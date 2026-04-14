Costa Rica conquista la televisión europea: programa neerlandés mostrará sus destinos en horario estelar

El programa “Sky High” dedicó cuatro episodios a Costa Rica, mostrando sus principales destinos turísticos. Cortesía: ICT

Las playas, volcanes, selvas y la riqueza cultural de Costa Rica cruzan fronteras y llegan ahora a millones de hogares europeos gracias a su participación en el programa documental “Sky High”, una de las producciones televisivas más vistas de los domingos en Países Bajos.

La serie, transmitida por la cadena RTL4 y disponible en la plataforma Videoland, dedicó cuatro episodios completos al país como parte de una estrategia para atraer turistas internacionales.

El proyecto forma parte de una acción promocional impulsada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que busca posicionar a Costa Rica como un destino ideal para los viajeros neerlandeses.

La producción audiovisual destaca algunos de los principales atractivos del país, desde su biodiversidad hasta su oferta de turismo sostenible y experiencias de lujo.

Durante casi dos semanas de grabación, la presentadora Suus de Brock y su equipo recorrieron distintos puntos del territorio nacional para capturar la esencia del país. Entre los destinos incluidos se encuentran Tortuguero, La Fortuna y el volcán Arenal; Río Celeste, Tenorio y Bijuagua; así como Monteverde, Isla Venado y varias playas de Guanacaste como Sámara, Carrillo y Tamarindo.

El programa no solo muestra paisajes, sino que también se enfoca en la experiencia integral del visitante: el contacto con la naturaleza, la aventura, el bienestar, la gastronomía y la cultura local. Esta narrativa busca conectar con un perfil de turista que valora la autenticidad, la sostenibilidad y la calidad en sus viajes.

La iniciativa busca atraer turistas europeos mediante experiencias auténticas y sostenibles. Cortesía: ICT

Costa Rica es el tercer destino que aparece en esta serie internacional, que previamente ha explorado lugares de alto interés turístico como Dubái y la isla caribeña de San Martín. La inclusión del país centroamericano responde a su creciente posicionamiento como un destino atractivo en el mercado europeo.

“Nos sentimos entusiasmados de la amplia presencia de Costa Rica en el prestigioso programa televisivo Sky High, de los Países Bajos. Se trata de un programa de alto nivel que permitirá mostrar los múltiples atractivos de nuestro país ante una audiencia internacional, desde una perspectiva auténtica y aspiracional”, señaló Angélica Herra, coordinadora de mercado Europa del ICT.

El impacto esperado de esta exposición mediática es significativo. Se estima que cada episodio alcanzará aproximadamente 750,000 espectadores, mientras que en la plataforma Videoland podría generar entre uno y tres millones de visualizaciones. A esto se suman cerca de dos millones de impresiones en publicidad exterior, así como difusión en redes sociales y acciones de relaciones públicas.

Además, el programa cuenta con una alianza estratégica con el tour operador neerlandés Riksja, que ofrecerá paquetes de viaje a Costa Rica dirigidos a quienes se interesen en visitar el país tras ver los episodios. Esta integración entre contenido audiovisual y oferta turística busca convertir la inspiración en decisiones concretas de viaje.

La producción recorrió lugares emblemáticos como La Fortuna, Tortuguero y Río Celeste. Cortesía: ICT

La iniciativa también se ve reforzada por la conectividad aérea directa entre Costa Rica y Países Bajos, operada por la aerolínea KLM, lo que facilita el flujo de turistas entre ambas naciones y fortalece la relación comercial en el sector turismo.

El mercado neerlandés representa una oportunidad clave para el país. Según datos del ICT, durante el primer trimestre de 2026 se proyecta la llegada de cerca de 10,000 turistas provenientes de Países Bajos por vía aérea, posicionándolo como el quinto mercado emisor de visitantes desde Europa. En total, el continente europeo suma más de 155,000 turistas en lo que va del año.

Con este tipo de estrategias, Costa Rica continúa apostando por su posicionamiento internacional como un destino que combina naturaleza, sostenibilidad y experiencias únicas. La presencia en “Sky High” no solo refuerza su imagen en Europa, sino que también consolida su competitividad en un mercado cada vez más exigente y enfocado en el turismo responsable.