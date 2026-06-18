La producción de frijol en Costa Rica cayó 25.9% desde 2006 y la Defensoría advierte riesgos alimentarios

Costa Rica pasó a depender más de las importaciones para abastecer el consumo interno de frijoles. (FOTO: SDE Honduras)

La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica advirtió que la producción nacional de frijol cayó 25.9% entre 2006 y 2024 y señaló que ese descenso, junto con el impacto del fenómeno de El Niño, puede afectar la seguridad alimentaria del país, destaca una nota de elmundo.cr

El informe de la Defensoría - citado por el medio- atribuye el retroceso en parte a la falta de acceso al crédito para los pequeños productores. También indica que la irregularidad de las lluvias y el aumento de las sequías asociados a El Niño redujeron la previsibilidad de las cosechas, elevaron el riesgo de pérdidas y agravaron la fragilidad del subsector frijolero.

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Costa Rica pasó a depender más de las importaciones para abastecer el consumo interno, según el informe. Esa dependencia aumenta la vulnerabilidad ante precios internacionales y problemas logísticos derivados de crisis externas.

El impacto de El Niño en las cosechas

El Niño alteró los patrones de precipitación en Costa Rica y afectó especialmente a las regiones productoras de frijol. Las sequías prolongadas derivaron en suelos menos fértiles y en una menor capacidad de las plantas para desarrollarse, lo que limitó el rendimiento de las cosechas y encareció los costos de producción.

En palabras del informe: “El rescate del subsector frijolero no debe verse únicamente como una política agrícola, sino como una estrategia nacional para garantizar derechos humanos, fortalecer la soberanía alimentaria y promover un desarrollo rural más inclusivo y sostenible”, señaló Angie Cruickshank Lambert, defensora de los Habitantes.

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El financiamiento para el frijol fue históricamente marginal: menos del 0.20% del crédito agropecuario nacional y, desde 2021, entre el 0.01% y el 0.02%, señala la Defensoría de Costa Rica. (FOTO: Proceso Digital)

Crédito agrícola y brechas regionales

El análisis de la Defensoría indica que el sistema financiero agrícola nacional prioriza actividades como la ganadería bovina y el café, y relega al sector frijolero.

El financiamiento para el frijol fue históricamente marginal: menos del 0.20% del crédito agropecuario nacional y, desde 2021, entre el 0.01% y el 0.02%.

Esa falta de recursos limita la capacidad de los agricultores para invertir en tecnologías que les permitan adaptarse a los cambios climáticos extremos.

Además, los recursos financieros se concentran en las regiones Central y Huetar Norte, mientras las zonas rurales periféricas, entre las más afectadas por la sequía, quedan rezagadas.

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Las productoras mujeres enfrentan barreras adicionales por las limitaciones en el acceso a la propiedad de la tierra y la falta de garantías patrimoniales, lo que restringe su acceso al crédito.

La falta de recursos limita la capacidad de los agricultores para invertir en tecnologías que les permitan adaptarse a los cambios climáticos extremos. / Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena

El descenso de lluvias presiona cultivos, ganadería y abastecimiento de alimentos

El impacto del fenómeno del Niño no se limita a la agricultura. En ganadería, la combinación de menos agua y menor disponibilidad de pasto presiona la producción de carne y leche, según Infobae.

De acuerdo con Infobae, una reducción del 50% en el recurso hídrico podría traducirse en una disminución del 23% en el consumo de alimento seco por parte del ganado. Ese efecto alcanza tanto la producción como la condición corporal de los animales.

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El reclamo al Gobierno

La Defensoría advirtió que la reducción sostenida de la producción nacional de frijol y el impacto de El Niño aumentan los riesgos de inseguridad alimentaria y de pérdida de empleos rurales.

La institución urgió al Gobierno a revisar los mecanismos de financiamiento y a reconocer la producción agrícola como una infraestructura social estratégica, vinculada con la estabilidad social del país.