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Seis hondureños retornan al país tras engaño de falsos empleos en Rusia

Los connacionales fueron repatriados gracias a las gestiones de la Cancillería hondureña, que activó mecanismos de asistencia consular para garantizar su retorno seguro.

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Seis ciudadanos hondureños regresaron al país tras ser víctimas de falsas ofertas de empleo que los llevaron hasta Rusia. (Foto: Secretaria de Relaciones exteriores)
Seis ciudadanos hondureños regresaron al país tras ser víctimas de falsas ofertas de empleo que los llevaron hasta Rusia. (Foto: Secretaria de Relaciones exteriores)

Seis ciudadanos hondureños regresaron de manera segura al país luego de haber sido víctimas de un engaño relacionado con supuestas ofertas de trabajo en Rusia, una situación que los dejó en condición de vulnerabilidad y obligó a la intervención de las autoridades diplomáticas hondureñas para lograr su retorno.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informó que el regreso de los connacionales fue posible gracias a las gestiones realizadas por el servicio exterior de Honduras, luego de que se conociera que los seis compatriotas habían viajado al país europeo motivados por promesas de empleo que finalmente no se concretaron y que terminaron exponiéndolos a diversos riesgos.

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De acuerdo con la Cancillería, desde que tuvo conocimiento del caso se activaron los mecanismos de asistencia consular con el objetivo de brindar acompañamiento permanente a los hondureños afectados y coordinar las acciones necesarias para garantizar su seguridad y facilitar su retorno al territorio nacional.

La Cancillería exhortó a la población a verificar la autenticidad de cualquier propuesta de trabajo antes de viajar fuera del país. (Foto: Secretaria de Relaciones Exteriores)
La Cancillería exhortó a la población a verificar la autenticidad de cualquier propuesta de trabajo antes de viajar fuera del país. (Foto: Secretaria de Relaciones Exteriores)

Las labores fueron coordinadas por la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante (DGPHM), dependencia encargada de atender situaciones que involucren a ciudadanos hondureños en el extranjero.

La institución dio seguimiento al caso durante todas las etapas del proceso hasta lograr que los seis compatriotas pudieran regresar sanos y salvos a Honduras.

Las autoridades destacaron que este caso refleja los riesgos que enfrentan miles de personas que buscan mejores oportunidades laborales fuera del país y que, en ocasiones, son captadas mediante ofertas falsas difundidas por redes sociales, plataformas digitales o intermediarios que prometen empleos con salarios elevados y condiciones aparentemente favorables.

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Según explicó la Cancillería, este tipo de engaños puede derivar en situaciones de explotación laboral, abuso, retención de documentos, restricciones a la libertad de movimiento e incluso en delitos vinculados con la trata de personas, por lo que insistió en la importancia de verificar cuidadosamente cualquier propuesta de trabajo antes de aceptar un contrato o emprender un viaje al extranjero.

La Cancillería de Honduras coordinó las gestiones diplomáticas y consulares que permitieron el retorno seguro de los seis compatriotas. (Foto: Archivo)
La Cancillería de Honduras coordinó las gestiones diplomáticas y consulares que permitieron el retorno seguro de los seis compatriotas. (Foto: Archivo)

El Gobierno de Honduras señaló que la protección de los connacionales en el exterior continúa siendo una prioridad, razón por la cual mantiene mecanismos de asistencia consular para responder ante situaciones de emergencia que comprometan la seguridad o los derechos de los ciudadanos hondureños fuera del país.

Asimismo, destacó que la coordinación con distintas representaciones diplomáticas y autoridades internacionales permitió desarrollar las gestiones necesarias para concretar el retorno de los seis hondureños, quienes finalmente lograron reunirse nuevamente con sus familiares.

La Cancillería aprovechó el caso para reiterar el llamado a la población a extremar las precauciones antes de aceptar cualquier oferta laboral en el extranjero.

Recomendó investigar la empresa contratante, verificar que se encuentre legalmente registrada, solicitar información detallada sobre las condiciones del empleo y consultar siempre con las autoridades competentes antes de viajar.

La Cancillería exhortó a la población a verificar la autenticidad de cualquier propuesta de trabajo antes de viajar fuera del país. (Foto: Secretaria de Relaciones Exteriores)
La Cancillería exhortó a la población a verificar la autenticidad de cualquier propuesta de trabajo antes de viajar fuera del país. (Foto: Secretaria de Relaciones Exteriores)

De igual forma, recordó que las organizaciones criminales suelen utilizar anuncios llamativos para atraer personas interesadas en mejorar su situación económica, ofreciendo salarios elevados, hospedaje, transporte y otros beneficios que, en muchos casos, terminan siendo completamente falsos.

Las autoridades también aconsejaron a los hondureños acudir a las representaciones diplomáticas o consulares cuando tengan dudas sobre la autenticidad de una oferta de trabajo internacional.

Además, recomendaron desconfiar de quienes soliciten pagos anticipados para gestionar visas, permisos laborales o procesos de contratación, ya que estas prácticas suelen ser utilizadas por redes dedicadas al fraude y la trata de personas.

El retorno exitoso de los seis connacionales representa, según la institución, el resultado de la coordinación diplomática y consular desarrollada para garantizar su bienestar y permitir que regresaran de forma segura junto a sus familias.

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