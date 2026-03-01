Aproximadamente 3,000 animales silvestres son rescatados cada año en Costa Rica

La mayoría de los ingresos de fauna al hospital especializado costarricense responde a causas antropogénicas, especialmente la tenencia de especies silvestres en hogares. - (Foto archivo - crédito @Alfred_Balle / X)

Aproximadamente 3,000 animales silvestres resultan rescatados todos los años en Costa Rica por el único centro del país especializado en rehabilitación y tratamiento tras sufrir lesiones causadas principalmente por las actividades humanas y la tenencia ilegal como mascotas. De acuerdo con información suministrada porEFE, la magnitud de estas cifras evidencia el impacto persistente de la intervención humana en una nación reconocida por su riqueza en biodiversidad.

En el corazón del Rescate Wildlife Rescue Center, un hospital dedicado exclusivamente a la fauna silvestre, historias como la de Santi, un perezoso juvenil seriamente herido por quemaduras de electricidad, ilustran los desafíos diarios de la conservación animal. Este símbolo nacional, cuya especie fue declarada emblema en 2021, llegó al centro con graves daños en extremidades, uñas, rostro y pelaje, consecuencia del contacto con el tendido eléctrico.

El Rescate Wildlife Rescue Center de Costa Rica atiende a unos 3,000 animales silvestres al año, afectados principalmente por actividades humanas y tenencia ilegal como mascotas. (Foto cortesía EFE)

Según relató Isabel Hagnauer, médico veterinaria del centro, a la agencia EFE, la mayoría de los animales atendidos son víctimas de causas “antropogénicas”, es decir, derivadas de la intervención humana. Una de las razones más comunes para su ingreso es la tenencia como mascotas, una práctica frecuente a pesar de los riesgos para la supervivencia de las especies. Hagnauer precisó: “Uno de los mayores problemas que tenemos en Costa Rica, que es un país muy biodiverso, no es tanto que necesitemos más lugares (hospitales y sitios de rescate), sino que la mayoría de los ingresos a los centros de rescate son por causas antropogénicas, y la principal en este momento es la tenencia de animales silvestres como mascotas”.

El Rescate Wildlife Rescue Center brinda atención, cura heridas y busca la rehabilitación de ejemplares que van desde pequeñas aves y tortugas hasta grandes felinos como jaguares y pumas. El objetivo final es su retorno a la vida silvestre, aunque esto no siempre es viable. Para aquellos que no pueden reinsertarse debido a secuelas físicas o a la habituación al ser humano, la alternativa es residir permanentemente en el santuario del centro. En este espacio, actualmente viven aproximadamente 1,000 animales, entre los que destacan pumas, jaguares, ocelotes, monos araña, monos tití, monos cariblanco, tolomucos, zorros, tortugas y loras. A ellos se suman especies exóticas no nativas que han sido rescatadas del tráfico ilegal.

La mayoría de los ingresos de fauna al hospital especializado costarricense responde a causas antropogénicas, especialmente la tenencia de especies silvestres en hogares. (Foto cortesía Rescate Wildlife Rescue Center)

El cese de los zoológicos y la labor de los centros de rescate

El 11 de mayo de 2024, Costa Rica cerró sus últimos zoológicos, reforzando el compromiso con la conservación en libertad de la fauna autóctona. Los animales que anteriormente habitaban estos recintos fueron trasladados a centros de rescate que cumplen estrictos criterios ambientales y de protección. Esta medida incrementó la cantidad de ejemplares bajo cuidado especializado y consolidó el papel de lugares como el Rescate Wildlife Rescue Center en la protección y concientización sobre la importancia de la vida silvestre.

Hagnauer subrayó la urgencia de un cambio cultural en la relación entre los costarricenses y su entorno natural. Destacó la necesidad de una educación continua y sostenida para que la población reconozca que los animales silvestres “pertenecen a su ambiente natural y que es urgente avanzar hacia un desarrollo más sostenible”. Afirmó que muchos atropellos y electrocuciones están “relacionados a la fragmentación del bosque por las actividades humanas”.

El cierre definitivo de zoológicos en Costa Rica en mayo de 2024 fortaleció el papel de los centros de rescate en la conservación y protección de la vida silvestre. (Foto cortesía Rescate Wildlife Rescue Center)

La médica puntualizó: “Necesitamos mayor educación, esfuerzos mucho más grandes y sostenidos para que la población entienda la importancia de los animales silvestres en el bosque y no fuera de él”.

Entre las iniciativas que impulsa el centro, destaca un programa reproductivo de lapas rojas (guacamayas), especies emblemáticas cuyas parejas que no pueden retornar a la naturaleza sí logran reproducirse bajo observación, permitiendo que sus crías sean liberadas en áreas específicas del país donde se trabaja para restablecer poblaciones naturales. Este método ha sido fundamental en la recuperación de la especie, fortaleciendo las estrategias de conservación.

Las actividades del Rescate Wildlife Rescue Center contribuyen a preservar la biodiversidad en Costa Rica y mitigar el impacto negativo de la intervención humana en los ecosistemas. (Foto cortesía Rescate Wildlife Rescue Center)

Un santuario permanente para animales no liberables

El santuario, además de brindar refugio permanente, permite la observación pública de los animales y la participación en programas de educación ambiental. Estos programas buscan crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan las especies amenazadas y los riesgos asociados al tráfico ilegal y la domesticación.

Las actividades humanas siguen constituyendo el mayor peligro para la fauna de Costa Rica.

La diversidad de especies bajo resguardo y las estrategias innovadoras de rehabilitación consolidan al Rescate Wildlife Rescue Center como un referente en la región. El traslado de animales procedentes de los cerrados zoológicos, sumado al rescate de víctimas del tráfico ilegal y la educación de las nuevas generaciones, contribuye decisivamente al mantenimiento de los ecosistemas de la región y a la preservación de la biodiversidad costarricense.