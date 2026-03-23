Costa Rica

La Fuerza Pública desbarató una bodega de minería ilegal en zona fronteriza de Costa Rica

Un operativo coordinado permitió a las autoridades localizar un espacio oculto donde se almacenaban equipos y suministros presuntamente utilizados para la extracción no autorizada de oro cerca de la frontera con Nicaragua

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Unidades de la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras realizan una incursión en el sector de Conchuditas para contener la actividad minera ilegal, logrando la incautación de material y herramientas.

La Fuerza Pública de Costa Rica localizó una bodega subterránea con herramientas y materiales empleados en minería ilegal durante dos operativos realizados este domingo en Cerro Conchuditas, Cutris de San Carlos, frontera con Nicaragua, según informó la entidad. El hallazgo fue posible gracias al trabajo de oficiales especializados en detección de objetos metálicos, quienes identificaron el lugar tras rastrear el terreno como parte de las nuevas estrategias desplegadas contra la minería clandestina.

De acuerdo con la Fuerza Pública, la intervención impidió la extracción de 1,300 sacos de sedimento minero y permitió el decomiso de un lote valorado en varios millones de pesos costarricenses compuesto por ocho plantas eléctricas, siete bombas sumergibles, tres extensiones eléctricas, cuatro rotomartillos, 22 palas, 13 barras metálicas y 11 sachos. Además, los uniformados ubicaron 20 piletas destinadas al procesamiento de material minero.

La operación contó con la participación de oficiales del Grupo de Apoyo Operacional y personal de la Unidad de Intervención de la Fuerza Pública (UIP), apoyados por otras unidades como la Dirección Regional de la Fuerza Pública de la frontera norte, la Unidad Especial de Apoyo, la Dirección de Operaciones y el Servicio de Vigilancia Aérea. El viceministro de Seguridad Pública, Eric Lacayo Rojas, lideró una intervención aérea y terrestre destinada a reforzar la vigilancia en la zona limítrofe.

La acción conjunta permitió identificar
La acción conjunta permitió identificar depósitos y maquinaria no autorizada. Cada herramienta incautada transformó el escenario de la vigilancia. Las nuevas tácticas proponen dar un golpe definitivo a los grupos clandestinos (Foto cortesía Fuerza Pública)

Las autoridades reiteraron que el Ministerio de Seguridad mantendrá sus acciones para frenar la minería ilegal y otras prácticas ilícitas vinculadas en la frontera norte de Costa Rica.

“Nuevamente, equipos compuestos por la Dirección Regional de la Frontera, el Grupo de Apoyo Operacional de los Chiles, Upala, la Unidad Especial de Apoyo, la Dirección de Operaciones, hacen incursión en el sector de Conchuditas con la finalidad de darle continuidad a las operaciones de contención a la actividad minera ilegal en este sector. Hemos incautado aproximadamente, trescientos sacos con material minero, material que se utiliza para construir y poner a funcionar las pilas", dijo el viceministro de Seguridad Pública, Eric Lacayo Rojas, desde el territorio del operativo.

Lacayo Rojas enfatizó en que el operativo es un “esfuerzo constante de todo el Ministerio de Seguridad Pública, de la Fuerza Pública, en sostener y contener la soberanía nacional en esta parte de nuestro país”.

Una intervención sorprendió a los
Una intervención sorprendió a los mineros clandestinos en la frontera con Nicaragua. El hallazgo reveló infraestructuras ocultas y materiales de alto valor. Las autoridades insisten en intensificar los controles en la región (Foto cortesía Fuerza Pública)

Decomisan casi mil litros de gasolina almacenados junto a viviendas

En un operativo estratégico, del pasado 14 de marzo, orientado a combatir los delitos ambientales y la minería ilegal en la frontera norte, la Fuerza Pública de Costa Rica informó sobre el decomiso de casi mil litros de gasolina almacenados de manera clandestina.

Según el informe oficial, se incautaron un total de 960 litros de hidrocarburos, distribuidos en cuatro estañones de 200 litros y dos recipientes adicionales de 80 litros cada uno. Lo que más alarmó a las autoridades no fue solo el volumen del material, sino las condiciones deplorables de su almacenamiento.

El combustible se encontraba en una estructura de madera que carecía de cualquier medida de mitigación de incendios o sistemas de contención ante posibles derrames. La ubicación del depósito representaba una amenaza directa para la seguridad humana en Tiricias. De acuerdo con las mediciones de la Fuerza Pública, el hidrocarburo estaba a solo diez metros de la vía pública y solo a 40 metros de un establecimiento de comida.

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