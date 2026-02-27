Costa Rica

Diez nuevos cantones se unirán a “Todos con Vos” un proyecto social para fortalecer la red de cuidados paliativos en Costa Rica

Las nuevas municipalidades serán seleccionadas en abril e iniciarán su proceso de formación en mayo, con el objetivo de fortalecer la atención comunitaria y expandir el acceso a cuidados paliativos en el país

Un mayor número de localidades
Un mayor número de localidades costarricenses será incorporado a partir de mayo de 2026, incrementando la cobertura de asistencia integral a quienes enfrentan enfermedades crónicas o terminales bajo modelos reconocidos internacionalmente. SALUD KIEFERPIX

Diez cantones costarricenses se integrarán a partir de mayo de 2026 al proyecto Todos con vos. Ciudades Compasivas, una iniciativa orientada a ofrecer cuidados paliativos y acompañamiento a personas vulnerables en su etapa final de vida, con el objetivo de convertir a Costa Rica en el primer país compasivo del mundo. La expansión, liderada por la Fundación Partir con Dignidad y Coopenae – Wink, representa un avance en la cobertura y el alcance de los programas de apoyo comunitario.

Actualmente, el proyecto abarca territorios donde residen 582,304 personas, de las cuales 2,720 requieren cuidados paliativos, de acuerdo con datos facilitados por la organización. Las nuevas ciudades que se sumen en 2026 se unirán a Cartago centro, certificada en 2023, y a Alvarado, Jiménez, Paraíso, Oreamuno, Turrialba, Curridabat, San Rafael de Heredia y Upala. Estas ciudades obtuvieron el reconocimiento internacional de la fundación española New Health en noviembre de 2025, luego de completar 18 meses de gestión comunitaria y trabajo coordinado.

La convocatoria para la edición 2026-2027 comenzó el 23 de febrero de 2026, cuando la Fundación Partir con Dignidad y Coopenae – Wink invitaron formalmente a los alcaldes y gobiernos locales a postular sus municipios. El 3 de marzo se abrirá el formulario de inscripción y las postulaciones estarán habilitadas hasta el 31 de marzo.

Ese mismo día, el 3 de marzo, se organizarán dos sesiones informativas virtuales a las 9:00 y a las 14:00. En estas reuniones se explicarán la metodología Todos con Vos y los ejes de investigación, planificación y ejecución que se espera desarrollen las comunidades participantes.La selección definitiva de los diez cantones será informada el 7 de abril. El proceso de formación para los seleccionados comenzará el 5 de mayo, con énfasis en replicar el modelo certificado que fue validado internacionalmente. Este modelo prioriza la articulación entre actores comunitarios, equipos sanitarios y voluntariado local.

Una estrategia de colaboración entre
Una estrategia de colaboración entre actores locales y sector privado permitirá que más comunidades reciban apoyo profesional y acompañamiento a personas vulnerables en fase terminal. SALUD PSOE

Un modelo de apoyo integral y participación comunitaria

La gerente del proyecto, Marilia García, señaló que Todos con Vos es un programa comunitario que brinda acompañamiento integral y atención profesional a pacientes terminales mediante una red de apoyo que involucra tanto a la familia como a integrantes de la comunidad. El geriatra paliativista Ernesto Picado, fundador de la Fundación Partir con Dignidad y líder del proyecto, describió el rol humano detrás de la iniciativa: “Queremos manos que den dignidad y compasión a esas personas para quienes, aunque la medicina curativa no tenga respuesta, merecen morir acompañadas por su familia y la comunidad en la que habitan”.

En Costa Rica, unos 19,500 personas requieren cuidados paliativos, incluyendo enfermedades terminales y patologías crónicas, tanto oncológicas como no oncológicas, entre ellas demencias, problemas cerebrovasculares y otras condiciones de alta vulnerabilidad.

Las necesidades del proyecto crecen en cuanto a recursos humanos y materiales, así como al compromiso de las ciudades sumadas para fortalecer la infraestructura de cuidados, apuntó la directora ejecutiva de la fundación, Antonieta Camacho. La convocatoria de 2026-2027 incorpora, por primera vez, la solicitud directa a los gobiernos locales para aportar económicamente según sus posibilidades. Camacho precisó: “A partir de ahora invitamos a las ciudades y a sus gobiernos locales a aportar económicamente en la medida de sus posibilidades. Estamos en total disposición de acompañar a las Municipalidades en la gestión de recursos ante empresas y organizaciones de su localidad, cuando así lo consideren conveniente”.

Una meta de convertir al
Una meta de convertir al país en referente en compasión y atención paliativa orienta la cooperación entre los sectores involucrados, fortaleciendo la infraestructura social y sanitaria

La Fundación Partir con Dignidad y Coopenae – Wink sostienen su compromiso de expansión. “Construiremos un triángulo virtuoso. Juntos lo vamos a lograr”, resumió la directora ejecutiva, haciendo referencia a la colaboración entre comunidades, gobiernos y sector privado, con la meta de consolidar a Costa Rica como referente mundial en compasión y cuidados paliativos.

