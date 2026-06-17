El fenómeno de El Niño intensifica el dengue en Costa Rica: cifras, regiones afectadas y secuelas

Costa Rica registró más de 61,000 casos de dengue durante el último episodio de El Niño entre 2023 y 2024.

Costa Rica enfrenta un impacto sanitario notable por el fenómeno de El Niño, que ha provocado un incremento histórico de casos de dengue, así como la reaparición de otras enfermedades transmitidas por vectores como la chikungunya y el zika. El último episodio de El Niño, entre 2023 y 2024, coincidió con el mayor brote registrado en el país desde 2014, superando ampliamente los eventos previos tanto en volumen de afectados como en diversidad de serotipos presentes.

Brotes y cifras históricas

De acuerdo con registros del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud y divulgados por la Universidad Hispanoamericana, Costa Rica contabilizó 61,908 casos acumulados de dengue durante 2023-2024, lo que representa un promedio anual superior a 30,000 afectados. Esta cifra supera los brotes anteriores, tanto en la fase débil-moderada de El Niño (2018-2019, con 10,914 casos) como en el llamado “Súper Niño” de 2016, que dejó 51,853 casos. Además, el reciente brote generó la mayor cantidad de fallecimientos asociados al dengue grave en la última década, con siete muertes reportadas en 2024.

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El fenómeno no solo incrementó la cantidad de pacientes, sino que también favoreció la circulación simultánea de los cuatro serotipos del virus, una situación que eleva el riesgo de dengue grave o hemorrágico. Las tasas de incidencia acumulada en 2023 y 2024 alcanzaron 600,37 y 609,46 casos por cada 100,000 habitantes, respectivamente, según datos de la OPS.

El fenómeno de El Niño favorece condiciones climáticas que facilitan la reproducción del mosquito vector del dengue. (Cortesía: Poder Noticia)

Regiones más afectadas

El análisis por provincia y cantón revela que San José lideró los casos en 2023-2024, con 10,528 reportados, seguido por Alajuela (8,121) y Limón (6,217). En años anteriores, los focos se ubicaron principalmente en provincias costeras como Puntarenas y Guanacaste. Por cantón, Atenas destacó por aparecer en cuatro ocasiones como una de las zonas más golpeadas durante los eventos de El Niño, mientras que Abangares, Santa Cruz, Nicoya, Corredores, Sarapiquí y La Cruz también registraron altas tasas de incidencia en distintos periodos.

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La recurrencia de brotes en ciertos cantones se atribuye a condiciones ambientales y climáticas propicias para la proliferación del mosquito vector, especialmente durante las sequías y temperaturas elevadas asociadas a El Niño.

Secuelas y riesgos para la salud

El dengue no solo implica un cuadro febril agudo, sino que puede dejar secuelas prolongadas como fatiga extrema, debilidad muscular, pérdida de peso y agotamiento que puede durar semanas o meses. En los casos más graves, se presentan hemorragias, daño hepático, deshidratación severa y afectación de órganos vitales. El riesgo aumenta cuando una persona se contagia con un serotipo distinto, ya que se incrementan las probabilidades de desarrollar dengue hemorrágico.

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En cuanto a la chikungunya, los pacientes pueden experimentar dolor articular crónico y limitaciones físicas de larga duración. El zika, aunque menos frecuente en estos últimos episodios, continúa asociado a malformaciones congénitas como la microcefalia en bebés expuestos durante la gestación, así como a trastornos neurológicos en adultos.

La vigilancia epidemiológica y la acción coordinada de las autoridades sanitarias resultan clave para enfrentar los brotes durante El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas y recomendaciones

El estudio de la Universidad Hispanoamericana destaca que la vigilancia epidemiológica y la acción coordinada de las autoridades sanitarias son fundamentales para controlar la propagación del dengue y minimizar sus efectos. Se recomienda a la población eliminar criaderos de mosquitos, protegerse con repelentes y acudir oportunamente a los servicios de salud ante síntomas sospechosos.

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El fenómeno de El Niño sigue representando un desafío para el sistema sanitario costarricense, que debe enfrentar no solo los picos de enfermedades vectoriales, sino también el riesgo de secuelas graves y el impacto social y económico de los brotes masivos. La experiencia reciente subraya la importancia de mantener la vigilancia activa, el fortalecimiento de la red de atención y la colaboración entre instituciones para proteger la salud pública frente a condiciones climáticas adversas.