Costa Rica

Ministerios de Ambiente y de Agricultura de Costa Rica intensifican charlas sobre el Fenómeno de El Niño en zonas vulnerables

Autoridades enfocan esfuerzos en la capacitación de productores y comunidades ante la amenaza climática

Guardar
Google icon
Integrantes del MINAE y el MAG durante una de las charlas sobre el Fenómeno de El Niño en la región del Pacífico Norte. Cortesía: MINAE
Integrantes del MINAE y el MAG durante una de las charlas sobre el Fenómeno de El Niño en la región del Pacífico Norte. Cortesía: MINAE

Las autoridades de Costa Rica refuerzan las acciones preventivas frente al Fenómeno de El Niño con una serie de charlas informativas dirigidas a las regiones con mayor riesgo de afectación. El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) organizaron siete encuentros en la zona del Pacífico Norte, donde se concentra la mayor exposición a los efectos climáticos adversos previstos para 2026.

Según los organizadores, las jornadas forman parte de la Estrategia Nacional Contingente 2026-2027 y buscan dotar de información actualizada tanto a productores agropecuarios como a representantes de comités locales de emergencia, municipalidades, asociaciones administradoras de acueductos (ASADAs) y otros actores comunales. El enfoque principal radica en la capacitación para la adaptación y la mitigación de impactos en sectores clave como la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura.

PUBLICIDAD

La meteoróloga Karina Hernández, coordinadora de la Comisión Consultiva Técnica del ENOS (COENOS), explicó que los encuentros permitieron abordar consultas de los participantes, aclarar conceptos y adquirir compromisos para el envío de información adicional, así como el acceso a los pronósticos climáticos mensuales más recientes. “En todas las etapas de las reuniones se atendieron consultas, se explicaron conceptos, se escucharon propuestas, se adquirió el compromiso de enviar información adicional y el acceso a la actualización de los pronósticos climáticos mensuales”, detalló Hernández.

En las jornadas participaron autoridades del INCOPESCA, quienes abordaron los efectos del fenómeno en la pesca y acuicultura. Cortesía: MINAE
En las jornadas participaron autoridades del INCOPESCA, quienes abordaron los efectos del fenómeno en la pesca y acuicultura. Cortesía: MINAE

Las primeras charlas se realizaron entre el 25 y el 29 de mayo en localidades seleccionadas de la región de Chorotega y el Pacífico Central. La mayoría de los asistentes se dedica a la ganadería, aunque también participaron productores de melón, arroz, maíz, apicultores, agricultores de naranja y mango, y representantes de sectores pesquero y acuícola. Los especialistas enfatizaron la importancia de la prevención y la adaptación en cada finca para minimizar los posibles daños.

PUBLICIDAD

Durante las sesiones, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) brindó una explicación detallada sobre el comportamiento actual del clima y las particularidades del Fenómeno de El Niño previsto para este ciclo. Los técnicos del MAG ofrecieron recomendaciones específicas para mitigar los efectos en el sector agropecuario, como la elaboración de ensilajes para alimentación animal, la gestión integral del recurso hídrico, la construcción de infraestructura verde para reducir las islas de calor en zonas urbanas y las medidas de hidratación para prevenir enfermedades en trabajadores.

En algunas de las charlas, personal del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) expuso los posibles impactos sobre la pesca y la acuicultura, además de sugerencias para proteger la calidad del agua en los reservorios destinados al uso agropecuario. Entre las recomendaciones figura la cosecha de agua, el uso de alternativas para almacenar y oxigenar el recurso hídrico, la implementación de peces y sistemas de recirculación para evitar la proliferación de zancudos, así como la utilización de coberturas para reducir la evaporación.

écnicos del MAG brindan recomendaciones sobre la gestión integral del recurso hídrico y la elaboración de ensilajes para ganado. Cortesía: MINAE
écnicos del MAG brindan recomendaciones sobre la gestión integral del recurso hídrico y la elaboración de ensilajes para ganado. Cortesía: MINAE

Uno de los ejes destacados fue la asociatividad como mecanismo para acceder a recursos del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), con el objetivo de fortalecer la infraestructura de almacenamiento de insumos como el ensilaje. Además, se insistió en la priorización del agua potable para el consumo humano ante la posibilidad de escasez.

La COENOS lleva a cabo sesiones extraordinarias mensuales desde marzo debido al incremento en la vigilancia del Fenómeno de El Niño. La información y la estrategia nacional pueden consultarse en la plataforma habilitada por la Comisión Nacional de Emergencias.

Las próximas actividades están previstas para Santa Bárbara de Heredia, Grecia, León Cortés, Tierra Blanca, San Ramón y Poás, ampliando así la cobertura de capacitación y prevención en todo el país.

Productores agropecuarios reciben información sobre medidas de adaptación frente al cambio climático en las capacitaciones de la Estrategia Nacional Contingente 2026-2027. Cortesía: MINAE
Productores agropecuarios reciben información sobre medidas de adaptación frente al cambio climático en las capacitaciones de la Estrategia Nacional Contingente 2026-2027. Cortesía: MINAE

“La labor conjunta entre instituciones y comunidades resulta fundamental para enfrentar los desafíos climáticos asociados al Fenómeno de El Niño”, remarcaron los organizadores en el cierre de la última jornada.

Temas Relacionados

Costa RicaMinisterio de Ambiente y EnergíaMINAEMinisterio de Agricultura y GanaderíaMAGFenómeno de El NiñoZonas vulnerables

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cruz Roja Costarricense envía rescatistas a Venezuela para apoyar labores tras los terremotos

Una delegación de 16 especialistas en búsqueda y rescate viaja a Caracas para sumarse a la respuesta internacional ante la emergencia

Cruz Roja Costarricense envía rescatistas a Venezuela para apoyar labores tras los terremotos

Quedan 13 prófugos de La Joyita; autoridades capturan a otros dos evadidos en Panamá

La ofensiva de las autoridades también dejó el decomiso de armas, drogas, celulares y equipos de comunicación en el Centro Penitenciario La Joya.

Quedan 13 prófugos de La Joyita; autoridades capturan a otros dos evadidos en Panamá

El Insivumeh prevé que la canícula en Guatemala comience en julio y se prolongue hasta 40 días

La entidad meteorológica proyecta un período más largo de lo habitual, con reducción de precipitaciones y menor disponibilidad de agua, un escenario que afectaría actividades productivas y sociales durante julio y agosto según cada región

El Insivumeh prevé que la canícula en Guatemala comience en julio y se prolongue hasta 40 días

La Línea 3 del Metro de Panamá alcanza un 77% de avance y entra en fase de pruebas del monorriel

El proyecto inició las pruebas dinámicas de los trenes mientras la excavación del túnel bajo el Canal de Panamá entra en su etapa final, con menos de 600 metros pendientes.

La Línea 3 del Metro de Panamá alcanza un 77% de avance y entra en fase de pruebas del monorriel

Lluvias intensas y vientos fuertes afectarán varias regiones de Nicaragua por paso de onda tropical

La aproximación de la onda tropical número 13 al Caribe de Nicaragua generará durante este fin de semana condiciones inestables del tiempo, provocando lluvias en distintas regiones del país

Lluvias intensas y vientos fuertes afectarán varias regiones de Nicaragua por paso de onda tropical

TECNO

Investigadores diseñaron una IA que imita al cerebro humano y multiplica por cinco la eficiencia energética de los modelos actuales

Investigadores diseñaron una IA que imita al cerebro humano y multiplica por cinco la eficiencia energética de los modelos actuales

YouTube se despide de los botones en Shorts: el cambio histórico de Google

Pirlo TV para fútbol gratis, una de las formas más peligrosas de ver partidos de grupos del Mundial

Alerta de terremotos: cómo activar avisos de desastre, notificaciones de amenazas y alarma AMBER

Si usas Windows 10 no tendrás que desinstalarlo, Microsoft ampliará su soporte

ENTRETENIMIENTO

“En el cine todos se sumergen en la narración que ofrece la pantalla”: Spielberg defendió las proyecciones y pidió más tiempo en cartelera

“En el cine todos se sumergen en la narración que ofrece la pantalla”: Spielberg defendió las proyecciones y pidió más tiempo en cartelera

“Eso fue aterrador”, Rhea Seehorn recordó cuando escuchó su nombre en los Globos de Oro

Las reflexiones de Abby Elliott al despedirse de ‘El Oso’: maternidad, resiliencia y el valor de sostenerse en los otros

“Mis manos también estaban congeladas todo el tiempo”, recordó Leonardo DiCaprio sobre su rodaje más exigente

“Sentí que iba a estar a salvo”, Kid Cudi sobre filmar escenas íntimas con Brittany Snow

MUNDO

Netanyahu afirmó que Israel no se retirará del sur del Líbano hasta el desarme de Hezbollah

Netanyahu afirmó que Israel no se retirará del sur del Líbano hasta el desarme de Hezbollah

La OTAN refuerza su presencia en el Ártico ante la modernización militar rusa

La OMI estima la presencia de 80 minas en el canal de navegación habitual del estrecho de Ormuz

Ucrania aseguró 10.000 millones de euros para su reconstrucción tras la conferencia de donantes en Gdansk

Corea del Sur formará a 500.000 “guerreros de drones” para responder a la amenaza de Corea del Norte