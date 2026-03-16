Más de 30 mil personas vibraron en la primera fecha del Picnic Festival 2026 en Costa Rica

El ambiente del Picnic Festival Centroamérica se caracterizó por música en vivo, luces, pantallas gigantes y miles de asistentes disfrutando de los conciertos. Cortesía: Picnic Festival Centroamerica

El Centro de Eventos Pedregal volvió a convertirse en el punto de encuentro de miles de amantes de la música durante la primera fecha del Picnic Festival Centroamérica 2026, uno de los eventos musicales más esperados del año en Costa Rica.

La jornada reunió a más de 30.000 asistentes, que llegaron desde tempranas horas de la tarde para disfrutar de un cartel cargado de artistas internacionales, un ambiente festivo y una experiencia que combinó música, moda y cultura pop.

Las puertas del recinto se abrieron alrededor de la 1 p. m., momento en que comenzaron a ingresar los primeros grupos de jóvenes y fanáticos que querían asegurarse un buen lugar frente a los escenarios principales. El festival desplegó cuatro tarimas con diferentes propuestas musicales, desde pop y rock hasta reguetón, música urbana y electrónica.

Una noche dominada por grandes nombres de la música

La primera fecha estuvo marcada por presentaciones de artistas que hicieron cantar y bailar a miles de personas durante toda la tarde y la noche. Uno de los momentos más esperados fue la presentación de la banda mexicana Maná, encargada de cerrar el escenario principal con un espectáculo cargado de nostalgia y clásicos del rock latino.

Durante su show, el público coreó canciones emblemáticas que marcaron generaciones, mientras el recinto se iluminaba con luces y pantallas gigantes que acompañaban cada interpretación.

El ambiente también subió de intensidad con la participación del reguetonero puertorriqueño Ozuna, quien puso a saltar a la multitud con algunos de sus éxitos más conocidos.

La lista de artistas que desfilaron por los escenarios también incluyó a figuras del género urbano como Tyga, Young Miko, Yandel y Rels B, quienes aportaron ritmos que mantuvieron al público bailando durante horas.

El cartel también incluyó a otros artistas como Tokischa, Lasso, Original Koffee y Alpha Blondy, lo que permitió ofrecer una mezcla de géneros.

La banda mexicana Maná fue la encargada de cerrar el escenario principal durante la primera jornada del festival en Costa Rica. Cortesía: Picnic Festival Centroamerica

Más que música: un espectáculo de moda y creatividad

Pero el Picnic Festival no es solo un evento musical. Con el paso de los años, se ha convertido en una especie de pasarela improvisada al aire libre, donde los asistentes aprovechan para lucir atuendos llamativos, coloridos y creativos.

Entre el público se podían ver sombreros extravagantes, botas brillantes, gafas futuristas y combinaciones de ropa inspiradas en festivales internacionales. Muchos asistentes incluso planifican sus outfits con semanas de anticipación para destacar en el evento.

Esta mezcla de música y estilo convierte al festival en una experiencia que trasciende lo musical y se transforma en una celebración cultural para miles de jóvenes.

Los asistentes también convirtieron el festival en una pasarela improvisada con atuendos llamativos y coloridos inspirados en grandes festivales internacionales. Cortesía: Picnic Festival Centroamerica

Experiencia gastronómica y espacios temáticos

El evento también ofreció una amplia zona gastronómica con food trucks, bares temáticos y espacios de descanso, donde los asistentes podían probar desde comida rápida hasta propuestas culinarias más elaboradas.

Además, diferentes marcas instalaron activaciones interactivas, espacios para fotografías y zonas de descanso que complementaron la experiencia del festival.

Estos elementos se han convertido en parte esencial del Picnic, que busca ofrecer algo más que conciertos: una experiencia completa de entretenimiento.

El festival reunió a público de distintas edades que disfrutó de música, gastronomía y experiencias interactivas dentro del recinto. Cortesía: Picnic Festival Centroamerica

Un festival que se consolida en la región

El Picnic Festival Centroamérica se ha consolidado como uno de los eventos musicales más grandes de Centroamérica. Cada edición reúne a artistas internacionales de alto perfil y atrae a visitantes de distintos países de la región.

La edición 2026 se realiza en dos fechas, lo que permite ampliar el cartel artístico y ofrecer espectáculos durante dos fines de semana consecutivos.

La segunda jornada del festival promete mantener el nivel de la primera fecha, con presentaciones de artistas internacionales como Christina Aguilera, quien llegará por primera vez a Costa Rica como parte del cartel principal.

Cristina Aguilera es una de las artistas más esperadas para la segunda fecha del festival este próximo sábado. Cortesía: El Universo

Una fiesta que ya es tradición

Con miles de personas cantando, luces iluminando el cielo de Heredia y un cartel que mezcló generaciones y estilos musicales, la primera fecha del festival confirmó por qué el Picnic se ha convertido en una de las citas culturales más esperadas del calendario costarricense.

Entre selfies, coreografías improvisadas y conciertos que se extendieron hasta la noche, el festival volvió a demostrar que la música en vivo sigue siendo uno de los grandes puntos de encuentro para miles de fanáticos.

Y si algo quedó claro tras esta primera jornada, es que el Picnic Festival no es solo un concierto: es una fiesta colectiva que transforma a Costa Rica en el epicentro de la música y el entretenimiento en la región.