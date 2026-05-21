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Henry Cavill confesó ser fan de un famoso videojuego y reveló sus personajes favoritos: “Me gustaría hacerlo”

En una entrevista con GameReactor durante la promoción de The Witcher en Madrid, el actor británico compartió su entusiasmo por convertir su pasión en una saga y hasta sumó otros protagonistas

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Henry Cavill
Henry Cavill expresa su deseo de protagonizar una película basada en el videojuego Red Dead Redemption (REUTERS/Hollie Adams)

Henry Cavill tiene un nuevo objetivo: protagonizar una película de Red Dead Redemption. Este interés, según reveló el actor británico, surge de su entusiasmo y responde tanto a la popularidad del videojuego como al deseo de explorar la profundidad de sus personajes.

Durante la promoción de la segunda temporada de The Witcher en Madrid, Cavill compartió en entrevista con el medio especializado GameReactor que se encuentra jugando actualmente Red Dead Redemption 2 de la compañía estadounidense de videojuegos Rockstar Games y que considera que llevar su narrativa al cine podría interesar tanto a los aficionados del videojuego como a quienes siguen de cerca su carrera en la industria audiovisual.

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“Me gustaría hacer algo como Red Dead Redemption. Sería divertido hacerla película. Ya sé que llego tarde a la fiesta, pero lo estoy jugando y me está entreteniendo mucho. Me gustaría hacerla”, detalló Cavill durante la conversación recogida por GameReactor. Según explicó, la posibilidad de interpretar a personajes como Arthur Morgan y John Marston, figuras centrales de la saga, representa un atractivo especial para él.

El interés de Henry Cavill por adaptar Red Dead Redemption

El actor británico considera que Red Dead Redemption posee una narrativa profunda y personajes ideales para una adaptación cinematográfica (ROCKSTAR/Europa Press)
El actor británico considera que Red Dead Redemption posee una narrativa profunda y personajes ideales para una adaptación cinematográfica (ROCKSTAR/Europa Press)

De acuerdo con GameReactor, Cavill remarcó que su interés en el proyecto radica en el potencial de la historia y en cómo podría ser recibido por el público si se llevara al cine.

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Considera que una adaptación de Red Dead Redemption le permitiría sumergirse en un universo rico y complejo, al tiempo que conectaría con fans que aprecian relatos sólidos y personajes bien definidos como Arthur Morgan y John Marston.

El actor también mostró admiración por el trabajo de la compañía estadounidense de videojuegos Rockstar Games y por la forma en que el título desarrolla temas como la lealtad, la redención y los vínculos emocionales entre sus protagonistas.

La relación de Cavill con las franquicias de videojuegos

Cavill revela en entrevista que actualmente juega Red Dead Redemption 2 y que el juego de Rockstar Games inspira su interés fílmico
Cavill revela en entrevista que actualmente juega Red Dead Redemption 2 y que el juego de Rockstar Games inspira su interés fílmico

El vínculo de Cavill con los videojuegos fue notorio a lo largo de los años. Interpretó a Geralt de Rivia en la serie The Witcher de Netflix, basada en la saga homónima reconocida internacionalmente. En la entrevista con GameReactor, le preguntaron qué otras franquicias le gustaría ver en la gran pantalla.

El actor británico reconoció que resultaría difícil decantarse por una sola saga debido al número y diversidad de propuestas, así como a las cuestiones de derechos y licencias involucradas. No obstante, subrayó el impacto narrativo y emocional que le produjo su experiencia con Red Dead Redemption 2 y el desafío de elegir una adaptación entre tantas opciones de alto nivel.

Otros videojuegos en la mira del actor

Además de su predilección por Red Dead Redemption, Cavill declaró en la entrevista su interés en participar en una posible adaptación de Mass Effect, en cuyos rumores figura la plataforma de streaming Amazon y la posibilidad de interpretar al icónico Comandante Shepard.

El interés de Cavill en el cine basado en videojuegos también incluye títulos como Mass Effect y World of Warcraft (Captura de video)
El interés de Cavill en el cine basado en videojuegos también incluye títulos como Mass Effect y World of Warcraft (Captura de video)

Asimismo, manifestó en distintas ocasiones su inclinación por encarnar a Arthas Menethil, apodado el Rey Exánime, dentro del universo de World of Warcraft. Cavill destacó que este personaje le resulta atractivo por la densidad de su historia y la relevancia de su arco argumental para los seguidores de la saga.

Estas manifestaciones despertaron expectativas en la comunidad de seguidores de Cavill y en el universo gamer, atentos a futuros anuncios de adaptaciones cinematográficas con el actor al frente.

El creciente interés de Cavill por los videojuegos y sus adaptaciones al cine consolidó su imagen como referente entre los fanáticos del entretenimiento digital. Su participación en producciones basadas en franquicias reconocidas no solo aumenta la visibilidad de los proyectos, sino que también contribuye a legitimar la transición de historias del formato interactivo al audiovisual.

La expectativa en torno a sus posibles futuros roles refleja tanto el impacto de Cavill en la cultura pop como la demanda de narrativas complejas y personajes profundos en la pantalla grande.

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