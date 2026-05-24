Costa Rica: Más de 80 personas con diarrea y 9 casos confirmados de salmonela en brote alimentario

El Ministerio de Salud de Costa Rica ordenó el cierre temporal de un comercio en Ciudad Colón de Mora tras registrar 83 casos de diarrea y nueve positivos por salmonela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de Costa Rica informó este sábado que investiga un brote de enfermedad transmitida por alimentos que ha dejado más de 80 personas con cuadros de diarrea y un total de 9 casos confirmados de salmonela. El foco preliminar del brote se asocia a un establecimiento comercial ubicado en Ciudad Colón de Mora, donde se dispuso el cierre temporal del local como medida preventiva y de seguridad, según información oficial del Ministerio de Salud.

De acuerdo con datos de la cartera sanitaria, 83 personas han presentado síntomas de diarrea, 43 casos permanecen bajo investigación como sospechosos de intoxicación alimentaria y 25 afectados reportaron haber consumido alimentos en el establecimiento actualmente bajo análisis. Autoridades confirmaron que los laboratorios identificaron nueve casos positivos de salmonela, lo que llevó a intensificar los controles epidemiológicos en la zona.

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De igual manera, el Ministerio de Salud sostuvo que el cierre del local se mantendrá hasta que concluyan las inspecciones y se verifiquen las acciones correctivas exigidas. “Como medida preventiva, se ordenó el cierre temporal del local mientras avanzan las investigaciones y se verifican acciones correctivas”, comunicó la cartera.

Las autoridades investigan un brote de enfermedad transmitida por alimentos, focalizado en un establecimiento comercial bajo supervisión sanitaria y cierre preventivo. (Cortesía: Ministerio de Salud)

Refuerzo de controles sanitarios y recomendaciones para prevenir nuevos contagios

Actualmente, los equipos técnicos de la Dirección de Vigilancia de la Salud recopilan muestras, revisan las condiciones de almacenamiento de alimentos y supervisan el cumplimiento de las normativas para manejo de productos perecederos. Además, la investigación cuenta con la participación de distintas entidades estatales e incluye análisis de laboratorio para determinar el origen exacto del brote.

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La cartera estatal reiteró la importancia de reforzar las medidas preventivas para evitar nuevos contagios. Entre las principales recomendaciones dirigidas a la población, el ministerio enumeró: lavado frecuente de manos, cocción completa de carnes y pollo, refrigeración adecuada de alimentos y evitar la contaminación cruzada entre productos crudos y cocidos. Además, instó a consumir únicamente alimentos en establecimientos que mantengan controles sanitarios vigentes.

De acuerdo con la información oficial, quienes presenten diarrea, vómitos, fiebre o dolor abdominal, especialmente si han consumido alimentos en la zona de Ciudad Colón de Mora, deben acudir cuanto antes al centro de salud más cercano. “Si presenta diarrea, vómitos, fiebre o dolor abdominal, especialmente si consumió alimentos en la zona, acuda oportunamente al centro de salud más cercano”, reiteró Salud en su comunicado.

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Salud instó a la población a acudir a centros médicos ante síntomas de diarrea, vómitos, fiebre o dolor abdominal luego de consumir productos en la zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigilancia epidemiológica permanece activa, y el área de salud continúa con la recolección de información y el seguimiento a los afectados. El brote ha impulsado la coordinación interinstitucional para asegurar que los protocolos de higiene y seguridad alimentaria se cumplan en la zona, mientras se mantiene la alerta en establecimientos comerciales y restaurantes que operan en el distrito de Mora.

Por ahora, la información se actualizará conforme avancen los análisis epidemiológicos y de laboratorio. El Ministerio de Salud mantiene abiertas las líneas de comunicación para reportes de casos y consultas de la ciudadanía y reitera la recomendación de no automedicarse ante síntomas gastrointestinales.

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“La investigación continúa en desarrollo y la información podrá actualizarse conforme avancen los análisis epidemiológicos y de laboratorio”, e