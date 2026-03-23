Tribunal Supremo de Elecciones oficializa la nueva Asamblea Legislativa: estos son los 57 diputados electos en Costa Rica

La nueva Asamblea Legislativa asumirá funciones el 1.º de mayo de 2026. (Cortesía: Asamblea Legislativa de Costa Rica)

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio a conocer la declaratoria oficial de las 57 diputaciones que integrarán la Asamblea Legislativa de Costa Rica durante el periodo constitucional comprendido entre el 1.º de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2030.

La resolución, emitida tras los comicios del pasado 1.º de febrero, no solo define la nueva composición del Congreso, sino que marca un hito en la historia democrática del país: por primera vez, la Asamblea estará integrada mayoritariamente por mujeres, quienes ocuparán 30 curules, frente a 27 escaños en manos de hombres.

Un Congreso con mayoría oficialista

El nuevo plenario legislativo estará conformado por cinco agrupaciones políticas. El partido Pueblo Soberano se consolida como la principal fuerza, al obtener 31 de las 57 diputaciones.

Le sigue el Partido Liberación Nacional con 17 escaños, mientras que el Frente Amplio contará con 7 representantes. Por su parte, la Unidad Social Cristiana y la Coalición Agenda Ciudadana tendrán una curul cada una.

Esta distribución configura un Congreso con un claro predominio de una sola agrupación, pero que igualmente requerirá negociaciones para la aprobación de proyectos clave.

La conformación del Congreso responde a criterios poblacionales por provincia. Fuente: Asamblea Legislativa Costa Rica

Distribución por provincias

La asignación de diputaciones responde a criterios poblacionales basados en estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). San José concentra la mayor cantidad de escaños con 18, seguido por Alajuela con 12. Cartago y Puntarenas cuentan con seis cada una, mientras que Heredia, Guanacaste y Limón tienen cinco diputaciones cada provincia.

Diputados electos por provincia

San José (18):

Nogui Acosta Jaen; Kattia Alejandra Mora Montoya; Stephan Brunner Neibig; Mayuli del Carmen Ortega Guzmán; Gonzalo Alberto Ramírez Zamora; Anna Katharina Muller Castro; Antonio Barzuna Thompson; Sadie Esmeralda Britton González (Pueblo Soberano).

Álvaro Ramírez Bogantes; Iztarú Alfaro Guerrero; Rafael Ángel Vargas Brenes; Andrea Patricia Valverde Palavicini; Marco Francisco Badilla Chavarría (Liberación Nacional).

José María Villalta Flórez-Estrada; Vianey Briyith Mora Vega; Antonio Trejos Mazariegos (Frente Amplio).

Claudia Vanessa Dobles Camargo (Coalición Agenda Ciudadana).

Abril Gordienko López (Unidad Social Cristiana).

Alajuela (12):

José Miguel Villalobos Umaña; Zaira Murillo Marín; Gerardo Bogantes Rivera; Grethel María Ávila Vargas; Wilson Alfredo Jiménez Cordero; Kattia María Ulate Alvarado; Fernando Obaldía Álvarez (Pueblo Soberano).

Diana Murillo Murillo; Eder Francisco Hernández Ulloa; Karen Tatiana Alfaro Jiménez (Liberación Nacional).

Edgardo Vinicio Araya Sibaja; Sigrid Violeta Segura Artavia (Frente Amplio).

Cartago (6):

Cindy María Blanco González; Robert Johsan Barrantes Camacho; Yara Vanessa Jiménez Fallas (Pueblo Soberano).

Janice Patricia Sandi Morales; Salvador Padilla Villanueva (Liberación Nacional).

Joselyn Fabiola Sáenz Núñez (Frente Amplio).

Heredia (5):

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez; Juan Manuel Quesada Espinoza (Pueblo Soberano).

Víctor Manuel Hidalgo Solís; Ángela Ileana Aguilar Vargas (Liberación Nacional).

María Eugenia Román Mora (Frente Amplio).

Guanacaste (5):

Nayuribe Guadamuz Rosales; Daniel Asdrúbal Siezar Cárdenas; Cindy Dayana Murillo Artavia (Pueblo Soberano).

Ronald Alberto Campos Villegas; Karol Vanessa Matamoros Montoya (Liberación Nacional).

Puntarenas (6):

Royner Mora Ruiz; María Isabel Camareno Camareno; Ariel Alfonso Mora Fallas; Ana Ruth Esquivel Medrano (Pueblo Soberano).

Norjelens María Lobo Vargas; Jesús Antonio Calderón Calderón (Liberación Nacional).

Limón (5):

Osvaldo Artavia Carballo; Kristel Lizeth Ward Hudson; Reynaldo Arias Mora; Kathia Calvo Cruz (Pueblo Soberano).

Mangell Mc Lean Villalobos (Liberación Nacional).

Entrega de credenciales y arranque del nuevo periodo

El TSE informó que la entrega oficial de credenciales a las diputaciones electas se realizará el próximo 8 de abril a las 10:00 a. m., en el auditorio institucional Francisco Sáenz Meza.

A partir de ese momento, los legisladores quedarán formalmente habilitados para asumir sus funciones el 1.º de mayo, cuando dará inicio el nuevo periodo legislativo.

Por primera vez, el Parlamento tendrá mayoría de mujeres en Costa Rica. Fuente: Asamblea Legislativa Costa Rica

Un cambio histórico en la representación

Más allá de la distribución política, la conformación del nuevo Congreso marca un avance significativo en materia de equidad de género. La mayoría femenina representa un hecho sin precedentes en la historia del país y refleja cambios en la participación política de las mujeres.

Este nuevo escenario plantea también retos y expectativas sobre el rumbo que tomará la agenda legislativa en los próximos cuatro años, en un contexto marcado por desafíos económicos, sociales y políticos.