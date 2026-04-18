La apertura de nueva oficina en Singapur refuerza la estrategia internacional de Costa Rica

Costa Rica inaugura una oficina de promoción de inversión en Singapur para fortalecer su presencia en el mercado asiático. (Visual - IA)

Costa Rica afianza su proyección internacional con la apertura de una nueva oficina de promoción de inversión en Singapur. La estrategia, liderada por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), busca diversificar los mercados de origen de la inversión extranjera directa y potenciar el desarrollo de capacidades productivas en sectores de alta tecnología, en un momento de transformación global en las cadenas de suministro, según informó el medio EFE.

De acuerdo con datos de EFE, Singapur fue el origen de más de 1.700 proyectos de inversión extranjera directa tan solo en el periodo 2021-2025. Los sectores líderes en estos flujos fueron software, tecnologías de la información, servicios empresariales y comunicaciones, según el portal fDi Markets citado por Procomer. Esta magnitud posiciona a la ciudad-Estado como un centro financiero y logístico consolidado en Asia, clave para empresas que operan en mercados como Japón, Corea del Sur y todas las economías del sudeste asiático.

El establecimiento de la sede costarricense en Singapur tiene como finalidad “insertar a Costa Rica directamente en uno de los principales centros globales donde empresas y fondos toman decisiones sobre expansión, relocalización y nuevas operaciones”, afirmó PROCOMER en un comunicado recogido por EFE. Según la gerente general de la entidad, Laura López, el enfoque central es aumentar la presencia de proyectos asiáticos de alto valor agregado en territorio costarricense: “La diversificación de los orígenes de la inversión extranjera directa es clave para sostener el crecimiento, reducir riesgos ante entornos volátiles y generar más oportunidades para el talento costarricense”, puntualizó López al medio EFE.

La nueva oficina funcionará como un enlace directo entre inversionistas asiáticos y el ecosistema empresarial costarricense, ofreciendo acompañamiento técnico y facilitación de procesos de evaluación e instalación, tal como aseguró López. Por su parte, el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, detalló a EFE: “Nuestra presencia en Singapur establece un brazo operativo en Asia Pacífico para ampliar nuestro alcance global y conectar directamente con los principales actores de las cadenas de suministro. Estamos compitiendo por industrias sofisticadas, ofreciendo estabilidad, talento de clase mundial y un entorno confiable que permite a las empresas crecer y operar con certeza en el largo plazo”.

PROCOMER busca diversificar los mercados de origen de la inversión extranjera directa mediante su expansión internacional. (Fotografía retomada de La Nación)

El modelo de expansión internacional incluye nuevas aperturas en los centros tecnológicos más importantes del mundo. En febrero de 2026 se inauguró una oficina en el condado de Santa Clara, Silicon Valley, con el propósito específico de captar inversiones de grandes tecnológicas y empresas de manufactura avanzada. Un mes después, en marzo de 2026, PROCOMER abrió una sede de innovación en Jerusalén, Israel, que cuenta con estatus diplomático. El objetivo: fortalecer los vínculos en materia de comercio, tecnología y ciberseguridad.

PROCOMER lidera una red global y nacional de apoyo a la inversión

Desde su creación en 1996 por la Ley Nº 7638, PROCOMER centraliza la gestión de promoción de exportaciones, apoyo técnico y financiero al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y la administración de regímenes especiales de exportación. Según la normativa, la institución tiene a su cargo programas de exportaciones y captación de inversión, facilitación de trámites y seguimiento de estadísticas de comercio exterior.

La expansión de PROCOMER y la apertura estratégica en Singapur y otros polos tecnológicos responde el objetivo de captar proyectos de alto valor agregado, especialmente en industrias como semiconductores, electrónica avanzada y dispositivos médicos, tal como subraya información de crhoy.com.