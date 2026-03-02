Costa Rica

Expertos costarricenses advierten riesgos por consumo de alimento para mascotas ante auge de los “therians”

Especialistas en nutrición señalan que estos productos están formulados para otra fisiología, además, autoridades como la FDA y los CDC han documentado infecciones en humanos vinculadas a su manipulación o ingestión.

Un informe de entidades nutricionales
Un informe de entidades nutricionales y autoridades sanitarias advierte que la ingesta de productos destinados a animales puede provocar infecciones, deficiencias y complicaciones metabólicas al no estar formulados para las necesidades humanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio del crecimiento de la tendencia conocida como “therians”, personas que adoptan comportamientos asociados a perros o gatos, especialistas en Costa Rica lanzaron una advertencia clara: la alimentación no es intercambiable entre especies y sustituir la dieta humana por comida para mascotas puede implicar riesgos sanitarios y metabólicos.

El fenómeno, que ha ganado visibilidad en redes sociales, ha llevado a que algunos jóvenes experimenten con el consumo de concentrados o alimentos húmedos destinados a perros y gatos. Ante esto, nutricionistas recalcan que estos productos están diseñados bajo parámetros específicos para animales y no para el organismo humano.

“Los alimentos para mascotas están formulados según requerimientos específicos de cada especie. El metabolismo humano es distinto y necesita una combinación diferente de nutrientes, proporciones y fuentes que estos productos no contemplan”, explicó Natalia Castillo, nutricionista de animales de La Maquila Lama.

Riesgo de infecciones y bacterias

Más allá del desbalance nutricional, existe un componente sanitario que preocupa a los expertos. Autoridades internacionales como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han advertido que el alimento para mascotas puede ser fuente de bacterias como Salmonella.

De hecho, se han documentado brotes en diferentes estados de Estados Unidos asociados a alimento seco para perros, confirmando que estos productos no están regulados bajo los mismos estándares microbiológicos que los destinados al consumo humano. Las infecciones pueden producirse por manipulación inadecuada o por ingestión accidental, pero el riesgo aumenta si se consumen de forma directa.

Los síntomas de una infección por Salmonella incluyen diarrea, fiebre, dolor abdominal y vómitos, y pueden ser más severos en niños, adultos mayores o personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

Una evaluación comparativa revela deficiencias
Una evaluación comparativa revela deficiencias de fibra, vitamina C y otros componentes críticos en los alimentos exclusivos para animales, lo que puede provocar problemas clínicos en quienes los consumen habitualmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desbalances nutricionales y efectos en órganos

Desde el punto de vista metabólico, los concentrados para mascotas presentan perfiles elevados de proteína y minerales como fósforo, magnesio y sodio, especialmente en formulaciones para gatos. Esto podría generar sobrecargas en el organismo humano si su consumo es recurrente.

La National Kidney Foundation advierte que dietas altas en proteína pueden representar una carga adicional para los riñones, particularmente en personas con predisposición o enfermedad renal crónica.

A esto se suma otro problema: estos productos carecen de nutrientes esenciales en la dieta humana, como fibra y vitamina C. Su consumo habitual podría generar deficiencias nutricionales importantes, afectando el sistema digestivo e inmunológico.

La alimentación no es intercambiable

Los especialistas insisten en un principio básico: cada especie requiere una formulación acorde con su metabolismo y necesidades fisiológicas. Así como no es recomendable que las personas consuman alimento para mascotas, tampoco es saludable que perros y gatos basen su dieta en comida humana.

“Dietas basadas en sobros, alimentos condimentados o altos en sal pueden provocar en las mascotas problemas digestivos, renales y hepáticos, además de alteraciones en su sistema inmunológico”, indicó la especialista.

En este contexto, La Maquila Lama reafirmó su compromiso con la promoción de prácticas responsables en nutrición animal y con la oferta de productos balanceados y técnicamente respaldados.

Las prácticas “therians” motivan advertencias
Las prácticas “therians” motivan advertencias sobre seguridad alimentaria en humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el auge de tendencias virales como la de los “therians”, el llamado es a la información y al criterio. La alimentación cumple una función biológica específica y debe responder a las necesidades propias de cada organismo. Tomar decisiones informadas, subrayan los expertos, es clave para evitar riesgos innecesarios y proteger la salud, tanto de las personas como de sus mascotas.

