Costa Rica

Nueva tarjeta de identidad para menores en Costa Rica contará con moderna tecnología para reforzar la autenticidad y facilitar su uso

El documento actualizado suma elementos que incrementan la dificultad de falsificación y permite mayor durabilidad, incluyendo códigos QR, impresión en Braille e innovadores métodos de verificación visual y digital

El rediseño suma características como
El rediseño suma características como la impresión Braille y componentes ópticos que refuerzan la autenticidad y facilidad de uso para los adolescentes y autoridades encargadas de validar la documentación. Fuente: TSE

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica introdujo un nuevo diseño para la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM), destinado a jóvenes entre 12 y 17 años. Esta modernización fortalece la seguridad y adapta el documento a las tendencias de autenticación digital que el país ha venido introduciendo, tras la reciente actualización de la cédula de identidad y la introducción de la Identidad Digital Costarricense (IDC).

El nuevo diseño de la TIM incorpora tecnología de seguridad avanzada

La nueva TIM mantiene las dimensiones del modelo anterior, pero se fabrica en policarbonato a color, material que mejora la durabilidad. Entre las novedades destacan las siglas TIM en Braille en el anverso, una imagen láser que cambia al mover la tarjeta y una capa protectora sobre la fotografía que ahora integra el número de identidad de la persona solicitante.

El reverso suma elementos como tramas y estampados que cambian de color con el ángulo de luz, textos diminutos impresos, una microfotografía en escala de grises, código QR, un número correlativo de tarjeta asociado al titular, impresión con tonalidad variable y código MRZ que permite la lectura automática en sistemas de validación de identidad. El TSE destacó que estas características incrementan la dificultad de falsificación.

Durante el proceso de transición, las oficinas regionales continuarán emitiendo el formato anterior de la TIM. Una vez implementado el nuevo diseño en todas las sedes, la entrega se realizará con los mismos plazos que la cédula de identidad: en las sedes de Alajuela, Heredia y Cartago al día siguiente de la solicitud y, en las demás, dos días después.

Las innovaciones pretenden asegurar la
Las innovaciones pretenden asegurar la fiabilidad de la tarjeta en trámites educativos, legales y financieros, consolidando la actualización del sistema de identificación para las nuevas generaciones. Fuente: TSE

La implementación será gradual y abarcará todo el país en marzo

El plan de distribución iniciará en la Sede Central del TSE, para luego avanzar en las sedes regionales de Alajuela, Heredia y Cartago. Completada esa fase, la nueva TIM llegará al resto de las 29 oficinas regionales a lo largo de marzo. Esta estrategia permite ajustar la operatividad de cada centro antes de la adopción total del nuevo formato.

El TSE remarcó que no es obligatorio reemplazar la TIM mientras el documento esté vigente y en buen estado. Los solicitantes podrán gestionar la nueva versión en cualquiera de las oficinas y aquellos que tramitan el documento por primera vez deben acudir acompañados de un familiar directo debidamente identificado con su cédula. Si el acompañante es de nacionalidad extranjera, se admiten pasaporte, cédula de residencia o documento extendido por la Dirección General de Migración y Extranjería.

La ejecución comenzará por la
La ejecución comenzará por la sede principal y tres regionales, para luego extenderse a todas las oficinas, siguiendo un cronograma que facilita el ajuste a los cambios operativos requeridos. Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones

La TIM: requisito para trámites clave de la adolescencia

La Tarjeta de Identidad de Menores fue creada en 2002 y es gratuita para todos los jóvenes costarricenses y residentes con edades entre 12 y 17 años. Puede tramitarse en la Sede Central del TSE o en cualquiera de las 32 oficinas regionales. La TIM es requisito para postularse a exámenes de admisión universitarios, matrículas de colegios, y toda gestión legal, educativa, laboral, financiera o recreativa que demande identificación legal.

Con la modernización de la TIM, Costa Rica da un paso más en la actualización de sus documentos de identidad y refuerza la protección de la identidad de sus ciudadanos menores de edad, de acuerdo con la información proporcionada por el Tribunal Supremo de Elecciones.

