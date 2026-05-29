Costa Rica

Taxista informal condenado a 30 años de prisión por exhibir material pornográfico a dos hermanas menores de edad en Costa Rica

Un tribunal en Heredia condenó a un vecino de Santa Bárbara, quien trasladaba a las víctimas a la escuela, tras comprobarse cinco delitos de difusión de pornografía infantil

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El Tribunal Penal de Heredia dictó una condena de 30 años de prisión a un taxista informal por difusión de pornografía infantil en perjuicio de dos hermanas menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Tribunal Penal de Heredia dictó una condena de 30 años de prisión a un taxista informal por difusión de pornografía infantil en perjuicio de dos hermanas menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Penal de Heredia en Costa Rica dictó una sentencia de 30 años de prisión contra un hombre de apellidos Alfaro Mena, acusado de haber cometido cinco delitos de difusión de pornografía en perjuicio de dos hermanas menores de edad. La decisión se tomó tras una investigación liderada por la Fiscalía de San Joaquín de Flores, que logró probar las acciones delictivas ocurridas entre febrero y abril de 2022.

Según informó la Fiscalía de San Joaquín de Flores, el imputado, quien trabajaba como taxista informal y era vecino de las víctimas, aprovechó su cercanía para trasladarlas diariamente a la escuela ubicada en Santa Bárbara de Heredia. Durante al menos cinco trayectos distintos, Alfaro Mena mostró imágenes de contenido sexual a las niñas, que en ese momento tenían 9 y 10 años.

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La sentencia resalta que el acusado utilizó su posición de confianza y la relación de vecindad para facilitar el acceso a las menores. El caso fue expuesto ante el tribunal por el Ministerio Público, que presentó pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de Alfaro en la difusión de material pornográfico.

De acuerdo con los documentos presentados por la Fiscalía, las víctimas no solo fueron expuestas a contenido sexual, sino que también sufrieron un daño psicológico considerable, según los informes incorporados al expediente judicial.

Hombre calvo vestido de gris sentado en una cama de una celda oscura con paredes deterioradas, una ventana con rejas y una puerta metálica.
El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme, según resolvió el tribunal como medida de protección para las menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía enfatizó en su acusación la gravedad de los hechos y el impacto sobre las víctimas, elementos que influyeron en la decisión del tribunal de imponer una pena severa. Alfaro Mena cumplirá prisión preventiva hasta que la sentencia quede en firme, como medida cautelar que busca evitar cualquier intento de fuga o represalia.

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El caso generó atención mediática en la región, dada la naturaleza de los delitos y el contexto en que ocurrieron. La Fiscalía de San Joaquín de Flores subrayó la importancia de denunciar este tipo de situaciones y reiteró el compromiso de la institución con la protección de la niñez y adolescencia, recordando que la ley sanciona con rigor los delitos de explotación y difusión de pornografía infantil.

El proceso judicial también evidenció los retos que enfrentan las autoridades en el combate de delitos sexuales contra menores, especialmente cuando los responsables son personas del entorno cercano de las víctimas. El tribunal reconoció la labor de las entidades intervinientes, incluidas las fuerzas policiales y los equipos de atención psicológica.

Según registros oficiales, la difusión de pornografía infantil constituye uno de los delitos más perseguidos en la legislación costarricense. El Código Penal establece penas elevadas para quienes incurren en este tipo de conductas, sobre todo en casos donde existe reincidencia o se aprovecha una relación de confianza.

En este caso, la condena de 30 años representa una de las penas más altas dictadas por el Tribunal Penal de Heredia en materia de delitos sexuales contra menores. Organizaciones de defensa de los derechos de la infancia señalaron que estos fallos envían un mensaje claro sobre la importancia de proteger a los menores y sancionar a quienes atentan contra su integridad.

El expediente judicial permanecerá bajo reserva para resguardar la identidad de las víctimas. La sentencia podrá ser apelada por la defensa, pero mientras tanto, Alfaro Mena continuará bajo prisión preventiva. La Fiscalía de San Joaquín de Flores reiteró el llamado a la comunidad para reportar cualquier situación sospechosa y colaborar con las autoridades en la prevención de delitos similares.

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