Air Canada abrirá nueva ruta entre Vancouver y Guanacaste a partir de diciembre de 2026

Air Canada operará dos vuelos semanales entre Vancouver y Guanacaste durante la temporada 2026-2027. Cortesía: ICT

El aeropuerto de Guanacaste anunció la incorporación de una nueva ruta aérea directa desde Vancouver, Canadá, operada por la aerolínea Air Canada, como parte del fortalecimiento de la conectividad internacional hacia el Pacífico norte de Costa Rica.

La nueva operación conectará el aeropuerto internacional de Vancouver (YVR) con Guanacaste (LIR) y estará disponible entre el 13 de diciembre de 2026 y el 12 de abril de 2027, según el itinerario oficial divulgado por la aerolínea.

Los vuelos se realizarán dos veces por semana, específicamente los lunes y jueves, con llegada programada a Guanacaste a las 07:35 a. m. La operación se llevará a cabo en aeronaves Boeing 737 MAX 8, con capacidad total para 177 pasajeros, distribuidos en 12 asientos en clase ejecutiva y 165 en clase económica.

El 26% de los turistas internacionales que llegan a Guanacaste son de origen canadiense. Cortesía: ICT

El anuncio fue realizado de manera conjunta por Instituto Costarricense de Turismo y Guanacaste Aeropuerto, que forma parte de la red global de VINCI Airports, como parte de las acciones para ampliar la oferta de vuelos internacionales hacia el país.

De acuerdo con la aerolínea, la apertura de esta ruta responde a la creciente demanda del destino Costa Rica entre los viajeros provenientes de la costa oeste de Canadá. Además, la conexión desde Vancouver permitirá enlaces con múltiples vuelos dentro de la red aérea de la compañía en ese hub internacional.

El vicepresidente de Planificación de Redes y Ventas Globales de Air Canada, Alexandre Lefevre, indicó que el país centroamericano se ha consolidado como un destino de alta demanda dentro del segmento de ocio para los clientes canadienses. La nueva ruta ha sido programada estratégicamente para facilitar conexiones desde Vancouver hacia otros destinos.

Guanacaste Aeropuerto mantiene la mayor cantidad de rutas directas entre Costa Rica y Canadá. Cortesía: ICT

Por su parte, el ministro de Turismo, William Rodríguez, señaló que esta apertura forma parte de un trabajo sostenido entre autoridades, aerolíneas y actores del sector para fortalecer la conectividad aérea de Costa Rica. Según explicó, Canadá representa un mercado prioritario no solo por el volumen de visitantes, sino también por las características de la demanda turística.

El jerarca agregó que la incorporación de esta ruta desde la costa oeste canadiense contribuye a diversificar el origen geográfico de los turistas que visitan el país, así como a consolidar la posición de Guanacaste como un destino turístico recurrente.

Actualmente, Guanacaste Aeropuerto se posiciona como la terminal aérea costarricense con mayor cantidad de rutas directas hacia Canadá. Entre las conexiones existentes se encuentran vuelos hacia ciudades como Toronto (YYZ), Calgary (YYC), Montreal (YUL), Ottawa (YOW) y Winnipeg (YWG), además de la incorporación de Vancouver (YVR) con esta nueva operación.

La ruta se realizará en aeronaves Boeing 737 MAX 8 con capacidad para 177 pasajeros. Cortesía: ICT

Datos del aeropuerto indican que el 26% de los turistas internacionales que visitan Guanacaste provienen de Canadá, lo que representa un incremento de tres puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2025.

El gerente general de Guanacaste Aeropuerto, César Jaramillo, destacó que esta nueva ruta responde a la creciente demanda del mercado canadiense y refuerza la red de conexiones internacionales hacia la región. Asimismo, señaló que la ampliación de operaciones impulsa la movilidad y contribuye al desarrollo turístico y económico del Pacífico norte costarricense.

La incorporación de este nuevo vuelo forma parte de la estrategia para fortalecer la conectividad aérea del país y ampliar las opciones de acceso para turistas internacionales, especialmente en mercados consolidados como el canadiense.