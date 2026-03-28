Costa Rica: Un operativo conjunto deja seis detenidos y decomiso de droga en el Pacífico central

Las autoridades costarricenses y agencias internacionales interceptan 102 bultos de droga y detienen a seis sospechosos en el Pacífico central. ( Video de cortesía)

Una acción coordinada entre autoridades nacionales y extranjeras permitió la detención de seis personas y el decomiso de una carga de 102 bultos de droga durante una operación desarrollada la madrugada del sábado en el Pacífico central costarricense. Este resultado surge como parte de una estrategia de colaboración que involucra al Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía Control de Drogas y la Fuerza Pública de Costa Rica, junto con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los Estados Unidos (JIATFS) y la Administración de Control de Drogas (DEA), cuyo objetivo prioritario es frenar el tráfico de estupefacientes en la región.

Las autoridades informaron que, durante la operación descrita por el Servicio Nacional de Guardacostas, se aseguraron además un arma de fuego, un camión y un vehículo liviano presuntamente vinculados con el caso. En el marco de este dispositivo, que se llevó a cabo en las cercanías de Playa Hatillo, la persecución inicial implicó la identificación y el seguimiento de dos embarcaciones sospechosas. Una de ellas fue interceptada y su único tripulante aprehendido sin encontrarse droga a simple vista, mientras que la segunda fue abandonada por sus ocupantes, lo que derivó en un enfrentamiento armado alrededor de la nave y la posterior fuga de varios sujetos.

Un operativo conjunto permite el decomiso de dos embarcaciones, un arma de fuego, un camión y un vehículo vinculados al narcotráfico en Costa Rica. (Cortesía)

El decomiso de 102 bultos y la detención de seis personas en el Pacífico central

La Policía Control de Drogas confirmó que, tras el aseguramiento de la embarcación encallada, se localizó en las inmediaciones un camión que, de acuerdo con investigaciones preliminares, estaría destinado al transporte del cargamento ilícito. La acción terrestre, articulada con la Fuerza Pública, resultó en la captura de cinco personas que se desplazaban en un vehículo, entre quienes se encontraba un ciudadano colombiano residente en el país. Las autoridades les decomisaron el arma de fuego y, aunque su participación directa aún se investiga, la policía presume que mantienen relación con el traslado de la droga interceptada.

De momento, la Policía Control de Drogas continúa con la verificación y el conteo de los paquetes para determinar el tipo y la cantidad exacta de sustancia decomisada, en tanto funcionarios de la DEA compilan información esencial con vistas a posibles cargos y extradiciones. La colaboración internacional, destacada en este operativo, forma parte de un esquema cada vez más coordinado entre fuerzas nacionales y agencias estadounidenses, focalizado en la desarticulación de rutas de narcotráfico marítimo y terrestre.

La operación deja los resultados concretos de seis detenidos, el decomiso de un arma de fuego, la incautación de dos embarcaciones —una de ellas con 102 bultos de droga— y la vinculación de un camión y un vehículo liviano al caso según la información oficial brindada por las autoridades.

Otro cargamento de 740 kilos de cocaína incautado en Liberia como parte de la ofensiva antidrogas

Este episodio se suma a otro decomiso relevante realizado el viernes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el cantón de Liberia, Guanacaste, donde fueron incautados aproximadamente 740 kilogramos de cocaína. El operativo, según el informe preliminar comunicado, se originó a partir de información confidencial que advertía sobre el tránsito de droga hacia la frontera norte, específicamente la zona de La Cruz.

El allanamiento tuvo lugar a las 2:50 de la madrugada del viernes en una bodega del barrio Rodeito, en Liberia. Los agentes judiciales al ingresar no hallaron personas, pero sí localizaron un vehículo Toyota Prado, cuyo registro permitió descubrir la carga oculta en paquetes. Este resultado confirma, la utilización de puntos logísticos de acopio o tránsito dentro del territorio costarricense, como parte de rutas de tráfico que buscan conectar con la frontera nicaragüense.

Las autoridades costarricenses destacan en ambos casos la cooperación entre organismos nacionales y alianzas estratégicas internacionales como factor decisivo en la incautación de grandes cantidades de estupefacientes en la región.