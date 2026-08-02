Así puedes transferir aplicaciones de tu celular Android antiguo a uno nuevo

Android ofrece opciones nativas para transferir aplicaciones y datos de un celular a otro durante la configuración inicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Comprar un nuevo teléfono Android implica un proceso poco cómodo de volver a instalar todas la aplicaciones que ya teníamos. Sin embargo, existen varios métodos para que ese paso a paso sea cada vez más sencillo y el paso de un celular a otro no implique horas de descarga uno a uno.

La transferencia de datos y aplicaciones no solo asegura la continuidad del uso, sino que permite recuperar configuraciones, historial y hasta apps antiguas que ya no están disponibles en la tienda.

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A continuación, detallamos las alternativas principales para pasar aplicaciones entre dispositivos Android, los pasos concretos de cada método y recomendaciones útiles para evitar errores frecuentes.

Cómo hacer la transferencia de aplicaciones de un celular Android a otro

El sistema operativo Android incorpora opciones nativas que facilitan el traspaso de aplicaciones y archivos entre equipos. Esta función suele aparecer durante la configuración inicial del dispositivo nuevo, cuando se pregunta si se quiere transferir contenido desde un móvil anterior. Para quienes desean realizar el proceso de manera directa y sin recurrir a aplicaciones adicionales, este método es el más sencillo.

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El traspaso entre teléfonos Android requiere que ambos equipos estén cargados y conectados a una red Wi-Fi confiable.

Para comenzar, es fundamental que ambos teléfonos estén cargados y que cuenten con acceso a una red Wi-Fi confiable. Además, es recomendable disponer de la herramienta de expulsión de tarjetas SIM, ya que en ocasiones será necesario cambiarlas. El proceso puede demorar desde algunos minutos hasta varias horas, dependiendo de la cantidad de datos y aplicaciones a transferir.

Durante la configuración del nuevo Android, el sistema solicitará conexión a internet (ya sea por Wi-Fi o datos móviles). Una vez conectado, basta con seguir la opción “Copiar apps y datos”. Si ambos dispositivos cuentan con Android 10 o versiones posteriores, la transferencia se puede realizar tanto por cable como de forma inalámbrica, siempre que ambos equipos estén conectados a la misma red.

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La transferencia nativa permite migrar la mayoría de las aplicaciones, configuraciones y archivos multimedia. No obstante, hay ciertos datos que pueden no copiarse, como archivos protegidos por otras empresas o apps que requieren credenciales especiales. Además, la transferencia solo se puede realizar una vez durante la configuración inicial, por lo que es importante no omitir este paso.

La transferencia nativa de apps y datos en Android solo se puede realizar una vez durante la configuración inicial del dispositivo nuevo.(XIAOMI)

Uso de la copia de seguridad de Google para transferir aplicaciones

Otra opción integrada en Android es la copia de seguridad de Google, que permite resguardar datos y aplicaciones en la nube para luego restaurarlos en un nuevo dispositivo. Para activar esta función, desde el equipo antiguo hay que ingresar en Ajustes, seleccionar Google, luego Copia de seguridad y activar el interruptor correspondiente. Se pulsa el botón “Copia de seguridad” y se espera a que el proceso finalice.

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Una vez que el nuevo móvil esté configurado con la misma cuenta de Google, se accede a Ajustes, luego a Nube y cuentas, y se selecciona la cuenta. Al activar la sincronización y marcar las opciones deseadas, el sistema recupera automáticamente los archivos y aplicaciones instaladas en el teléfono anterior.

Instalar aplicaciones antiguas desde Google Play Store

En ocasiones, algunas apps no se transfieren automáticamente o el usuario prefiere reinstalarlas manualmente. Google Play Store ofrece una función que permite ver el historial de aplicaciones asociadas a la cuenta de Google. Para acceder, hay que ingresar en la tienda, tocar el icono de perfil y seleccionar “Administrar dispositivo y apps”.

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La copia de seguridad de Google permite guardar aplicaciones y datos en la nube para restaurarlos luego en otro celular Android con la misma cuenta. (Composición Infobae)

Dentro de la pestaña “Administrar”, se puede filtrar para mostrar las apps “No instaladas”. Desde allí, el usuario elige e instala una a una las aplicaciones que desee recuperar en el nuevo equipo. Este método es útil para quienes solo quieren reinstalar ciertas apps y no desean realizar una migración completa de datos en el nuevo teléfono.