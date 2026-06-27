Ministerios de Ambiente y de Agricultura de Costa Rica intensifican charlas sobre el Fenómeno de El Niño en zonas vulnerables

Integrantes del MINAE y el MAG durante una de las charlas sobre el Fenómeno de El Niño en la región del Pacífico Norte. Cortesía: MINAE

Las autoridades de Costa Rica refuerzan las acciones preventivas frente al Fenómeno de El Niño con una serie de charlas informativas dirigidas a las regiones con mayor riesgo de afectación. El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) organizaron siete encuentros en la zona del Pacífico Norte, donde se concentra la mayor exposición a los efectos climáticos adversos previstos para 2026.

Según los organizadores, las jornadas forman parte de la Estrategia Nacional Contingente 2026-2027 y buscan dotar de información actualizada tanto a productores agropecuarios como a representantes de comités locales de emergencia, municipalidades, asociaciones administradoras de acueductos (ASADAs) y otros actores comunales. El enfoque principal radica en la capacitación para la adaptación y la mitigación de impactos en sectores clave como la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura.

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La meteoróloga Karina Hernández, coordinadora de la Comisión Consultiva Técnica del ENOS (COENOS), explicó que los encuentros permitieron abordar consultas de los participantes, aclarar conceptos y adquirir compromisos para el envío de información adicional, así como el acceso a los pronósticos climáticos mensuales más recientes. “En todas las etapas de las reuniones se atendieron consultas, se explicaron conceptos, se escucharon propuestas, se adquirió el compromiso de enviar información adicional y el acceso a la actualización de los pronósticos climáticos mensuales”, detalló Hernández.

En las jornadas participaron autoridades del INCOPESCA, quienes abordaron los efectos del fenómeno en la pesca y acuicultura. Cortesía: MINAE

Las primeras charlas se realizaron entre el 25 y el 29 de mayo en localidades seleccionadas de la región de Chorotega y el Pacífico Central. La mayoría de los asistentes se dedica a la ganadería, aunque también participaron productores de melón, arroz, maíz, apicultores, agricultores de naranja y mango, y representantes de sectores pesquero y acuícola. Los especialistas enfatizaron la importancia de la prevención y la adaptación en cada finca para minimizar los posibles daños.

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Durante las sesiones, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) brindó una explicación detallada sobre el comportamiento actual del clima y las particularidades del Fenómeno de El Niño previsto para este ciclo. Los técnicos del MAG ofrecieron recomendaciones específicas para mitigar los efectos en el sector agropecuario, como la elaboración de ensilajes para alimentación animal, la gestión integral del recurso hídrico, la construcción de infraestructura verde para reducir las islas de calor en zonas urbanas y las medidas de hidratación para prevenir enfermedades en trabajadores.

En algunas de las charlas, personal del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) expuso los posibles impactos sobre la pesca y la acuicultura, además de sugerencias para proteger la calidad del agua en los reservorios destinados al uso agropecuario. Entre las recomendaciones figura la cosecha de agua, el uso de alternativas para almacenar y oxigenar el recurso hídrico, la implementación de peces y sistemas de recirculación para evitar la proliferación de zancudos, así como la utilización de coberturas para reducir la evaporación.

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écnicos del MAG brindan recomendaciones sobre la gestión integral del recurso hídrico y la elaboración de ensilajes para ganado. Cortesía: MINAE

Uno de los ejes destacados fue la asociatividad como mecanismo para acceder a recursos del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), con el objetivo de fortalecer la infraestructura de almacenamiento de insumos como el ensilaje. Además, se insistió en la priorización del agua potable para el consumo humano ante la posibilidad de escasez.

La COENOS lleva a cabo sesiones extraordinarias mensuales desde marzo debido al incremento en la vigilancia del Fenómeno de El Niño. La información y la estrategia nacional pueden consultarse en la plataforma habilitada por la Comisión Nacional de Emergencias.

Las próximas actividades están previstas para Santa Bárbara de Heredia, Grecia, León Cortés, Tierra Blanca, San Ramón y Poás, ampliando así la cobertura de capacitación y prevención en todo el país.

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Productores agropecuarios reciben información sobre medidas de adaptación frente al cambio climático en las capacitaciones de la Estrategia Nacional Contingente 2026-2027. Cortesía: MINAE

“La labor conjunta entre instituciones y comunidades resulta fundamental para enfrentar los desafíos climáticos asociados al Fenómeno de El Niño”, remarcaron los organizadores en el cierre de la última jornada.