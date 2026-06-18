El Salvador

El Distrito de Cayo también tiene su lado salvaje: cascadas gigantes, cuevas legendarias y vuelos más fáciles desde Panamá

Además de su herencia prehispánica, el destino presume reservas con fauna emblemática, saltos de agua espectaculares y una conectividad aérea más cómoda para quienes quieren cambiar playa por naturaleza

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Cascada de agua cayendo sobre rocas marrones en un río rodeado por un denso bosque verde bajo un cielo azul brillante con nubes blancas
Una pareja navega por un río rodeado de densa vegetación tropical bajo un cielo azul vibrante en el Distrito de Cayo, Belice, un destino clave para el ecoturismo y la aventura. (Belize Tourism Board (BTB))

En el corazón de Belice, una región se ha consolidado como un destino para quienes buscan aventura, historia y naturaleza en un solo destino. El Distrito de Cayo se extiende en la frontera con Guatemala y concentra un mosaico de selvas, colinas, ríos caudalosos y vestigios mayas que atraen tanto a exploradores como a curiosos, sobre todo de la región centroamericana.

Según el Belize Tourism Board (BTB), el Distrito de Cayo es considerado el epicentro del ecoturismo y la arqueología en el país, una distinción que lo coloca en la mira de viajeros internacionales y locales que buscan experiencias más allá de las populares costas caribeñas. El BTB es un órgano estatutario del Ministerio de Turismo y Relaciones con la Diáspora de Belice y se rige por un Consejo de Administración nombrado por el Ministro de Turismo y Relaciones con la Diáspora.

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Recorrer el oeste de Belice implica internarse en una oferta que abarca desde recorridos por templos milenarios hasta travesías subterráneas. Uno de los sitios más destacados de la región es Caracol, la zona arqueológica más grande del país, ubicada en la Reserva Forestal Chiquibul. Allí, la pirámide de Caana, con sus 40 metros (131 pies) de altura, domina el paisaje y recuerda la importancia que tuvo la ciudad durante el auge del mundo maya, cuando llegó a albergar cerca de 100,000 habitantes.

Cascada de agua cayendo sobre rocas marrones en un río rodeado por un denso bosque verde bajo un cielo azul brillante con nubes blancas
La pirámide de Caana, con sus 40 metros (131 pies) de altura, domina el paisaje, un destino clave para el ecoturismo y la aventura. (Belize Tourism Board (BTB))

Otro sitio destacado es Xunantunich, al que se accede cruzando el río Mopán en un ferry manual. Su estructura principal, El Castillo, da testimonio de la maestría arquitectónica de la civilización maya y permite contemplar, en días despejados, el territorio guatemalteco y la reserva de Mountain Pine Ridge.

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Cuevas y turismo de aventura

El atractivo arqueológico se complementa con las cuevas, espacios que combinan la adrenalina con las leyendas ancestrales. La cueva Actun Tunichil Muknal (ATM), ubicada en la Reserva Natural de Tapir Mountain, es reconocida internacionalmente por las expediciones que combinan caminatas, natación y la observación de artefactos y restos óseos calcificados.

El Belize Tourism Board describe la “Doncella de Cristal”, esqueleto de una adolescente sacrificial, como uno de los hallazgos de la región. La cueva de Barton Creek ofrece una visita en canoa: se recorre en canoa, bajo estalactitas y con la posibilidad de admirar cerámicas y antiguas tallas mayas en el interior de la cueva.

Cascada de agua cayendo sobre rocas marrones en un río rodeado por un denso bosque verde bajo un cielo azul brillante con nubes blancas
Está ubicada en la Reserva Natural de Tapir Mountain y es reconocida internacionalmente por las expediciones que combinan caminatas, natación y la observación de artefactos y restos óseos calcificados. (Belize Tourism Board (BTB))

Reservas, cascadas y fauna

Para quienes prefieren el contacto directo con la naturaleza, la Reserva Forestal de Mountain Pine Ridge despliega paisajes de bosques de pinos y monumentos naturales como las cataratas Thousand Foot Falls, consideradas las más altas de Centroamérica.

En sus senderos, es posible observar especies como el tapir, el jaguar y el ocelote, así como aves como el tucán y la guacamaya roja. Big Rock Falls, una cascada de 45 metros (148 pies), se destaca como uno de los atractivos del distrito, ideal tanto para los amantes de la adrenalina como para quienes buscan un remanso de paz.

Cascada de agua cayendo sobre rocas marrones en un río rodeado por un denso bosque verde bajo un cielo azul brillante con nubes blancas
Tiene 45 metros (148 pies) y fluye sobre rocas en un río rodeado de densa vegetación tropical bajo un cielo azul vibrante en el Distrito de Cayo, Belice. (Belize Tourism Board (BTB))

Pueblos, capital y conectividad

El turismo de naturaleza se complementa con la vida cotidiana en pueblos como Benque Viejo del Carmen, de influencia española, o la capital nacional, Belmopán, fundada tras un huracán y conocida como “La Ciudad Jardín”.

Estos enclaves permiten experimentar la hospitalidad local, la gastronomía diversa y el ritmo pausado de una región que crece sin perder su identidad, según describen informes del Consejo de Turismo de Belice.

Llegar a San Ignacio es sencillo desde la ciudad de Belice o el aeropuerto internacional, gracias a la Western Highway y a vuelos domésticos hacia la pista de Maya Flats. La mejora en la conectividad aérea, con vuelos directos de Copa Airlines desde Panamá, ha facilitado el acceso para visitantes de toda América Latina.

Cascada de agua cayendo sobre rocas marrones en un río rodeado por un denso bosque verde bajo un cielo azul brillante con nubes blancas
A solo 108 km de la ciudad de Belice, San Ignacio es la localidad más grande del Distrito de Cayo y está unida a su ciudad gemela, Santa Elena. (Belize Tourism Board (BTB))

El Belize Tourism Board destaca que, más allá de sus paisajes y sitios arqueológicos, el Distrito de Cayo representa la esencia de la “aventura consciente”, un concepto que combina respeto por el entorno, preservación del patrimonio y una oferta de entretenimiento versátil. Desde senderismo y ciclismo hasta exploración de cuevas y visitas a mercados locales, el distrito ofrece alternativas para todos los públicos, y se consolida como complemento de las playas del Caribe en la región.

Además, San Ignacio y Santa Elena, las ciudades gemelas conectadas por el puente Hawkesworth sobre el río Macal, funcionan como la puerta de entrada a este universo de cultura y biodiversidad.

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