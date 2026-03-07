Costa Rica confirma segundo caso de sarampión mientras autoridades investigan origen del contagio

El caso corresponde a una niña que permanece en condición estable, mientras equipos del Ministerio de Salud y la CCSS realizan el rastreo de contactos para evitar posibles contagios.

El Ministerio de Salud confirmó este viernes un segundo caso de sarampión en Costa Rica, diagnosticado por el Centro Nacional de Referencia Virológica del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa). La paciente es una menor de edad, quien se encuentra estable y en aislamiento, mientras las autoridades sanitarias analizan las posibles causas del contagio.

El ministro de Salud a.i., Allan Mora, confirmó la detección del nuevo caso y explicó que se activó de inmediato la coordinación interinstitucional para contener cualquier posible propagación del virus.

“El Ministerio de Salud confirma un caso de sarampión diagnosticado por el Centro Nacional de Referencia Virológica, INCIENSA. El caso corresponde a una femenina menor de edad, la cual se encuentra estable y aislada. El equipo técnico interinstitucional del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social abordaron el caso y están realizando las acciones epidemiológicas respectivas”, indicó Mora.

El jerarca agregó que actualmente las autoridades sanitarias investigan los posibles factores que pudieron originar la infección, así como el historial de contactos de la paciente.

Un segundo caso días después del primero

La confirmación de este diagnóstico se produce pocos días después de que el país detectara otro caso de sarampión, lo que encendió las alertas sanitarias.

El primer caso confirmado en 2026 fue reportado el 14 de febrero en el cantón de Pérez Zeledón, y correspondió a una niña de cuatro años de nacionalidad mexicana, quien había ingresado al país tras un viaje reciente a México. La menor no contaba con evidencia documental de vacunación y el contagio fue catalogado como un caso importado, es decir, adquirido fuera de Costa Rica.

En ese momento, el Ministerio de Salud informó que la paciente evolucionaba favorablemente y se mantenía en aislamiento domiciliar, mientras se realizaba el seguimiento de sus contactos cercanos, sin que se reportaran contagios adicionales en su entorno inmediato.

Las autoridades sanitarias analizan los factores que pudieron provocar el contagio, mientras mantienen seguimiento epidemiológico para prevenir la propagación del virus en el país.

Décadas sin transmisión endémica

Aunque la detección de estos casos genera vigilancia reforzada, las autoridades recuerdan que Costa Rica no registra casos endémicos de sarampión desde 1999, gracias a las campañas de vacunación que durante décadas han mantenido altos niveles de inmunización en la población.

Desde entonces, los pocos diagnósticos confirmados han correspondido a casos importados o asociados a importación, vinculados generalmente a viajes internacionales o contacto con personas provenientes de países donde el virus circula activamente.

En 2025, por ejemplo, el país registró solo un caso confirmado, lo que demuestra la baja circulación del virus en el territorio nacional, aunque las autoridades advierten que el aumento de contagios en otras regiones del mundo eleva el riesgo de que se introduzcan nuevos casos.

Enfermedad altamente contagiosa

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente por vía aérea cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Debido a esta facilidad de transmisión, el virus puede propagarse rápidamente en lugares concurridos como aeropuertos, transporte público o espacios turísticos.

La enfermedad suele iniciar con fiebre, tos, secreción nasal y ojos enrojecidos. Posteriormente aparece un brote cutáneo característico que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

Una persona infectada puede transmitir el virus desde cuatro días antes y hasta cuatro días después de la aparición del sarpullido, lo que dificulta la detección temprana si no existe vigilancia epidemiológica activa.

Llamado a la vacunación

Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación es la principal herramienta para prevenir el sarampión. En Costa Rica, el esquema nacional contempla dos dosis de la vacuna triple viral (SRP), aplicadas a los 15 meses y a los 4 años de edad.

El Ministerio de Salud hizo un llamado a padres, madres y cuidadores para verificar que los menores tengan el esquema completo, especialmente en un contexto internacional donde varios países reportan un aumento significativo de casos.

Mientras continúan las investigaciones sobre el nuevo contagio, los equipos epidemiológicos mantienen la vigilancia para identificar posibles contactos y evitar la propagación del virus, con el objetivo de preservar el estatus sanitario que el país ha mantenido durante más de dos décadas.