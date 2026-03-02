Dos de las siete provincias reúnen a más de la mitad de los costarricenses y evidencian el desequilibrio territorial

Más de la mitad de los costarricenses vive en solo dos provincias, mientras las otras cinco se reparten el 47% restante del territorio nacional. Fuente: UCR

Costa Rica mantiene una marcada concentración demográfica en el centro del país. De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) el país registra una población total de 5,191,823 habitantes, pero casi la mitad de ellos vive en solo dos de las siete provincias: San José y Alajuela.

Según las cifras, San José alberga 1,662,138 personas, mientras que Alajuela suma 1,075,129 habitantes. En conjunto, ambas provincias concentran 2,737,267 personas, lo que representa aproximadamente el 52.7% de la población nacional.

La distribución confirma una tendencia histórica: el peso demográfico continúa inclinándose hacia el Valle Central, donde se concentran no solo los principales centros urbanos, sino también la mayor parte de la actividad económica, institucional y productiva del país.

El Valle Central continúa siendo el principal núcleo poblacional del país, impulsado por empleo, infraestructura y servicios. Fuente: Costa Rica Escapes

El resto del territorio muestra cifras considerablemente menores. Después de San José y Alajuela, la provincia más poblada es Cartago, con 532,913 habitantes, seguida de Heredia, con 546,438 personas.

En las provincias costeras la densidad es menor: Puntarenas registra 505,637 habitantes, Limón cuenta con 455,802, y Guanacaste es la menos poblada, con 413,767 personas.

Esta distribución evidencia una brecha territorial significativa. Mientras San José por sí sola reúne casi un tercio del total nacional, Guanacaste apenas supera el 8% de la población total.

Urbanización, empleo y servicios

La concentración demográfica no es un fenómeno aislado. Responde a factores estructurales como la disponibilidad de empleo, infraestructura educativa y sanitaria, redes de transporte y desarrollo inmobiliario.

Los datos de construcción refuerzan esta dinámica. En 2025, Alajuela concentra el 22.1% del área de construcción del país, seguida por San José con 18.1%. Esto indica que las provincias con mayor población continúan expandiendo su infraestructura habitacional y comercial.

En contraste, Limón (7.8%) y Heredia (9.7%) registran porcentajes menores de área construida, mientras que Cartago (10.4%), Puntarenas (15.4%) y Guanacaste (16.5%) presentan cifras intermedias.

La combinación entre mayor población y mayor desarrollo constructivo en el centro del país sugiere un círculo de concentración: donde hay más personas, se construye más; y donde hay más infraestructura, llegan más personas.

La concentración demográfica en San José y Alajuela plantea desafíos en planificación urbana, vivienda y movilidad. Fuente: UCR

Pobreza y desigualdad regional

El panorama demográfico también dialoga con los indicadores sociales. En 2025, el país contabiliza 1,889,698 hogares, de los cuales el 15.2% se encuentra en condición de pobreza y el 3.8% en pobreza extrema.

Sin embargo, la pobreza no se distribuye de forma homogénea. Mientras la región Central, que abarca gran parte del Valle Central, registra un 10,8% de pobreza, las regiones periféricas presentan cifras mucho más altas.

La región Huetar Caribe alcanza un 24.9%, la Brunca 23.8%, la Huetar Norte 21.1% y el Pacífico Central 20.5%. Incluso la región Chorotega reporta un 18.7%, por encima del promedio nacional.

Esto implica que, aunque más de la mitad de la población vive en San José y Alajuela, los mayores niveles de pobreza se concentran fuera de ese eje central. El fenómeno revela un doble desafío: alta concentración poblacional en el centro y mayores carencias relativas en la periferia.

Pese a ser zonas altamente turísticas, Guanacaste, Limón y Puntarenas registran cifras poblacionales considerablemente menores en comparación con el eje central del país. Fuente: Costa Rica Experts

Una población que envejece

La estructura etaria también aporta claves para entender la dinámica futura. La distribución por grupos quinquenales muestra una base poblacional más estrecha que en décadas anteriores, reflejando la disminución en tasas de natalidad.

Los grupos entre 25 y 44 años concentran buena parte del peso demográfico, mientras que los segmentos mayores de 65 años muestran un crecimiento progresivo, evidenciando el envejecimiento poblacional.

Este cambio implica mayores demandas en servicios de salud, pensiones y políticas públicas adaptadas a una población adulta mayor en aumento, especialmente en las provincias centrales, donde la densidad es mayor.

El reto territorial

La fotografía demográfica confirma que Costa Rica es un país territorialmente desequilibrado. Más de la mitad de sus habitantes viven en dos provincias, mientras las otras cinco comparten el resto del territorio y enfrentan, en muchos casos, mayores niveles de pobreza.

El desafío para el Estado no solo pasa por gestionar el crecimiento urbano en San José y Alajuela, sino también por generar oportunidades en las regiones periféricas que reduzcan las brechas sociales y eviten una migración interna constante hacia el centro del país.