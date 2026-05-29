Condenan a 15 años de prisión al hombre que planeó atentado terrorista en concierto de Taylor Swift en Viena

Beran A. fue declarado culpable de múltiples delitos vinculados a terrorismo y extremismo islámico. (REUTERS/Lisa Leutner/AP Photo)

Un tribunal de Austria condenó a 15 años de prisión a un hombre de 21 años acusado de planificar un atentado terrorista durante uno de los conciertos de Taylor Swift en Viena, un caso que en 2024 provocó la cancelación de las presentaciones de la estrella pop y generó preocupación internacional por la seguridad de miles de asistentes.

La sentencia fue emitida el jueves 28 de mayo por la corte estatal de Wiener Neustadt, al sur de Viena, según reportaron agencias internacionales. El acusado, identificado únicamente como Beran A. debido a las leyes de privacidad austríacas, fue declarado culpable de múltiples delitos relacionados con terrorismo y vínculos con el grupo extremista Estado Islámico (ISIS).

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De acuerdo con las autoridades, el joven planeaba atacar a personas que se encontraban en los alrededores del Ernst Happel Stadium, recinto donde Taylor Swift tenía previsto ofrecer tres conciertos de su exitosa gira Eras Tour entre el 8 y el 10 de agosto de 2024.

El tribunal austríaco consideró probado que el acusado planeaba atacar a personas fuera del recinto (REUTERS/Lisa Leutner)

Los detalles del plan terrorista

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Beran A. se había radicalizado y mantenía contacto con miembros de ISIS antes del supuesto atentado. Los investigadores afirmaron que el acusado discutió la compra de armas y la fabricación de explosivos, además de intentar adquirir ilegalmente una ametralladora y una granada de mano pocos días antes de los conciertos.

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Según reportes citados por Reuters el acusado siguió tutoriales de ISIS para fabricar explosivos caseros y logró producir una pequeña cantidad de triacetona triperóxido (TATP), un compuesto altamente explosivo utilizado en varios atentados terroristas en el pasado.

Las autoridades austríacas registraron el apartamento de Beran A. el 7 de agosto de 2024, apenas un día antes del inicio de los conciertos, y encontraron materiales para fabricar bombas. La investigación se activó tras una alerta proporcionada por la CIA, que advirtió sobre un posible ataque masivo.

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David Cohen, subdirector de la CIA, declaró en 2024 que los sospechosos “planeaban matar a un enorme número de personas —decenas de miles en este concierto, incluidos seguramente muchos estadounidenses— y estaban bastante avanzados en sus preparativos”.

Las autoridades encontraron materiales para fabricar bombas en el apartamento del acusado un día antes de los shows (REUTERS/Leonhard Foeger)

Los fiscales señalaron que el acusado pretendía atacar con cuchillos y explosivos caseros a las personas reunidas fuera del estadio, donde se esperaba la presencia de más de 65 mil asistentes por noche.

Tras conocerse la amenaza terrorista, las autoridades y organizadores decidieron cancelar los tres conciertos de Taylor Swift en Viena. La medida causó conmoción entre los miles de fans que habían viajado desde distintos países para asistir a los shows de la cantante estadounidense.

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Pese a la decepción, numerosos seguidores de Swift, conocidos como “Swifties”, se reunieron igualmente en las calles del centro de Viena para cantar canciones de la artista, intercambiar las tradicionales pulseras de amistad y acompañarse mutuamente después de la cancelación.

“Tener que cancelar nuestros shows en Viena fue devastador”, escribió Taylor Swift algunas semanas después del incidente. “La razón de las cancelaciones me llenó de un nuevo sentido de miedo y una enorme culpa porque muchísimas personas habían planeado asistir a esos conciertos”.

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El juicio y la sentencia

Beran A. fue juzgado junto a otro acusado identificado como Arda K., también de 21 años. Ambos enfrentaron cargos relacionados con viajes y entrenamiento con fines terroristas, además de pertenencia a una organización terrorista.

El tribunal austríaco consideró probado que el acusado planeaba atacar a personas fuera del recinto (REUTERS/Lisa Leutner)

Durante el proceso judicial, la defensa de Beran A. reconoció que el acusado admitió los cargos durante la primera audiencia celebrada el mes pasado.

Antes de que el tribunal emitiera el veredicto, el joven dirigió unas breves palabras a la corte. “Solo quisiera decir que lo siento”, expresó.

Además del plan contra el concierto en Viena, la fiscalía sostuvo que Beran A. había participado junto a dos amigos en otros proyectos de ataques individuales en ciudades de Medio Oriente durante 2024.

Según Reuters, el acusado admitió haber viajado a Dubái con la intención de cometer un ataque con cuchillo, aunque finalmente se arrepintió y no llevó a cabo el plan. Tras regresar a Viena, decidió elegir el concierto de Taylor Swift como objetivo.

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Las autoridades también relacionaron a los acusados con Hasan E., un tercer sospechoso arrestado en Arabia Saudita, quien permanece en prisión preventiva. Los fiscales aseguran que Hasan E. atacó con arma blanca a un agente de seguridad en La Meca en marzo de 2024 y dejó heridas a otras cuatro personas antes de ser detenido.

El tribunal declaró culpables a Beran A. y Arda K. de diversos cargos, incluido el de colaboración en intento de asesinato relacionado con el ataque ocurrido en Arabia Saudita. Finalmente, Beran A. recibió una condena de 15 años de prisión, mientras que Arda K. fue sentenciado a 12 años.

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