Costa Rica

Crisis en Crucitas: Costa Rica enfrenta minería ilegal, crimen organizado y debate político

El control del oro y la restauración ambiental dividen al gobierno y la oposición, mientras la presidenta encabezará una visita oficial para buscar soluciones urgentes en la zona afectada

Guardar
Google icon
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ofrece un discurso durante una conferencia oficial en la que aborda la crisis por la minería ilegal en Crucitas y defiende la soberanía nacional sobre los recursos del país (Cortesía Presidencia CR).
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ofrece un discurso durante una conferencia oficial en la que aborda la crisis por la minería ilegal en Crucitas y defiende la soberanía nacional sobre los recursos del país (Cortesía Presidencia CR).

La región de Crucitas, ubicada en el distrito de Cutris en San Carlos, Costa Rica, se ha convertido en el epicentro de una crisis ambiental y de seguridad, marcada por la intensificación de la minería ilegal de oro y la presencia del crimen organizado. Este escenario fue abordado por la presidenta Laura Fernández durante su conferencia semanal, donde reafirmó que no consentirá el saqueo del oro costarricense y defendió el derecho nacional sobre esos recursos.

Tras la cancelación de un proyecto minero a gran escala promovido por la compañía canadiense Industrias Infinito, la zona de Crucitas experimentó un vacío de control estatal.

PUBLICIDAD

Según lo expuesto por el gobierno y documentado por medios como La Nación, cientos de mineros artesanales, conocidos localmente como “coligalleros”, operan clandestinamente en la región, utilizando técnicas que implican el uso de mercurio y cianuro. Estas sustancias han contaminado mantos acuíferos, ríos y suelos, agravando la situación ambiental y poniendo en riesgo la salud de las comunidades cercanas.

Por lo que, la mandataria subrayó: “Esa riqueza es de Costa Rica y debería de estarse generando para construir escuelas, para mejorar caminos, carreteras y por supuesto, la seguridad de todo el territorio nacional”. Las autoridades han reconocido que la extensión del área, de aproximadamente 800 hectáreas, supera la capacidad de vigilancia de los cuerpos policiales, quienes enfrentan riesgos crecientes por la actividad delictiva y la presión del crimen organizado.

PUBLICIDAD

Agentes de seguridad recorren una zona boscosa de Crucitas, en Cutris de San Carlos, durante un operativo para supervisar actividades mineras ilegales (Cortesía Presidencia CR).
Agentes de seguridad recorren una zona boscosa de Crucitas, en Cutris de San Carlos, durante un operativo para supervisar actividades mineras ilegales (Cortesía Presidencia CR).

Para dar seguimiento a la crisis, Fernández encabezará una visita oficial a Crucitas junto a ministros del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Seguridad Pública, Justicia y Paz y el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), además del ministro de Salud. El objetivo es realizar una inspección técnica, actualizar las acciones de control y dialogar con las asociaciones de desarrollo local.

La mandataria enfatizó que se trata de una “visita de trabajo” y no de un acto simbólico. También agradeció la disposición de algunos diputados de distintas bancadas para acompañar la visita, señalando las limitaciones físicas o de salud de quienes no podrán asistir, como la diputada Abril Folem del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Debate legislativo y polarización política

La crisis en Crucitas también ha reavivado el debate político sobre cómo gestionar los recursos minerales del país. El 25 de noviembre de 2024, Laura Fernández, entonces ministra de la Presidencia, presentó un proyecto de ley para regular y explotar de manera sostenible la minería en Cutris de San Carlos.

El texto fue consensuado con las principales fracciones legislativas. Sin embargo, el proyecto acumula 651 mociones presentadas, principalmente por el Frente Amplio, la diputada Claudia Dobles y el Partido Liberación Nacional (PLN), lo que ha retrasado su avance en la Asamblea Legislativa.

Tres hombres trabajan en aguas marrones, con una draga y una excavadora amarilla en un sitio de minería a cielo abierto rodeado de selva y cielo nublado.
Mineros ilegales trabajan en una operación a cielo abierto en una zona boscosa de Costa Rica, utilizando dragas y excavadoras que provocan la deforestación y la contaminación de los ríos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual manera, la presidenta alertó sobre propuestas que buscan transformar Crucitas en una reserva ambiental, cuestionando la viabilidad financiera y operativa de una limpieza total de la zona: “Eso cuesta doscientos millones de dólares aproximadamente… y por arte de magia se van a dejar de meter ahí a robarse el oro”. Recordó que la problemática de la fiebre del oro persiste, pues el conocimiento sobre los yacimientos ya está extendido y el control policial resulta insuficiente ante la magnitud del territorio.

Fernández sostuvo que la única salida sostenible es la aprobación de un marco legal que permita la explotación ordenada y controlada del oro residual, con el Estado como garante de los recursos y la protección ambiental. Durante su gira, también se reunirá con representantes de las comunidades afectadas para escuchar sus demandas y evaluar posibles soluciones.

El futuro de Crucitas depende ahora de la capacidad de la Asamblea Legislativa para destrabar el proyecto de ley. Mientras tanto, la crisis ecológica y de seguridad sigue vigente, con un impacto directo sobre la vida de las familias del norte de Costa Rica.

Temas Relacionados

Costa RicaCrucitasMinería ilegalLaura FernándezMinería

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rayo mata a agricultor en Honduras mientras trabajaba en una parcela de maíz

El hecho ocurrió en medio de las lluvias y tormentas eléctricas que afectan varias regiones del país.

Rayo mata a agricultor en Honduras mientras trabajaba en una parcela de maíz

Autoridades costarricenses detienen a 17 personas en un mega operativo contra una estructura ligada al narcotráfico

Los cuerpos policiales realizaron 23 registros simultáneos en Puntarenas y Alajuela para ubicar a miembros de un grupo atribuido a envíos de cocaína hacia Estados Unidos y El Salvador mediante embarcaciones pesqueras del Pacífico

Autoridades costarricenses detienen a 17 personas en un mega operativo contra una estructura ligada al narcotráfico

Realizan tercer inventario físico para determinar la cantidad de arroz que hay en Panamá

El gobierno autorizó la importación de un contingente adicional de 786,000 quintales del grano en cáscara, ante los efectos negativos de “El Niño” en la producción

Realizan tercer inventario físico para determinar la cantidad de arroz que hay en Panamá

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador amplía hasta el 27 de agosto de 2026 el cambio de domicilio en el DUI

La prórroga para actualizar el domicilio busca que cada persona vote cerca de su residencia actual y responde a la reforma electoral aprobada en mayo, que movió el calendario de trámites del padrón

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador amplía hasta el 27 de agosto de 2026 el cambio de domicilio en el DUI

El IGSS realiza una jornada con VESTEX Guatemala para explicar la exoneración de recargos 2026

La actividad reunió a directivos del gremio y a cientos de asociados en línea para detallar cómo ponerse al día con cuotas atrasadas, acceder a facilidades y mantener vigente la cobertura del seguro social

El IGSS realiza una jornada con VESTEX Guatemala para explicar la exoneración de recargos 2026

TECNO

Alerta del FBI para quienes utilizan Teams, Outlook y OneDrive: no seas una víctima más

Alerta del FBI para quienes utilizan Teams, Outlook y OneDrive: no seas una víctima más

Más allá del Wi-Fi: el revolucionario sistema inalámbrico que alcanza los 360 Gbps

Ver partidos del Mundial 2026 en Pelota Libre: los riesgos de usar esta plataforma

A qué hora juega Colombia hoy, dónde ver los partidos del Mundial 2026 y más tendencias en Google

Los partidos del Mundial 2026 no se reproducen en Android: soluciona el error en cuatro pasos

ENTRETENIMIENTO

‘Austin Powers 4’ sí se hará realidad: Mike Myers confirma el regreso de la icónica saga

‘Austin Powers 4’ sí se hará realidad: Mike Myers confirma el regreso de la icónica saga

Jon Bon Jovi actualiza su estado de salud tras enfrentar problemas que amenazaban su futuro en la música

El nuevo tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’ muestra el desafío más personal de Peter Parker

La dolorosa pérdida de Uma Thurman: murió su padre, el reconocido académico Robert Thurman

Kunal Nayyar contó por qué le pidieron tapar su torso en ‘The Big Bang Theory’: “Estos tipos no tienen cuerpos de gimnasio”

MUNDO

Maldivas lanza una flota de taxis acuáticos eléctricos y se convierte en el primer laboratorio mundial de movilidad marítima sostenible

Maldivas lanza una flota de taxis acuáticos eléctricos y se convierte en el primer laboratorio mundial de movilidad marítima sostenible

Inflación, desempleo y temor a una nueva ola represiva: lo que el fin de la guerra no resuelve para millones de iraníes

Los precios de la gasolina en Rusia se disparan tras los ataques ucranianos a refinerías

Irán dijo que está evaluando un encuentro entre Trump y Pezeshkian para sellar el acuerdo que pondrá fin a la guerra

El Shaftesbury Theatre llevará el nombre de Judi Dench, segunda mujer no perteneciente a la realeza en recibir este honor