Exposición en la Biblioteca Nacional de El Salvador destacó logros de mujeres rurales y empresarias en la región Trifinio

La muestra presentó historias de mujeres rurales, lideresas, empresarias y emprendedoras de la región Trifinio y expuso los resultados del programa MELYT. (Cortesía: ONU Mujeres El Salvador)

ONU Mujeres mostró en la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes) la exposición fotográfica “Miradas empoderadas” que reunió historias de mujeres rurales, lideresas, empresarias y emprendedoras de la región Trifinio y expuso los resultados del programa Mujeres, Economía Local y Territorios (MELYT).

El eje de la iniciativa fue el cierre de una etapa del programa MELYT, implementado por ONU Mujeres en El Salvador, Guatemala y Honduras con financiamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia, a través de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. Según explicó la representante de ONU Mujeres en El Salvador, Lourdes González-Prieto, el proyecto completó dos fases y dejó un modelo de intervención que, según dijo, demostró capacidad para generar cambios sostenibles.

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La muestra buscó socializar ese modelo y los resultados alcanzados en el territorio. A través de imágenes y testimonios, expuso cómo el acceso a financiamiento, el fortalecimiento de capacidades empresariales, la corresponsabilidad de los cuidados y el liderazgo colectivo ampliaron la autonomía económica de las mujeres y dinamizaron las economías locales.

La muestra presentó historias de mujeres rurales, lideresas, empresarias y emprendedoras de la región Trifinio y expuso los resultados del programa MELYT. (Cortesía: Onu Mujeres)

MELYT articuló mujeres, mercados e instituciones

Uno de los principales aportes del programa fue la articulación entre mujeres organizadas, mercados, instituciones financieras y políticas públicas. Ese enfoque permitió fortalecer capacidades empresariales, promover la inclusión financiera, facilitar la participación en cadenas de valor estratégicas y acompañar avances hacia sistemas y políticas de corresponsabilidad de los cuidados.

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De igual manera, a nivel regional, el programa también contribuyó a la consolidación del Fondo Regional de Garantías del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que facilitó el acceso a financiamiento para más de 3,200 mipymes lideradas por mujeres en la región SICA.

ONU Mujeres realizó la exposición para mostrar qué ocurrió con ese trabajo territorial, quiénes lo protagonizaron y cuál fue su efecto inmediato: mujeres organizadas de la región Trifinio accedieron a herramientas financieras, redes de apoyo y espacios productivos que reforzaron su autonomía económica en una zona compartida por tres países.

El Fondo Regional de Garantías del Banco Centroamericano de Integración Económica facilitó financiamiento para más de 3.200 mipymes lideradas por mujeres en la región SICA. (Cortesía: ONU Mujeres El Salvador)

La cooperación italiana sostuvo el despliegue trinacional

En su inauguración, el secretario ejecutivo trinacional de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina, destacó como uno de los aportes más relevantes el fortalecimiento de la Red de Mujeres del Trifinio HOSAGUA. También señaló el apoyo de ONU Mujeres en la elaboración de la política institucional para la igualdad de género y de su estrategia de implementación.

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Urbina subrayó además el papel de la cooperación italiana en iniciativas vinculadas con el café, la producción de hortalizas, la investigación, la tecnología y el turismo sostenible. El embajador de Italia en El Salvador, Paolo Emanuele Rozo Sordini, afirmó que MELYT demostró que la igualdad entre mujeres y hombres es una condición indispensable para el crecimiento económico, la inclusión financiera, la productividad territorial y la construcción de sociedades más justas.

La Red de Mujeres del Trifinio HOSAGUA destacó el impacto de los grupos de ahorro comunitario, la educación financiera y el centro de oportunidades digitales. (Cortesía: ONU Mujeres El Salvador)

Además, Rozo Sordini sostuvo que los desafíos que enfrentan las mujeres en el acceso al financiamiento, los mercados, la formación, los servicios de cuidado y las tecnologías no conocen fronteras administrativas, por lo que las respuestas tampoco pueden construirse de manera aislada.

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En la inauguración, Nora Morales, presidenta de la Red de Mujeres del Trifinio HOSAGUA en El Salvador, relató que el programa marcó su vida y la de muchas mujeres de los territorios. Recordó la conformación de la red con mujeres de Honduras, El Salvador y Guatemala, y destacó el impacto de los grupos de ahorro comunitario, la educación financiera, las alianzas territoriales y el reciente centro de oportunidades digitales