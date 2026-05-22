El gobierno de Guatemala promueve estrategia de capacitación para pilotos del transporte de carga y extraurbano

La DGT de Guatemala impulsa una estrategia conjunta para fortalecer la capacitación de pilotos del transporte de carga y buses extraurbanos./ (Dirección General de Transportes)

La Dirección General de Transportes (DGT) de Guatemala impulsa una estrategia conjunta para fortalecer la capacitación de pilotos del transporte de carga y de buses extraurbanos, en coordinación con la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) y representantes del sector transportista.

El objetivo es mejorar la calidad del servicio, reforzar la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito, según informaron autoridades de Guatemala y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

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Durante una reunión celebrada esta semana, se abordó la necesidad de introducir herramientas como simuladores de conducción para el transporte pesado, además de fortalecer la preparación práctica de los conductores ante situaciones de emergencia.

En este espacio, representantes de los distintos sectores intercambiaron experiencias sobre metodologías de capacitación que buscan elevar las habilidades técnicas y la capacidad de reacción de los pilotos frente a riesgos en carretera.

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La directora Pai Escobar, al frente de la DGT, subrayó durante el evento que la capacitación constante de los conductores representa un elemento esencial para la prevención de siniestros viales.

Explicó que el reglamento de transporte vigente designa al Intecap como la entidad responsable de impartir la formación a pilotos, la cual actualmente comprende 240 horas distribuidas en 18 meses. En palabras de Escobar, “es necesario reforzar la práctica y la preparación de los conductores para que actúen adecuadamente ante situaciones de riesgo o emergencia”.

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El plan estratégico de la DGT, presentado durante la reunión, busca mejorar la seguridad vial y reducir accidentes mediante simuladores de conducción y formación práctica avanzada./ (Dirección General de Transportes)

El nuevo plan estratégico de la DGT se enfoca en la profesionalización de los pilotos mediante la colaboración entre instituciones estatales y el sector privado.

Entre las acciones planteadas figura la implementación de sistemas de simulación y una revisión constante de los contenidos formativos, en busca de elevar los estándares de calidad y seguridad tanto en el transporte de carga como en los buses extraurbanos.

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El gremio de transporte extraurbano, representado por Gretexpa, ya participa en el programa piloto, reportando avances con el acompañamiento de las autoridades estatales.

Según informó Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la estrategia contempla la colaboración interinstitucional orientada a mejorar la calidad del servicio y resguardar la vida de los pasajeros. Las autoridades indicaron que el trabajo conjunto permitirá alinear los esfuerzos en materia de formación con las necesidades reales del sector, apuntando a la adopción de buenas prácticas internacionales en materia de seguridad vial.

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El contexto logístico y de transporte en Guatemala presenta retos estructurales que complican la competitividad y la eficiencia del sector. De acuerdo con un informe del Banco Mundial, los principales desafíos incluyen altos costos logísticos, una oferta fragmentada de servicios de transporte por carretera, congestión urbana en la capital y deficiencias en la infraestructura vial secundaria y terciaria.

Además, los procesos documentales y los tiempos de despacho en aduanas han representado históricamente un obstáculo para el comercio y la movilidad eficiente de mercancías.

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En los últimos años, la modernización de puertos y la digitalización de procesos aduaneros han generado una reducción en los tiempos promedio de liberación de carga, según reportó la World Customs Organization.

Por ejemplo, en 2026, el 85% de la carga terrestre se libera en menos de 24 horas, y los tiempos de exportación en el puerto de Santo Tomás de Castilla alcanzan los 2 días y 5 horas en promedio. Aun así, persisten retos como la seguridad en carretera, el acceso limitado a formación avanzada y los vacíos normativos que restringen la flexibilidad y la competencia en el sector.

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La iniciativa comprende la colaboración entre Intecap, Provial y el sector transportista para elevar la calidad del servicio y la preparación de los conductores./(Dirección General de Transportes)

El crecimiento del comercio electrónico y la expansión de acuerdos comerciales han impulsado la demanda de servicios logísticos cada vez más sofisticados.

El sector de transporte de carga en Guatemala ha respondido con inversiones en tecnología, digitalización y nuevas soluciones para la última milla, aunque enfrenta presiones por el aumento de los costos operativos y la falta de personal calificado. Entre las recomendaciones de organismos multilaterales figura la apertura a mayor competencia, la mejora de la infraestructura secundaria y la actualización continua de los programas de capacitación.

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A través de la estrategia conjunta lanzada por la DGT, el Intecap, Provial y el sector transportista, el país busca cerrar esas brechas y posicionar al transporte de carga y extraurbano en un nivel superior de calidad y seguridad. Las autoridades prevén que el fortalecimiento de la capacitación, el uso de tecnologías innovadoras y el seguimiento a los avances del plan piloto permitan consolidar un modelo de transporte más eficiente y seguro para los usuarios y para el comercio nacional e internacional.