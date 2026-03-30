Costa Rica

Servicio de Vigilancia Aérea fortalece la seguridad en playas del Pacífico Central de Costa Rica

La utilización de dispositivos tecnológicos en la vigilancia durante la Semana Santa por parte de las autoridades, incrementa la capacidad de prevención y respuesta inmediata, favoreciendo el resguardo de quienes disfrutan de los principales destinos turísticos costeros

Guardar
Disfruta de un impresionante recorrido aéreo sobre una vibrante ciudad costera en Costa Rica, mostrando la transición desde los modernos edificios hasta la extensa playa donde la gente nada y surfea en las olas del Pacífico.

La presencia de drones en las playas del Pacífico Central de Costa Rica se ha convertido en un elemento clave para el resguardo de quienes visitan la zona durante la Semana Santa. Esta medida- implementada por la Policía Nacional- busca incrementar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad y reforzar la seguridad en puntos con alta concurrencia turística.

El Servicio de Vigilancia Aérea ha desplegado una flota que incluye tanto aeronaves tripuladas como drones, para cubrir las principales playas, entre ellas Puntarenas centro, Caldera, Jacó, Herradura, Blanca y Manuel Antonio.

La presencia de drones en las playas del Pacífico Central de Costa Rica se ha convertido en un elemento clave para el resguardo de quienes visitan la zona durante la Semana Santa. Foto cortesía.
La presencia de drones en las playas del Pacífico Central de Costa Rica se ha convertido en un elemento clave para el resguardo de quienes visitan la zona durante la Semana Santa. Foto cortesía.

El empleo de estos sistemas permite detectar a tiempo posibles riesgos y coordinar acciones rápidas junto a los cuerpos de respuesta locales.

Durante la Semana Santa, el monitoreo aéreo tiene como prioridad la prevención de incidentes y la protección de los visitantes. Los vuelos no tripulados permiten mantener una vigilancia constante en los sectores más concurridos, contribuyendo a la seguridad integral a través de la tecnología y la coordinación en terreno.

El propósito principal de los vuelos es fortalecer las labores de monitoreo y prevención, asegurando que las playas más visitadas cuenten con herramientas modernas y eficientes para la detección temprana de situaciones peligrosas. El despliegue de drones y aeronaves tradicionales busca minimizar los riesgos y ofrecer tranquilidad a quienes disfrutan de las costas durante el periodo vacacional.

Durante la Semana Santa, el monitoreo aéreo tiene como prioridad la prevención de incidentes y la protección de los visitantes.
Durante la Semana Santa, el monitoreo aéreo tiene como prioridad la prevención de incidentes y la protección de los visitantes.

Semana Mayor en Costa Rica

La Semana Santa de 2026 en Costa Rica trae consigo un cambio significativo en la agenda de los empleados estatales. El Gobierno ha determinado que los servidores públicos tendrán vacaciones desde el lunes 30 de marzo hasta el miércoles 1 de abril, sumando estos días a los feriados tradicionales de Jueves y Viernes Santo.

Esta medida, de acuerdo con lo anunciado por las autoridades, busca tanto el bienestar de los trabajadores como un impulso para la economía interna.

Quienes trabajan en el sector público disfrutarán de un período extendido de descanso, lo cual impactará en la operación normal de las instituciones estatales. Esta decisión responde a un doble objetivo: mejorar el ambiente laboral y dinamizar actividades clave como el turismo, la gastronomía y el transporte, sectores que suelen ver un aumento de demanda durante las fiestas religiosas.

Los días jueves 2 y viernes 3 de abril mantienen su estatus como feriados de pago obligatorio conforme al Código de Trabajo. Esto significa que si un trabajador no presta servicios en esas fechas, recibirá su salario completo, mientras que quienes deban laborar tendrán derecho a que se les pague el doble por su jornada.

El empleo de estos sistemas permite detectar a tiempo posibles riesgos y coordinar acciones rápidas junto a los cuerpos de respuesta locales. Foto cortesía.
El empleo de estos sistemas permite detectar a tiempo posibles riesgos y coordinar acciones rápidas junto a los cuerpos de respuesta locales. Foto cortesía.

Seguridad y operativos especiales

Aunque los planes específicos de seguridad para este año aún no han sido comunicados en detalle, históricamente las autoridades costarricenses han desplegado operativos durante la Semana Santa. Generalmente, estos incluyen presencia policial reforzada en carreteras, playas y zonas urbanas, así como la instalación de puestos de control y asistencia.

Las autoridades mantienen la presencia policial reforzada en carreteras, playas y zonas urbanas, así como la instalación de puestos de control y asistencia. Foto cortesía.
Las autoridades mantienen la presencia policial reforzada en carreteras, playas y zonas urbanas, así como la instalación de puestos de control y asistencia. Foto cortesía.

El objetivo principal de estos operativos es salvaguardar la integridad de los ciudadanos y visitantes, especialmente en puntos de alta concentración de personas. La movilización de cuerpos policiales y equipos de emergencia suele incrementarse en estas fechas, anticipando el flujo masivo hacia destinos turísticos y religiosos.

Las autoridades insisten en la importancia de planificar con antelación cualquier desplazamiento o actividad durante la Semana Santa. Ante el aumento en la movilidad y la demanda de servicios turísticos, se recomienda a la población prever sus viajes y reservas, además de atender las indicaciones oficiales.

Temas Relacionados

Servicio de Vigilancia AéreaPacífico CentralMonitoreo con DronesSeguridad TurísticaCosta Rica

Últimas Noticias

Accidente en San Francisco Gotera, El Salvador deja un fallecido y al conductor detenido

Una mujer originaria de Honduras perdió la vida en la carretera Ruta de Paz tras un percance, mientras un hombre quedó bajo custodia policial luego de confirmar presencia de alcohol en su organismo mediante prueba

Accidente en San Francisco Gotera, El Salvador deja un fallecido y al conductor detenido

Guatemala: el Ministerio de Agricultura monitorea a 175 municipios por amenazas climáticas

La alerta ante lluvias intensas y temperaturas extremas mantiene en observación a numerosas regiones del país, donde la producción agropecuaria enfrenta condiciones que pueden favorecer el desarrollo de plagas y pérdidas en cultivos y ganado

Guatemala: el Ministerio de Agricultura monitorea a 175 municipios por amenazas climáticas

El Gobierno dominicano amplía la electrificación rural en Elías Piña con más de RD 56 millones de inversión

Nuevos proyectos han permitido llevar energía a más de 187 familias y seis comunidades del municipio Pedro Santana, utilizando paneles solares y redes de distribución para consolidar el acceso a fuentes sostenibles en zonas rurales del país

El Gobierno dominicano amplía la electrificación rural en Elías Piña con más de RD 56 millones de inversión

Un año de prisión preventiva solicita el Ministerio Público Dominicano contra el fiscal Aurelio Valdez

La solicitud se fundamenta en la presunta aceptación de dinero por parte del fiscal durante una investigación en curso, con el objetivo de resguardar el proceso y evitar posibles interferencias mientras se esclarecen los hechos

Un año de prisión preventiva solicita el Ministerio Público Dominicano contra el fiscal Aurelio Valdez

El máximo tribunal de Guatemala elimina la inmunidad para directores de secretarías específicas del Ejecutivo

La decisión responde a una acción de inconstitucionalidad promovida por abogados, restringiendo la protección penal exclusiva a dos dependencias y afectando a quienes lideran otras oficinas de la Presidencia desde 1997

El máximo tribunal de Guatemala elimina la inmunidad para directores de secretarías específicas del Ejecutivo

TECNO

Cuatro juegos de Steam que puedes descargar ya mismo y jugarlos gratis por tiempo ilimitado

Cuatro juegos de Steam que puedes descargar ya mismo y jugarlos gratis por tiempo ilimitado

Semana Santa 2026: cómo saber dónde está tu familia en tiempo real con Google Maps

WhatsApp estrena app para Apple CarPlay y cambia la forma de enviar mensajes al volante

Tim Cook, CEO de Apple dio un consejo inesperado al pedir que la gente use menos el móvil y salga más al campo

Así puedes usar tu iPhone o computadora como respaldo para acceder a créditos

ENTRETENIMIENTO

El caso Jeffrey Epstein tendrá su primera serie de ficción protagonizada por Laura Dern

El caso Jeffrey Epstein tendrá su primera serie de ficción protagonizada por Laura Dern

ENHYPEN anuncia la gira mundial “Blood Saga”: ¿qué países de Latinoamérica están confirmados?

Lisa de Blackpink anuncia su primer residencia en Las Vegas

Britney Spears reapareció en redes sociales junto a sus hijos tras arresto por conducir ebria

Keith Richards destacó cómo la artritis transformó su relación con la guitarra: “Ya no tengo la velocidad de antes”

MUNDO

“Absolutamente inaceptable”: Japón rechazó las sanciones de China contra un legislador que visitó a Taiwán

“Absolutamente inaceptable”: Japón rechazó las sanciones de China contra un legislador que visitó a Taiwán

El jefe de la fuerza Quds amenazó a Israel con imponer “un nuevo orden regional” con milicias armadas de Medio Oriente

El hallazgo de un sarcófago de 12 patas en la India sorprende a los arqueólogos por su estructura inédita

Rusia condenó a 12 años de prisión a una ciudadana acusada de traición por donar dinero a las Fuerzas Armadas de Ucrania

Pensaban construir una autopista y encontraron una ciudad celta intacta con oro, joyas y talleres de más de 2.000 años