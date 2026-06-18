Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica detectó incumplimientos en el 31% de la publicidad digital por el Día del Padre

El MEIC detectó incumplimientos en el 31% de la publicidad digital revisada por las promociones del Día del Padre en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) detectó incumplimientos en el 31% de la publicidad digital revisada por las promociones del Día del Padre en Costa Rica, en una fiscalización realizada entre el 1 y el 8 de junio de 2026 para verificar si los comercios informaban de forma clara las condiciones de ofertas, descuentos y sorteos, como exige la Ley N.° 7472 y su reglamento.

La revisión abarcó 26 anuncios de 25 comercios, según el ministerio. Del total analizado, el 92% correspondió a ofertas y descuentos y el 8% a sorteos promocionales.

El monitoreo del Observatorio de Comercio Electrónico del MEIC se concentró en sitios web, redes sociales y otras plataformas digitales usadas para comercializar bienes y servicios. Los canales más utilizados para difundir esa publicidad fueron Facebook, con 54%; los sitios web de los comercios, con 42%; e Instagram, con 4%.

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Las omisiones detectadas en las promociones

Entre los anuncios con faltas, la principal omisión fue la ausencia de la vigencia de las ofertas o promociones, presente en el 40% de los casos observados por el Observatorio de Comercio Electrónico. También se detectó falta de información sobre cantidades disponibles en el 20% de los casos y omisión del precio anterior o del beneficio ofrecido al consumidor en otro 20%, según el MEIC.

La fiscalización también encontró restricciones no informadas de manera adecuada, publicidad en moneda extranjera sin referencia al tipo de cambio aplicable y condiciones promocionales vinculadas a determinados medios de pago, de acuerdo con la Dirección de Apoyo al Consumidor.

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La respuesta oficial fue el envío de ocho oficios preventivos a los comercios involucrados, informó el MEIC. Esos negocios tienen plazo hasta el 23 de junio para corregir las observaciones detectadas.

La ministra del MEIC María del Milagro Solórzano León explicó que la revisión se enfocó en la publicidad difundida en sitios digitales, sitios web y redes sociales con motivo de la fecha comercial. “El Observatorio de Comercio Electrónico del Ministerio identificó incumplimientos en el 31% de los anuncios fiscalizados”, dijo Solórzano León.

La principal omisión detectada por el MEIC fue la falta de vigencia de las ofertas o promociones, presente en el 40% de los casos con faltas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué recordó el MEIC a los comercios y consumidores

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio señaló que toda publicidad difundida por medios digitales debe brindar información clara, veraz, suficiente y accesible para que las personas consumidoras puedan tomar decisiones informadas. También recordó que las condiciones anunciadas por el comercio forman parte de la relación de consumo y deben respetarse en los términos ofrecidos.

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Sobre las actuaciones emprendidas tras la revisión, Solórzano León indicó que la Dirección de Apoyo al Consumidor “realizó ocho prevenciones a estos comercios para verificar que cumplan con la información que tienen que darle a usted, consumidor”.

Las personas consumidoras pueden consultar información sobre derechos y responsabilidades en la línea gratuita 800-CONSUMO, al número 800-266-7866, o en el correo consumidor@meic.go.cr, según el MEIC. Las denuncias también pueden presentarse en www.meic.go.cr, en el apartado de Trámites y Servicios.

El MEIC recordó que la publicidad digital debe ofrecer información clara y que las personas consumidoras pueden hacer consultas o denuncias en 800-CONSUMO y en www.meic.go.cr. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Costa Rica, el Día del Padre se celebra el tercer domingo del mes de junio. En esta ocasión, corresponde al próximo domingo 21. Muchas familias deciden, principalmente durante esta semana, comprar algún detalle u obsequio para entregar a los papás, aprovechando las promociones en las plataformas digitales.

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