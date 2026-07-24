República Dominicana: La corte aplaza para el 6 de agosto la lectura del fallo sobre Jean Andrés Pumarol Fernández

La decisión pendiente enfrenta dos salidas para el imputado: sostener el sobreseimiento por esquizofrenia paranoide o abrir un proceso de fondo por el ataque que dejó una mujer muerta (Imagen retomada de Listín Diario)

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó hasta el 6 de agosto la lectura del fallo sobre el futuro procesal de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado por un ataque mortal con arma blanca en el ensanche Naco en julio de 2025.

Según informaron fuentes judiciales, el tribunal presidido por la magistrada Isis Muñiz comunicó que la resolución no está lista y ordenó notificar la decisión tanto al Ministerio Público, representado por la procuradora de Corte Dulce Luciano, como a la defensa del acusado y al abogado Miguel Valerio, quien representa a los familiares de la víctima.

PUBLICIDAD

La corte deberá decidir si confirma el controvertido dictamen emitido el 17 de marzo por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, o si acoge los recursos presentados por la parte acusadora para revocarlo.

El Caribe reportó que la decisión original de Peguero consistió en un auto de “no ha lugar” a favor de Pumarol Fernández, tras considerar que el acusado no poseía condiciones de salud mental para enfrentar juicio, basándose en un informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el cual diagnosticó un brote psicótico desencadenado por esquizofrenia paranoide en el momento de los hechos.

PUBLICIDAD

La resolución fue apelada formalmente por el Ministerio Público y el abogado Valerio, quien representa a la familia de Ivonne Handal Abugabir, la mujer de 70 años que falleció en el incidente.

Según el expediente, el ataque también dejó heridos de gravedad a Guillermo Pumarol (padre del acusado), la cuidadora Teresa Fabián Heredia y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.

Agentes de la Policía Nacional de República Dominicana escoltan a un youtuber por una calle urbana mientras una multitud registra el evento con sus teléfonos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 309 del Código Procesal Penal, el recurso se presentó en el plazo de 20 días hábiles tras la notificación del fallo. La revisión del caso recae ahora en la Cámara Penal de la Corte de Apelación, que deberá ponderar los argumentos de ambas partes y decidir si el proceso continúa con un juicio de fondo o si se mantiene el sobreseimiento basado en el estado de salud mental del imputado.

PUBLICIDAD

El hecho tuvo lugar en el ensanche Naco, uno de los sectores residenciales de la capital dominicana, y generó amplia repercusión mediática por la gravedad de las lesiones causadas y la discusión en torno a la imputabilidad penal por razones psiquiátricas.

Quién es Jean Andrés Pumarol, detenido tras la agresión

Jean Andrés Pumarol Fernández fue detenido en julio del 2025 tras un ataque con arma blanca en el residencial Naco Dorado IV, en el sector Naco del Distrito Nacional, que dejó una fallecida y cinco heridos, entre ellos su padre. El hecho ocurrió cerca de las 4:00 de la tarde, según informó el vocero de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira, en declaraciones difundidas por medios nacionales.

PUBLICIDAD

El vocero indicó que el agresor “portaba dos armas blancas” y que reside en el apartamento 5AC del mismo residencial. De manera preliminar, señaló que el joven bajó “de un piso a otro, tocaba las puertas y apuñalaba a sus víctimas”.

Entre los heridos figuran Teresa Fabián Heredia, de 70; Guillermo Pumarol, de 62, padre del detenido; Francisco Texano, de 68; Griselda Fortuna, de 48, y Victoria Heredia, de 36.

Un joven con sudadera de capucha se sienta en la cama de una celda de prisión, iluminado por la luz azul que entra por la ventana enrejada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pesqueira afirmó que aún no hay un diagnóstico sobre el caso: “No tenemos ningún diagnóstico. No podemos adelantar nada en ese sentido. Nosotros no somos facultados en la materia”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con medios nacionales, el detenido publicaba contenido en YouTube sobre comandos en sistemas operativos Linux, orientado al aprendizaje de herramientas vinculadas a la ciberseguridad, en un canal identificado como GoldfisHash. En la descripción del perfil se definía como “la guía definitiva de comandos esenciales en la terminal para hackers éticos y curiosos de Linux”.