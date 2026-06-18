Costa Rica

La producción de frijol en Costa Rica cayó 25.9% desde 2006 y la Defensoría advierte riesgos alimentarios

El informe atribuye el retroceso a las restricciones de crédito y al fenómeno de El Niño, factores que redujeron la previsibilidad de las cosechas, elevaron los costos y aumentaron la dependencia de importaciones

Guardar
Google icon
Costa Rica pasó a depender más de las importaciones para abastecer el consumo interno de frijoles. (FOTO: SDE Honduras)
Costa Rica pasó a depender más de las importaciones para abastecer el consumo interno de frijoles. (FOTO: SDE Honduras)

La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica advirtió que la producción nacional de frijol cayó 25.9% entre 2006 y 2024 y señaló que ese descenso, junto con el impacto del fenómeno de El Niño, puede afectar la seguridad alimentaria del país, destaca una nota de elmundo.cr

El informe de la Defensoría - citado por el medio- atribuye el retroceso en parte a la falta de acceso al crédito para los pequeños productores. También indica que la irregularidad de las lluvias y el aumento de las sequías asociados a El Niño redujeron la previsibilidad de las cosechas, elevaron el riesgo de pérdidas y agravaron la fragilidad del subsector frijolero.

PUBLICIDAD

Costa Rica pasó a depender más de las importaciones para abastecer el consumo interno, según el informe. Esa dependencia aumenta la vulnerabilidad ante precios internacionales y problemas logísticos derivados de crisis externas.

El impacto de El Niño en las cosechas

El Niño alteró los patrones de precipitación en Costa Rica y afectó especialmente a las regiones productoras de frijol. Las sequías prolongadas derivaron en suelos menos fértiles y en una menor capacidad de las plantas para desarrollarse, lo que limitó el rendimiento de las cosechas y encareció los costos de producción.

En palabras del informe: “El rescate del subsector frijolero no debe verse únicamente como una política agrícola, sino como una estrategia nacional para garantizar derechos humanos, fortalecer la soberanía alimentaria y promover un desarrollo rural más inclusivo y sostenible”, señaló Angie Cruickshank Lambert, defensora de los Habitantes.

PUBLICIDAD

El financiamiento para el frijol fue históricamente marginal: menos del 0.20% del crédito agropecuario nacional y, desde 2021, entre el 0.01% y el 0.02%, señala la Defensoría de Costa Rica. (FOTO: Proceso Digital)
El financiamiento para el frijol fue históricamente marginal: menos del 0.20% del crédito agropecuario nacional y, desde 2021, entre el 0.01% y el 0.02%, señala la Defensoría de Costa Rica. (FOTO: Proceso Digital)

Crédito agrícola y brechas regionales

El análisis de la Defensoría indica que el sistema financiero agrícola nacional prioriza actividades como la ganadería bovina y el café, y relega al sector frijolero.

El financiamiento para el frijol fue históricamente marginal: menos del 0.20% del crédito agropecuario nacional y, desde 2021, entre el 0.01% y el 0.02%.

Esa falta de recursos limita la capacidad de los agricultores para invertir en tecnologías que les permitan adaptarse a los cambios climáticos extremos.

Además, los recursos financieros se concentran en las regiones Central y Huetar Norte, mientras las zonas rurales periféricas, entre las más afectadas por la sequía, quedan rezagadas.

Las productoras mujeres enfrentan barreras adicionales por las limitaciones en el acceso a la propiedad de la tierra y la falta de garantías patrimoniales, lo que restringe su acceso al crédito.

La falta de recursos limita la capacidad de los agricultores para invertir en tecnologías que les permitan adaptarse a los cambios climáticos extremos. / Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena
La falta de recursos limita la capacidad de los agricultores para invertir en tecnologías que les permitan adaptarse a los cambios climáticos extremos. / Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena

El descenso de lluvias presiona cultivos, ganadería y abastecimiento de alimentos

El impacto del fenómeno del Niño no se limita a la agricultura. En ganadería, la combinación de menos agua y menor disponibilidad de pasto presiona la producción de carne y leche, según Infobae.

De acuerdo con Infobae, una reducción del 50% en el recurso hídrico podría traducirse en una disminución del 23% en el consumo de alimento seco por parte del ganado. Ese efecto alcanza tanto la producción como la condición corporal de los animales.

El reclamo al Gobierno

La Defensoría advirtió que la reducción sostenida de la producción nacional de frijol y el impacto de El Niño aumentan los riesgos de inseguridad alimentaria y de pérdida de empleos rurales.

La institución urgió al Gobierno a revisar los mecanismos de financiamiento y a reconocer la producción agrícola como una infraestructura social estratégica, vinculada con la estabilidad social del país.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloFenómeno de El Niñoinseguridad alimentariaAlimentaciónCosta Rica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La magnitud del caso Senasa en República Dominicana hace dudar que una segunda fase sea suficiente para abarcar a todos los implicados.

Las investigaciones sobre presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud han revelado una trama con múltiples ramificaciones. El Ministerio Público de República Dominicana enfrenta la dificultad de procesar a todos los implicados, mientras nuevas estructuras y nombres surgen en el expediente Senasa

La magnitud del caso Senasa en República Dominicana hace dudar que una segunda fase sea suficiente para abarcar a todos los implicados.

Inteligencia artificial y geolocalización se suman a la Alerta Amber en Panamá

La reglamentación busca reducir tiempos de respuesta y aumentar las probabilidades de localizar a menores en situaciones de riesgo

Inteligencia artificial y geolocalización se suman a la Alerta Amber en Panamá

“No pudieron respetar la vida de la niña”: Tío y su sobrina de tres años son asesinados en Cortés, Honduras

El estruendo de las balas apagó de golpe la inocencia en la aldea de Nueva Granada. Un brutal ataque armado perpetrado dentro de una vivienda rural cobró la vida de Jorge Meléndez y de su pequeña sobrina Lian

“No pudieron respetar la vida de la niña”: Tío y su sobrina de tres años son asesinados en Cortés, Honduras

Honduras: Presidente Nasry Asfura lamenta muerte de policías

El mandatario expresó sus condolencias a las familias de los siete agentes fallecidos en el accidente de El Rodeo.

Honduras: Presidente Nasry Asfura lamenta muerte de policías

Honduras vuelve a aplaudir a sus mundialistas de 1982 con un homenaje en el Parlamento

La ceremonia en Tegucigalpa distinguió a exjugadores y al cuerpo técnico de aquella selección con una alta condecoración y un pergamino especial, en un acto cargado de memoria, orgullo nacional y tributo deportivo

Honduras vuelve a aplaudir a sus mundialistas de 1982 con un homenaje en el Parlamento

TECNO

Cómo y dónde reservar GTA 6 de Rockstar este mes de junio

Cómo y dónde reservar GTA 6 de Rockstar este mes de junio

Así fue como un hacker entró al streaming del Mundial 2026 y tuvo control total: “pude parar la transmisión”

Copilot le permitió a los hackers robar claves de acceso a cuentas de Instagram en un clic

Cuál es el disfraz de Las Guerreras K-pop que más se busca en Google

Harvard reveló 6 trucos para volverse viral y famoso en redes sociales como Instagram

ENTRETENIMIENTO

Esta es la película que superó a ‘Star Wars: The Force Awakens’ como la cinta más costosa de la historia

Esta es la película que superó a ‘Star Wars: The Force Awakens’ como la cinta más costosa de la historia

“La resurrección de Cristo”: así celebró Mel Gibson el final del rodaje de su película más ambiciosa

Cómo una visita a un centro psiquiátrico austriaco y una serie de culto dieron forma al álbum más arriesgado de David Bowie

“¿Ese que está ahí es Robert De Niro?”: el día que Hayden Christensen se quedó sin palabras en el set de Star Wars

Los últimos días de Daveigh Chase: delgadez extrema, adicciones y la búsqueda desesperada para encontrarla

MUNDO

Ucrania y Alemania sellaron un acuerdo estratégico para fortalecer la defensa antibalística y la producción conjunta de tecnología militar

Ucrania y Alemania sellaron un acuerdo estratégico para fortalecer la defensa antibalística y la producción conjunta de tecnología militar

Los primeros buques de gran calado vuelven a cruzar el estrecho de Ormuz tras 110 días de cierre

El régimen de Irán condenó a una cantante a 74 latigazos por aparecer sin velo en un concierto virtual

Estados Unidos levantó el bloqueo sobre los puertos iraníes tras la entrada en vigor del pacto con Teherán

La ciudad considerada la más feliz del mundo, según un análisis