“Si concentran el poder, la democracia se acaba”: el fiscal general de Costa Rica denuncia presiones del Ejecutivo

Carlos Díaz, fiscal general de Costa Rica, afirmó que los ataques del Ejecutivo buscan debilitar la independencia del Ministerio Público. Crédito: AIAMP

El fiscal general de Costa Rica, Carlos Díaz, lanzó una advertencia sobre el futuro democrático del país al denunciar presiones y ataques directos del Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público.

Díaz, quien se encuentra en los últimos meses de su gestión, aseguró que “si concentran el poder, la democracia se acaba”, en referencia a las iniciativas y señalamientos recientes desde la Presidencia y el oficialismo. La entrevista, transmitida por Radio UCR, expuso una escalada de tensiones inéditas en la relación entre los poderes del Estado.

Un fiscal bajo ataque: “He sido una piedra en el zapato”

Durante la conversación, Díaz relató cómo desde el allanamiento del caso Barranador en septiembre de 2024, las acusaciones y descalificaciones por parte del Ejecutivo se intensificaron.

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“He sido quizás una piedra en el zapato”, afirmó, aludiendo a las investigaciones de corrupción que involucraron tanto al expresidente Rodrigo Chávez como a la actual presidenta Laura Fernández.

Según Díaz, el nivel de hostilidad superó lo experimentado por sus antecesores: “Nunca un cuestionamiento de un poder, en este caso el Ejecutivo, a la figura del fiscal general por sus actuaciones”.

El fiscal detalló que las acciones en su contra incluyeron marchas, ataques verbales y calificativos peyorativos, como “princeso” y “vergüenza nacional”.

“No tengo problema que la presidenta me diga vergüenza nacional. Eso yo lo tomo como vanidad”, expresó. Aseguró que el Ministerio Público continuará investigando los casos de corrupción sin ceder ante las presiones: “No vamos a taparle la corrupción a nadie”.

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Durante la entrevista en Radio UCR, Díaz denunció una escalada de presiones y descalificaciones desde la Presidencia y el oficialismo. EFE/ Jeffrey Arguedas

Independencia en riesgo y advertencia de autoritarismo

Para Carlos Díaz, el intento de modificar la forma de elección del fiscal general representa una amenaza directa a la independencia del Ministerio Público.

La propuesta legislativa para que la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, asuma la designación del cargo, fue calificada por Díaz como una maniobra para “nombrar a la persona que nos sirva”.

En sus palabras: “No debe el Ministerio Público ser nombrado nunca por un órgano político, porque va a responder a esos intereses”.

Díaz vinculó estos movimientos con un proyecto político de concentración de poder: “El Ejecutivo quiso hacer las cosas como ellos querían, brincándose la ley. Y ahí es donde vienen los choques con la Contraloría y con la Fiscalía”.

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El fiscal subrayó que los recursos destinados a la lucha contra el crimen organizado y la violencia de género han sido recortados o retrasados, lo que, según indicó, forma parte de una estrategia para debilitar la capacidad del Ministerio Público.

Denuncias, juicios estancados y el futuro de la democracia

El fiscal general explicó que más de setenta causas contra el expresidente Rodrigo Chávez han sido desestimadas tras análisis objetivos, y solo dos casos llegaron a acusación formal. Sin embargo, los obstáculos institucionales han impedido que estos expedientes avancen a juicio: “No es por decisión de la fiscalía. La fiscalía ya hizo su trabajo y presentó las acusaciones. La corte no puede terminar su trabajo por la falta de suplentes”.

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Al abordar la situación de la democracia en Costa Rica, Díaz manifestó su preocupación por el avance de las acciones del Ejecutivo: “Cuando usted ve que se descalifica a la fiscalía por investigar corrupción, eso es preocupante. Es concentrar el poder de manera absoluta. Si concentran estos tres poderes en Rodrigo Chávez, ya aquí no hay democracia, la democracia se acaba. Y lo que viene es autoritarismo, así de simple”.

Díaz explicó que más de setenta denuncias contra el expresidente Rodrigo Chávez han sido archivadas por falta de pruebas. REUTERS/Mayela Lopez/File Photo

La fe, los ataques y la decisión pendiente

En la entrevista, Carlos Díaz defendió su integridad profesional y moral, afirmando que todas las sanciones y denuncias en su contra han sido absueltas. También se refirió a su fe cristiana como un pilar personal durante su gestión, enfatizando que “yo respeto la autoridad de doña Laura, siempre respeté la de don Rodrigo”.

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Respecto a su posible reelección como fiscal general, Díaz admitió que aún no ha tomado una decisión, debido a la presión constante y los ataques diarios: “Vivo el día a día y todos los días son persecuciones. No sé hasta cuándo uno podrá resistir. Lo que vale la pena es mantener nuestra democracia”.

El Ministerio Público, la lucha contra la corrupción y el desafío institucional

Díaz reiteró que el Ministerio Público debe actuar objetivamente, sin someterse a presiones políticas ni de grupos de poder. Rechazó la utilización del polígrafo como herramienta determinante para medir la confiabilidad de funcionarios y denunció que “todo está relacionado” cuando se limitan recursos o se descalifica la labor de la fiscalía: “Ellos lo que no quieren es que nosotros atendamos el narcotráfico o a una población vulnerable”.

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La entrevista concluyó con un llamado a preservar la democracia y la independencia de las instituciones, en un contexto marcado por la confrontación política y el riesgo de autoritarismo.