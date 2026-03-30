Servicio de Vigilancia Aérea fortalece la seguridad en playas del Pacífico Central de Costa Rica

Disfruta de un impresionante recorrido aéreo sobre una vibrante ciudad costera en Costa Rica, mostrando la transición desde los modernos edificios hasta la extensa playa donde la gente nada y surfea en las olas del Pacífico.

La presencia de drones en las playas del Pacífico Central de Costa Rica se ha convertido en un elemento clave para el resguardo de quienes visitan la zona durante la Semana Santa. Esta medida- implementada por la Policía Nacional- busca incrementar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad y reforzar la seguridad en puntos con alta concurrencia turística.

El Servicio de Vigilancia Aérea ha desplegado una flota que incluye tanto aeronaves tripuladas como drones, para cubrir las principales playas, entre ellas Puntarenas centro, Caldera, Jacó, Herradura, Blanca y Manuel Antonio.

La presencia de drones en las playas del Pacífico Central de Costa Rica se ha convertido en un elemento clave para el resguardo de quienes visitan la zona durante la Semana Santa. Foto cortesía.

El empleo de estos sistemas permite detectar a tiempo posibles riesgos y coordinar acciones rápidas junto a los cuerpos de respuesta locales.

Durante la Semana Santa, el monitoreo aéreo tiene como prioridad la prevención de incidentes y la protección de los visitantes. Los vuelos no tripulados permiten mantener una vigilancia constante en los sectores más concurridos, contribuyendo a la seguridad integral a través de la tecnología y la coordinación en terreno.

El propósito principal de los vuelos es fortalecer las labores de monitoreo y prevención, asegurando que las playas más visitadas cuenten con herramientas modernas y eficientes para la detección temprana de situaciones peligrosas. El despliegue de drones y aeronaves tradicionales busca minimizar los riesgos y ofrecer tranquilidad a quienes disfrutan de las costas durante el periodo vacacional.

Durante la Semana Santa, el monitoreo aéreo tiene como prioridad la prevención de incidentes y la protección de los visitantes.

Semana Mayor en Costa Rica

La Semana Santa de 2026 en Costa Rica trae consigo un cambio significativo en la agenda de los empleados estatales. El Gobierno ha determinado que los servidores públicos tendrán vacaciones desde el lunes 30 de marzo hasta el miércoles 1 de abril, sumando estos días a los feriados tradicionales de Jueves y Viernes Santo.

Esta medida, de acuerdo con lo anunciado por las autoridades, busca tanto el bienestar de los trabajadores como un impulso para la economía interna.

Quienes trabajan en el sector público disfrutarán de un período extendido de descanso, lo cual impactará en la operación normal de las instituciones estatales. Esta decisión responde a un doble objetivo: mejorar el ambiente laboral y dinamizar actividades clave como el turismo, la gastronomía y el transporte, sectores que suelen ver un aumento de demanda durante las fiestas religiosas.

Los días jueves 2 y viernes 3 de abril mantienen su estatus como feriados de pago obligatorio conforme al Código de Trabajo. Esto significa que si un trabajador no presta servicios en esas fechas, recibirá su salario completo, mientras que quienes deban laborar tendrán derecho a que se les pague el doble por su jornada.

El empleo de estos sistemas permite detectar a tiempo posibles riesgos y coordinar acciones rápidas junto a los cuerpos de respuesta locales. Foto cortesía.

Seguridad y operativos especiales

Aunque los planes específicos de seguridad para este año aún no han sido comunicados en detalle, históricamente las autoridades costarricenses han desplegado operativos durante la Semana Santa. Generalmente, estos incluyen presencia policial reforzada en carreteras, playas y zonas urbanas, así como la instalación de puestos de control y asistencia.

Las autoridades mantienen la presencia policial reforzada en carreteras, playas y zonas urbanas, así como la instalación de puestos de control y asistencia. Foto cortesía.

El objetivo principal de estos operativos es salvaguardar la integridad de los ciudadanos y visitantes, especialmente en puntos de alta concentración de personas. La movilización de cuerpos policiales y equipos de emergencia suele incrementarse en estas fechas, anticipando el flujo masivo hacia destinos turísticos y religiosos.

Las autoridades insisten en la importancia de planificar con antelación cualquier desplazamiento o actividad durante la Semana Santa. Ante el aumento en la movilidad y la demanda de servicios turísticos, se recomienda a la población prever sus viajes y reservas, además de atender las indicaciones oficiales.