surgen de necesidades detectadas por los propios estudiantes en sus comunidades y plantean soluciones con potencial de aplicación práctica.

Para las autoridades educativas, este tipo de iniciativas no solo contribuye al desarrollo de conocimientos científicos, sino que también fortalece habilidades como el liderazgo, la creatividad, la autonomía, la comunicación efectiva y la capacidad para trabajar de manera colaborativa, competencias cada vez más demandadas en el ámbito académico y laboral.

Con más de 22,000 participantes en todo el territorio nacional, las Ferias de Ciencia, Tecnología e Innovación vuelven a consolidarse como uno de los principales programas para promover la investigación escolar en Costa Rica y sembrar en las nuevas generaciones el interés por la ciencia como herramienta para comprender y transformar la realidad.

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