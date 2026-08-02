Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Así puedes transferir aplicaciones de tu celular Android antiguo a uno nuevo

En el proceso también es posible pasar datos como las configuraciones y el historial

Dedo tocando la pantalla de un celular con el logo de Android, mostrando efectos luminosos alrededor.
Android ofrece opciones nativas para transferir aplicaciones y datos de un celular a otro durante la configuración inicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Comprar un nuevo teléfono Android implica un proceso poco cómodo de volver a instalar todas la aplicaciones que ya teníamos. Sin embargo, existen varios métodos para que ese paso a paso sea cada vez más sencillo y el paso de un celular a otro no implique horas de descarga uno a uno.

La transferencia de datos y aplicaciones no solo asegura la continuidad del uso, sino que permite recuperar configuraciones, historial y hasta apps antiguas que ya no están disponibles en la tienda.

PUBLICIDAD

A continuación, detallamos las alternativas principales para pasar aplicaciones entre dispositivos Android, los pasos concretos de cada método y recomendaciones útiles para evitar errores frecuentes.

Cómo hacer la transferencia de aplicaciones de un celular Android a otro

El sistema operativo Android incorpora opciones nativas que facilitan el traspaso de aplicaciones y archivos entre equipos. Esta función suele aparecer durante la configuración inicial del dispositivo nuevo, cuando se pregunta si se quiere transferir contenido desde un móvil anterior. Para quienes desean realizar el proceso de manera directa y sin recurrir a aplicaciones adicionales, este método es el más sencillo.

PUBLICIDAD

El traspaso entre teléfonos Android requiere que ambos equipos estén cargados y conectados a una red Wi-Fi confiable.
El traspaso entre teléfonos Android requiere que ambos equipos estén cargados y conectados a una red Wi-Fi confiable.

Para comenzar, es fundamental que ambos teléfonos estén cargados y que cuenten con acceso a una red Wi-Fi confiable. Además, es recomendable disponer de la herramienta de expulsión de tarjetas SIM, ya que en ocasiones será necesario cambiarlas. El proceso puede demorar desde algunos minutos hasta varias horas, dependiendo de la cantidad de datos y aplicaciones a transferir.

Durante la configuración del nuevo Android, el sistema solicitará conexión a internet (ya sea por Wi-Fi o datos móviles). Una vez conectado, basta con seguir la opción “Copiar apps y datos”. Si ambos dispositivos cuentan con Android 10 o versiones posteriores, la transferencia se puede realizar tanto por cable como de forma inalámbrica, siempre que ambos equipos estén conectados a la misma red.

La transferencia nativa permite migrar la mayoría de las aplicaciones, configuraciones y archivos multimedia. No obstante, hay ciertos datos que pueden no copiarse, como archivos protegidos por otras empresas o apps que requieren credenciales especiales. Además, la transferencia solo se puede realizar una vez durante la configuración inicial, por lo que es importante no omitir este paso.

La transferencia nativa de apps y datos en Android solo se puede realizar una vez durante la configuración inicial del dispositivo nuevo.(XIAOMI)
La transferencia nativa de apps y datos en Android solo se puede realizar una vez durante la configuración inicial del dispositivo nuevo.(XIAOMI)

Uso de la copia de seguridad de Google para transferir aplicaciones

Otra opción integrada en Android es la copia de seguridad de Google, que permite resguardar datos y aplicaciones en la nube para luego restaurarlos en un nuevo dispositivo. Para activar esta función, desde el equipo antiguo hay que ingresar en Ajustes, seleccionar Google, luego Copia de seguridad y activar el interruptor correspondiente. Se pulsa el botón “Copia de seguridad” y se espera a que el proceso finalice.

Una vez que el nuevo móvil esté configurado con la misma cuenta de Google, se accede a Ajustes, luego a Nube y cuentas, y se selecciona la cuenta. Al activar la sincronización y marcar las opciones deseadas, el sistema recupera automáticamente los archivos y aplicaciones instaladas en el teléfono anterior.

Instalar aplicaciones antiguas desde Google Play Store

En ocasiones, algunas apps no se transfieren automáticamente o el usuario prefiere reinstalarlas manualmente. Google Play Store ofrece una función que permite ver el historial de aplicaciones asociadas a la cuenta de Google. Para acceder, hay que ingresar en la tienda, tocar el icono de perfil y seleccionar “Administrar dispositivo y apps”.

Google lanza nueva herramienta para Android que podrá identificar llamadas que se hagan con IA.
La copia de seguridad de Google permite guardar aplicaciones y datos en la nube para restaurarlos luego en otro celular Android con la misma cuenta. (Composición Infobae)

Dentro de la pestaña “Administrar”, se puede filtrar para mostrar las apps “No instaladas”. Desde allí, el usuario elige e instala una a una las aplicaciones que desee recuperar en el nuevo equipo. Este método es útil para quienes solo quieren reinstalar ciertas apps y no desean realizar una migración completa de datos en el nuevo teléfono.

Temas Relacionados

AndroidGoogleCelularAplicacionesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Si tienes una USB sin usar no la botes: cinco usos que le puedes dar para revivirla

Es posible darle una segunda vida desde una opción de remplazo del sistema operativo hasta cargar aplicaciones

Si tienes una USB sin usar no la botes: cinco usos que le puedes dar para revivirla

Cuál banda de frecuencia es más rápida en el router: 2.4 GHz o 5 GHz

La elección de la frecuencia adecuada para el acceso a internet y WiFi depende de la ubicación de los dispositivos y las características del hogar

Cuál banda de frecuencia es más rápida en el router: 2.4 GHz o 5 GHz

Pantalla gigante o proyector: claves para decidir cuál conviene más

Definir si se busca máxima nitidez sin depender de la luz, o portabilidad para mover el equipo, ayuda a decidir, porque el televisor ofrece rendimiento constante y el proyector aporta versatilidad

Pantalla gigante o proyector: claves para decidir cuál conviene más

Vale la pena tener un Nokia 1100 en 2026 si no tiene WhatsApp: mito o realidad para emergencias

El teléfono ha perdido su funcionalidad como herramienta de comunicación por el apagón de las redes 2G y la falta de soporte para aplicaciones modernas

Vale la pena tener un Nokia 1100 en 2026 si no tiene WhatsApp: mito o realidad para emergencias

Tu celular Android puede quedarse sin acceso a Google Play: por qué esto es un problema

Aplicaciones como YouTube son de las primeras en bloquear el acceso a versiones anteriores del sistema operativo

Tu celular Android puede quedarse sin acceso a Google Play: por qué esto es un problema

DEPORTES

River Plate buscará su primera victoria en el Torneo Clausura ante Rosario Central: hora, TV y formaciones

River Plate buscará su primera victoria en el Torneo Clausura ante Rosario Central: hora, TV y formaciones

Boca Juniors visitará a Newell’s en Rosario por la tercera fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La increíble historia del hincha que se encontró a Marcelo Bielsa en un cajero, le pidió un autógrafo y se tatuó su firma

Sigue la fecha 3 del Torneo Clausura: la agenda con los partidos del domingo

Impactantes vuelcos y autos por el aire: los cinco accidentes durante el rally en Finlandia que dan la vuelta al mundo

TELESHOW

La China Suárez compartió un video de Amancio con una particular canción que podría señalar a Wanda Nara

La China Suárez compartió un video de Amancio con una particular canción que podría señalar a Wanda Nara

El verano de Emiliano Pinsón en España: baño en el mar Mediterráneo en medio de su tratamiento contra el Parkinson

La inesperada reacción de Evelyn Botto cuando Mirtha Legrand le preguntó si se casaría con Fede Bal

Ángela Torres, La Joaqui y Nicki Nicole en el show de Rosalía: salida de amigas y la selfie que generó polémica

Nico Cotton, el productor argentino que redefine la música en español: cómo es su relación con Cazzu y su rol clave en “Latinaje”

INFOBAE AMÉRICA

Muere un adolescente de 17 años durante el ascenso al volcán Acatenango en Guatemala

Muere un adolescente de 17 años durante el ascenso al volcán Acatenango en Guatemala

República Dominicana alcanza un 80 % de avance en la construcción de la presa de Guaigüí con el objetivo de transformar el acceso al agua y la energía

Localizan sana y salva a una turista colombiana-estadounidense tras casi tres semanas desaparecida en Guatemala

El vicepresidente Félix Ulloa recibe las credenciales de cinco embajadores concurrentes en El Salvador

El Caribe mexicano enfrenta su peor temporada de sargazo: 90.000 toneladas flotan frente a Quintana Roo