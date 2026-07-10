Buscaban refugio de la tormenta y encontraron la muerte: Joven salvadoreño fallece tras ser impactado por un rayo

Dos personas que se resguardaban de las lluvias en una champa de lámina y madera fueron impactadas por un rayo. / Video cortesía RSM.

La tarde de ayer jueves 9 de julio de 2026, una nueva tragedia conmocionó al departamento de Cuscatlán. Un fulminante rayo impactó directamente una estructura improvisada en las riberas de un río en el cantón Cujuapa, en Cojutepeque, dejando como saldo un joven fallecido y una menor de edad en estado crítico.

El lamentable hecho ocurrió en momentos en que las víctimas intentaban resguardarse de un fuerte aguacero. Dos jóvenes buscaron refugio dentro de una champa construida de lámina y madera, ubicada a la orilla del río. Sin embargo, la descarga eléctrica golpeó la precaria estructura con una fuerza devastadora.

PUBLICIDAD

Un joven de 18 años perdió la vida de manera inmediata debido al impacto. Por su parte, una adolescente de 16 años sobrevivió a la descarga, pero fue ingresada de urgencia en un hospital cercano, donde permanece en estado crítico bajo observación médica estricta debido a la gravedad de las quemaduras sufridas en la mayor parte de su cuerpo.

Una fuerte descarga eléctrica impactó ayer una estructura informal en Cojutepeque, dejando un joven fallecido (Cortesía: Noticias de Occidente El Salvador).

Este preocupante escenario revive el luto y el caos que se apoderaron recientemente de la zona occidental del país, específicamente en el distrito de Atiquizaya, en Ahuachapán. La noche del viernes 5 de junio de 2026, una severa tempestad eléctrica cubrió gran parte de esa región, obligando a las familias a mantenerse confinadas en sus hogares.

PUBLICIDAD

Alrededor de las 11:00 p. m., la tragedia tocó a la puerta de una humilde vivienda ubicada cerca del Centro Escolar Rodrigo Flores, cuando un rayo impactó de forma directa el inmueble. En este incidente, el joven José Roberto García Arévalo perdió la vida instantáneamente debido a la magnitud de la descarga eléctrica que atravesó el techo. Este suceso desató el pánico entre los lugareños y evidenció la vulnerabilidad extrema de las viviendas ante las anomalías climáticas de esta temporada.

Ambos casos ponen de manifiesto que las estructuras construidas con materiales metálicos e improvisados, al igual que los espacios abiertos y los cuerpos de agua, elevan drásticamente el riesgo de exposición a estos fenómenos. Al carecer de sistemas de protección contra descargas atmosféricas, como los pararrayos, estos lugares se transforman en trampas mortales durante las tormentas.

PUBLICIDAD

José Roberto García Arévalo, el joven que perdió la vida instantáneamente debido a una fuerte descarga eléctrica durante la severa tormenta que azotó el distrito de Atiquizaya la noche del viernes 5 de junio.

Prevenciones cuando llueve y hay actividad eléctrica

Las autoridades y los expertos en meteorología enfatizan que el comportamiento humano durante una tormenta es decisivo para salvar vidas. Existen mitos comunes sobre qué lugares son seguros, por lo que es vital conocer con precisión dónde no se debe buscar refugio bajo ninguna circunstancia.

Evite árboles y vegetación alta: Jamás busque protección debajo de un árbol. Los árboles actúan como pararrayos naturales debido a su altura y humedad, atrayendo las descargas. Si el rayo impacta el árbol, la electricidad se expandirá por el suelo o saltará directamente hacia las personas cercanas.

No se resguarde en champas o cobertizos abiertos: Las estructuras improvisadas de madera, plástico o láminas metálicas (como las champas de labranza o pesca) no ofrecen aislamiento eléctrico. Al contrario, las láminas de metal pueden conducir la energía de la descarga hacia el interior, multiplicando el peligro.

Aléjese de ríos, lagos y playas: El agua es un excelente conductor de la electricidad. Estar en las riberas de un río o dentro del agua durante una tormenta eléctrica incrementa la probabilidad de recibir una descarga, incluso si el rayo cae a varios metros de distancia.

Evite postes y estructuras metálicas: Las cercas de alambre de púas, los postes del tendido eléctrico, las torres de comunicación y la maquinaria agrícola deben evitarse por completo, ya que conducen la corriente a lo largo de grandes distancias.

Una ilustración conceptual señala cuatro lugares peligrosos y situaciones de riesgo que las personas deben evitar durante una tormenta eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Busque refugio seguro: El único lugar seguro es un edificio cerrado con paredes de concreto y techo seguro, o en su defecto, el interior de un automóvil con las ventanas totalmente cerradas, ya que la carrocería metálica distribuye la electricidad hacia el suelo sin afectar a los pasajeros.