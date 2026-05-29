Un canadiense se declaró culpable de facilitar suicidios con el envío de kits letales y enfrentará condena por 14 muertes

Las autoridades señalaron que Law envió más de 1.200 paquetes con sustancias tóxicas (AP)

Kenneth Law, un ciudadano canadiense de 60 años, se declaró culpable de 14 cargos de complicidad en suicidios ante una corte de Ontario, Canadá. El acusado admitió haber vendido “kits para suicidarse” a personas en más de 40 países, lo que derivó en la muerte de decenas de individuos tras el envío de sustancias letales por internet. La audiencia se celebró al norte de Toronto.

La fiscalía canadiense retiró los cargos de asesinato presentados inicialmente tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad centrado en la asistencia al suicidio. La sentencia definitiva se conocerá en septiembre.

La ley canadiense establece que el delito de asistencia al suicidio puede ser penado con hasta 14 años de prisión.

Law, exingeniero y cocinero, operó varios sitios web desde 2020 para comercializar productos químicos tóxicos y equipos que, según las investigaciones, se utilizaron en 14 muertes confirmadas en Canadá. El caso adquirió notoriedad internacional porque las autoridades detectaron envíos a más de 40 países, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Australia y Nueva Zelanda.

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Según la policía canadiense, Law remitió más de 1.200 paquetes: cerca de 160 se enviaron dentro de Canadá y más de un centenar al Reino Unido.

Familias de víctimas en Canadá y el Reino Unido expresaron indignación por la imposibilidad de juzgar a Law por asesinato. David Parfett, padre de Thomas, un joven de 22 años del Reino Unido que murió tras consumir una sustancia adquirida en uno de los sitios gestionados por Law, afirmó: “Si Kenneth Law no hubiese dado instrucciones detalladas sobre la forma de suicidarse, mi hijo estaría probablemente con vida, así que para mí es un asesinato”.

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El caso generó investigaciones en al menos 40 países, incluido Reino Unido (Reuters)

Durante la audiencia, la corte escuchó testimonios de familiares que relataron el dolor y las circunstancias de muertes vinculadas a los productos enviados por Law. En uno de los casos, un joven británico contactó a emergencias tras ingerir la sustancia, pidió ayuda y expresó arrepentimiento, pero los servicios médicos no lograron salvarlo. En Canadá, las edades de las víctimas oscilaron entre los 16 y los 36 años.

Law utilizó la venta de productos como la sal de nitrito, legal en pequeñas cantidades como conservante alimentario, pero letal en dosis altas, para presentar su actividad como comercio legítimo. Investigaciones de la policía canadiense y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido detectaron transacciones por casi 300.000 dólares canadienses a través de cuentas vinculadas a empresas asociadas al acusado.

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Los paquetes incluyeron advertencias que atribuían al usuario la responsabilidad por el uso del producto y también instrucciones detalladas para su consumo.

La investigación sobre las actividades de Law comenzó en 2023, después de que un reportaje de The Times reveló la existencia de los sitios web y la venta internacional de sustancias tóxicas. Un periodista encubierto logró contactar a Law y recibió instrucciones específicas para utilizar los productos.

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En la próxima audiencia de septiembre, el tribunal escuchará las declaraciones de víctimas y familiares antes de dictar sentencia.

(Con información de AFP, BBC y The Guardian)